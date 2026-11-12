Пуля на панели и ручки-пистолеты: каким получился новый M-Hero M817 Ultimate

Новый внедорожник M-Hero M817 Ultimate официально дебютировал в Китае

Китайская марка M-Hero представила внедорожник M817 Ultimate – это новая версия модели M817, которая и раньше уверенно чувствовала себя на бездорожье. Официальная премьера прошла в Китае.

Снаружи Ultimate можно узнать по переработанной радиаторной решетке: название марки на ней написано крупными буквами. По бокам появились раздельные подножки, сзади – крестообразные фонари, а на колесах – новые внедорожные шины.

Внутри – оружейная эстетика. Дверные ручки сделаны в форме пистолетов и отделаны металлом; на передней панели со стороны пассажира нанесен рисунок летящей пули. Пассажирское кресло поддерживает режим невесомости.

Есть и премиальная аудиосистема с металлическим эффектом. Правда, от стандартного M817 новинка отличается лишь дизайном кузова и салона – техническая часть и технологическое оснащение остались прежними.

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Гибрид, запас хода и автопилот Huawei

Под капотом – та же гибридная установка на базе 2-литрового турбомотора, что и у стандартного M817. Вместе с двумя электродвигателями она выдает до 972 л.с. и 1241 Нм.

Трехтонная машина разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды, а заявленный средний расход топлива не превышает восьми литров. На электротяге M817 Ultimate проезжает до 301 км, без дозаправки – до 1450 км.

Внедорожник поддерживает автономное управление, разработанное Huawei. Дальнобойный лидар и множество датчиков позволяют ему проезжать сложные перекрестки, съезжать с дороги и выполнять другие маневры без участия водителя.

Для водителя и пассажиров предусмотрены комфортные сиденья с толстым наполнителем и кожаной отделкой. Почти всей электроникой управляют через большой тачскрин на передней панели – ПО для него тоже сделала Huawei. Цены на новую версию пока не объявлены.

О других китайских внедорожниках, которые метят в конкуренты Гелендвагену, «За рулем» уже рассказывал.

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