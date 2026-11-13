По цене квартиры: сколько сейчас стоят в России «злые» рамные внедорожники

Внедорожник Ford Bronco оказался в России вдвое дороже, чем в США

Логистика по-прежнему непростая, утильсбор бьет по карману, но новые американские внедорожники Ford Bronco в Россию все равно попадают. Шестое поколение модели привозят штучно, ценник стартует с 8 000 000 рублей.

В Иркутске 275-сильный Bronco можно забрать прямо из наличия. Для сравнения: в США с учетом доставки от завода до дилера такой автомобиль стоит минимум 43 000 долларов, то есть примерно 3,6 млн рублей по нынешнему курсу.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Обычный Bronco: оснащение и мотор

Конкретный экземпляр – 2024 года выпуска. Салон из черно-коричневой кожи, цифровая приборная панель, мультимедиа с 12-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, круговой обзор с передними и задними парктрониками, 18-дюймовые легкосплавные диски, и это далеко не все.

Под капотом – рядная бензиновая «турбочетверка» EcoBoost объемом 2,3 литра. Кстати, в прошлом году этот мотор попал в рейтинг самых надежных турбированных двигателей в истории. Отдача – 275 л. с., в паре с ним работает классический 10-ступенчатый автомат и полный привод Part-time с двухступенчатой раздаткой.

Ford Bronco

А в Благовещенске такой же внедорожник готовы привезти под заказ за 8 600 000 рублей.

Raptor: подвеска, мотор и цены

«Топовую», экстремальную версию Raptor в Москве заказывают за 17 000 000 рублей, а в Санкт-Петербурге она стоит из наличия 18 990 000.

От обычного Bronco ее отличает прежде всего подвеска: датчики на каждом углу кузова меняют демпфирование сотни раз в секунду. Зачем? Чтобы машина оставалась стабильной на высокой скорости при прыжках и на неровностях. Ходы подвески тоже больше – 13 дюймов спереди и 14 сзади, что на 60% превышает показатели базовой модели.

«Сердцем» Raptor выступает 3,0-литровый бензиновый V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом: 418 л. с. и 597 Нм крутящего момента. Охлаждение у него усиленное, а в паре трудится 10-ступенчатая автоматическая коробка SelectShift.

Воронеж, Владивосток и цены в США

Заказать такой внедорожник можно и в Воронеже, минимум за 13 590 000 рублей. Владивосток просит от 13 721 000.

В США Raptor обходится заметно дешевле: около 82 000 долларов с доставкой от завода до дилерского центра, что по текущему курсу равно примерно 6,8 млн рублей.

О том, насколько дороже машины в России, «За рулем» уже рассказывал на примере Volvo XC90.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!