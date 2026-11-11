Названы три седана до 3 млн рублей, которые выгодно везти из Китая и Кореи

Эксперт Рогов назвал три выгодных авто из параллельного импорта до 3 млн рублей

Если сумма на покупку автомобиля из-за границы не превышает 3 млн рублей, у россиян в приоритете седаны немецких и корейских марок. Такими данными поделился Дмитрий Рогов – основатель «РоговМобиль», компании, которая занимается доставкой машин из-за рубежа.

«С бюджетом до 3 млн рублей чаще всего смотрят большие седаны D-класса. На первом месте – Kia K5 из Южной Кореи – большой автомобиль с двухлитровым атмосферным мотором и классическим «автоматом». Там будут и кожаный салон, и электроприводы, и современная мультимедиа», – рассказал Дмитрий Рогов.

Kia K5

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Из Китая в последнее время нередко заказывают Volkswagen Magotan. По сути, это аналог европейского Passat – поэтому тем, кто привык к европейским машинам, он больше подходит по настройкам подвески и внешнему виду. Под капотом стоит турбированный мотор 1.4 на 150 сил. За такие деньги машине будет 3-4 года, а пробег – до 30-40 тыс. километров, уточнил Рогов. В Москве Magotan ориентировочно обойдется в 2,5-2,7 млн рублей.

Volkswagen Magotan

Еще один вариант из Южной Кореи – Volkswagen Jetta. Это седан классом ниже за 2,3-2,4 млн рублей. По сравнению с большими седанами D-класса в салоне теснее, багажник меньше, оснащение скромнее, да и выглядит он не так солидно.

Volkswagen Jetta

Зато Jetta проще и дешевле в обслуживании, экономичнее в городе и легче в парковке, а ее турбомотор с классическим автоматом считается надежным. Если большой седан не нужен, а важен компактный и неприхотливый автомобиль, это разумный выбор, отметил Рогов.

О том, как складываются цены на привезенные в Россию иномарки, «За рулем» рассказывал на примере дизельных Mercedes-Benz S-Class.

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