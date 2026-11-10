Названа страна, из которой в Россию везут больше всего подержанных машин

Целиков: с 2022 по октябрь 2026 года в Россию ввезли 4,79 млн автомобилей

За последние пять лет в Россию ввезли 5 млн автомобилей. Основная часть поставок пришлась на Китай и Японию.

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале уточнил масштаб: «С начала 2022-го по октябрь 2026 года в Россию было ввезено 4,79 млн автомобилей. В том числе 4,46 млн легковых и 330 тысяч легких коммерческих и грузовых».

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Из этого объема 2,83 млн машин были новыми, а 1,96 млн – подержанными.

Среди автомобилей с пробегом больше всего поставок обеспечила Япония – свыше 54%. Следом идут Южная Корея, Китай, Белоруссия и Армения.

По новым машинам расклад другой: 77% пришлось на Китай. В пятерку поставщиков также попали Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Южная Корея.

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