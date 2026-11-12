Продажи этой китайской автомарки резко выросли в октябре

Аналитик Целиков: продажи Zeekr в России в октябре выросли втрое

В октябре россияне поставили на учет втрое больше автомобилей Zeekr, чем годом ранее. Такими цифрами поделился «Автостат». Китайская марка, которая, между прочим, официально в стране так и не представлена, продолжает набирать обороты.

С января по октябрь зарегистрировали 5135 машин этой марки. Относительно того же периода прошлого года объем вырос почти вдвое – на 96%.

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Столь резкий скачок Целиков связывает с двумя большими кроссоверами. Гибридный Zeekr 8Х только в октябре разошелся тиражом в 567 экземпляров, а на Zeekr 9Х пришлось 265 единиц.

Если же смотреть на суммарные результаты за десять месяцев, пока впереди 9Х – 3080 автомобилей. Хотя 8Х добрался до России лишь в июне, уже с августа он стал лидером: за пять месяцев на учет встали 1654 таких кроссовера.

Другая картина с полностью электрическими версиями.

«В отличие от гибридов, чистые электрокары Zeekr пользуются все меньшей популярностью у россиян. В октябре продано всего 11 электрокаров Zeekr 001. А когда-то он был самым продаваемым электрическим автомобилем в России», – заключил эксперт.

О том, сколько россияне сегодня готовы отдать за новую машину, «За рулем» уже рассказывал.

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