Geely создает в России особую сеть продаж электромобилей и гибридов

Пилотные центры Geely в Москве и Петербурге начнут работать по новым стандартам NEV

Компания Geely объявила о запуске в России отдельного направления дистрибуции, ориентированного на автомобили на новых источниках энергии – электромобили и гибриды.

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Пилотные центры отобраны из уже действующей дилерской сети бренда и станут самостоятельным каналом продаж, который задаст отраслевые стандарты работы с NEV-сегментом.

Покупатели смогут пройти длительный тест-драйв понравившейся модели – до 24 часов. Это позволит оценить технологические возможности и комфорт машины в повседневных условиях. В специализированных шоурумах будут эксклюзивно представлены электромобили Geely: кроссовер EX5 и новый хетчбэк EX2, выход которого на российский рынок запланирован на конец 2026 года.

Сейчас четыре дилерских центра – «Автомир Ярославка» и «Фаворит Восток» в Москве, «Мэйджор Олимп» и «Экспокар Янино» в Санкт-Петербурге – переоборудуются по новым стандартам.

Это предусматривает единый корпоративный стиль фасадов и внутренних пространств с логотипами высокотехнологичной линейки, постепенное развитие собственной зарядной инфраструктуры и тестирование новых технологий продаж.

Важная часть нового формата – подготовка персонала. Все сотрудники специализированной сети проходят обязательное обучение: изучают историю электромобилей, технические особенности моделей Geely, принципы работы различных типов силовых установок и их преимущества перед двигателями внутреннего сгорания. Особое внимание уделяется техобслуживанию, качество которого напрямую влияет на удовлетворенность клиентов.

Официальные продажи NEV-автомобилей Geely стартовали в России в марте 2025 года с электрокроссовера EX5.

С августа 2026 года линейка включает три модификации, в том числе гибриды EX5 EM-i и EX5 EM-R. Высокий спрос подтверждают продажи: за десять месяцев 2026 года гибридный EX5 приобрели 12 258 человек.

Гарантия на электромобили и гибриды составляет 6 лет или 150 000 км, на тяговую батарею – 8 лет.

О том, какое будущее уготовано бензиновым моторам Geely, «За рулем» уже рассказывал.

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