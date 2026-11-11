В Россию привезли новые дизельные Mercedes-Benz S-Class: известны цены

Mercedes-Benz S-Class с дизелем привезли в Россию с ценами от 25,3 млн рублей

Обновленные седаны S-Class с дизельными моторами добрались до крупных столичных дилерских центров. Прежде такая машина была доступна в России лишь через одну дилерскую сеть – и только в исполнении S580 4Matic, где стоит 4,0-литровый бензиновый агрегат в паре с 48-вольтовым стартер-генератором.

Mercedes-Benz S-Class

Теперь выбор шире. Россиянам предлагают рестайлинговый седан с 3,0-литровым дизелем OM 656 Evo: он выдает 313 л.с. и 650 Нм либо 367 л.с. и 750 Нм.

Коробка – девятиступенчатый автомат, плюс тот же 48-вольтовый стартер-генератор, то есть мягкий гибрид.

По деньгам дизельные версии укладываются в диапазон от 25,3 до 28,7 млн руб.

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Саму модель Mercedes-Benz показал в конце января 2026 года. По словам представителей компании, после рестайлинга поменяли свыше 50% компонентов конструкции. Снаружи перемены заметны по более крупной решетке радиатора и новому рисунку светотехники. А еще впервые за всю историю модели на капоте появилась подсвечиваемая звезда Mercedes-Benz.

Интерьер Mercedes-Benz S-Class

Внутри – новая медиасистема MBUX, сканер отпечатков пальцев и сенсорный руль. Кстати, ремни безопасности здесь с подогревом, что для этого класса скорее редкость. Из технических новинок стоит выделить систему E-Active Body Control: она умеет заранее подстраивать подвеску под неровности дороги.

Напомним, российский рынок Mercedes-Benz покинул в 2022 году. С тех пор машины немецкой марки попадают в страну по схеме параллельного импорта. На бывшем заводе бренда в подмосковном Есипово, между прочим, наладили выпуск китайских кроссоверов Exeed. Правда, недавно выяснилось: в первом квартале 2027 года на этой площадке начнут собирать автомобили «с новым партнером».

О том, из какой страны в Россию везут больше всего подержанных машин, «За рулем» уже рассказывал.

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