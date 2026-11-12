Сколько россияне готовы отдать за новую машину: средний бюджет на покупку

«Авито Авто» и «Авито Промо»: россияне готовы потратить на новую машину ₽2,4 млн

На новый автомобиль россияне в среднем готовы потратить 2,4 млн рублей. Такую цифру назвали эксперты «Авито Авто» и «Авито Промо».

Опрос, на котором основаны эти данные, охватил 10 тыс. россиян. Показатель отражает среднюю сумму, которую участники опроса готовы выделить на покупку нового автомобиля.

Согласно результатам исследования, почти половина опрошенных (46%) рассчитывают уложиться в 2 млн рублей, каждый четвертый (26%) рассматривает модели стоимостью от 2 млн до 3 млн рублей, а еще 13% - от 3 млн до 5 млн рублей. Приобрести автомобиль дороже 5 млн рублей готовы 6% респондентов.

По данным опроса, почти четверть респондентов (23%) запланировали покупку нового автомобиля в течение года. Еще 18% пока только задумываются о приобретении машины, а 4% недавно уже стали владельцами.

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Ключевым фактором выбора для россиян оказалась стоимость автомобиля, ее в первую очередь учитывают 46% опрошенных. На втором месте по значимости стоит надежность, которую назвали 39%. Стоимость и обслуживание запчастей играют важную роль для 29% респондентов, расход топлива - для 24%, а дизайн и внешний вид машины - для каждого пятого (21%).

Также потенциальные покупатели внимательно смотрят на скидки и акции (19%), комплектацию и набор опций, а также безопасность конкретной модели (по 18%). Для 15% людей большое значение имеет репутация марки, а 13% обращают внимание на отзывы и рекомендации других владельцев.

Также эксперты отметили, что среди самых популярных брендов выделяется Lada - 23% респондентов уже приобрели или рассматривают к покупке отечественные авто в ближайшем будущем. Haval набрал 21% голосов, Chery - 12%, а Changan и Geely заинтересовали каждого десятого. Следом идут Omoda (7%), Tenet и Exeed (по 6%), а также «Москвич» (5%). При этом пятая часть будущих владельцев (21%) до сих пор не определились с выбором конкретной марки.

Почему подержанные иномарки больше не нужны россиянам, «За рулем» уже разбирался.

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