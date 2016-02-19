Первое апреля — наиболее подходящий день, когда о серьезных вещах можно говорить в несерьезном тоне.

История, с которой начинается фильм «Премия Дарвина» (The Darwin Awards, 2006), произошла на самом деле. Бывший сержант ВВС США как-то раздобыл JATO (Jet Assisted Take-Off) — твердотопливный реактивный ускоритель, используемый на некоторых военных самолетах, чтобы взлетать с короткой взлетной полосы. И прикрепил установку к Chevrolet Impala 1967 года.

Он улетел…

ДТП Уцелевшим в авариях гражданам не грозит перспектива попасть в число лауреатов Премии Дарвина. Во всех случаях без исключения она присуждается post mortem.

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Да. Причем примерно так же далеко и быстро, как показано в фильме. Пилот привел JATO в действие в 4 км от места последующего столкновения со скалой. Машина разогналась по ровной прямой дороге до скорости порядка 300 миль в час. Попытка торможения ничего не дала, кроме лопнувших шин — черные полосы на асфальте превратились в борозды от дисков. Затем машина слетела с дороги и около 1,3 км преодолела по воздуху. Метровую воронку, останки Chevrolet и водителя (зубы и кости) обнаружил дорожный патруль штата Аризона. Мотивы поступка остались неизвестны. Предположение, что сержант был фанатом рекордных заездов в Бонневилле — не более чем одна из возможных версий.

Отметим, что если бы водитель вёл «транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения» и «обеспечивающей водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», то, глядишь, все было бы в порядке. Подобное вмешательство в конструкцию ТС тоже запрещено законами, но тут вообще перечень всевозможных нарушенных правил довольно длинный.

Девушка на капоте Такое развлечение выглядит вполне безобидным, тем паче на малых скоростях. Однако в списках Премии есть случаи, выглядящие еще более безобидными, а закончившиеся трагично.

С другой стороны, именно такие случаи позволили придумать Премию Дарвина как явление в социальной жизни общества. Забавное, но и полезное тоже. Здесь можно говорить о воспитательном эффекте черного юмора, основанного на реальных событиях. Хотя нет никаких данных о том, скольким людям это помогло избежать нелепой гибели в результате плохо обдуманных действий.

Не совсем естественный отбор

Туман на дороге Поведение водителей в тумане вроде не требует каких-то специальных размышлений, всё очевидно. Тем не менее в сводках происшествий мы нередко натыкаемся на сообщения о массовых ДТП в условиях плохой видимости.

Некую официальную форму Премия Дарвина обрела в 1993 году (зарегистрирован сайт, оформлены права на использование названия, определены критерии). Благодаря интернету премия стала популярна в США, а одноименный фильм сделал ее известной во всем мире. Фактически это «народный проект» — владельцы сайта просеивают и проверяют сотни фактов, опубликованных в СМИ или присланных читателями. Из тех, что полностью соответствуют условиям конкурса, составляют списки лауреатов. Главные из условий — совершенная номинантом глупость должна быть выдающейся и подтвержденной, сам номинант при этом в дееспособном возрасте, здравом уме, трезвый и пострадавшим в результате собственных действий.

Привязка к Дарвину сугубо формальна, поскольку глупость — качество не генетическое, а социально обусловленное и к естественному отбору прямого отношения не имеет. Однако вернемся к конкретным примерам — многие из них так или иначе связаны с автомобилем.

Оставим в стороне случаи, когда некто прилег вздремнуть в тени под пикапом на морском пляже, и в этот момент случился прилив. Или таксиста, подъехавшего сзади к Боингу, готовящемуся к взлету. И даже Герхарда, чей Porsche Cayenne застрял на железнодорожном переезде в Италии. Застрять может каждый, такое бывает, но не каждый побежит навстречу поезду, чтобы спасти машину. Любопытно, что поезд почти остановился, и машина получила лишь локальные повреждения, в отличие от скончавшегося Герхарда.

утонувший автомобиль Вроде бы очевидно, что в такую погоду не нужно никуда ездить, а машину лучше переставить на возвышенное место заранее. Но люди все равно эпизодически пробуют пересекать бурные потоки.

Нас больше интересуют примеры, когда игнорирование ПДД (неважно, наших или американских) является прямым проявлением мыслительной деятельности. Это позволит обосновать, что Правила придумали (и унифицировали для всех стран мира) отнюдь не идиоты, и каждая фраза в них достаточно обдумана, даже если какие-то пункты нам не нравятся.

Они нарушали ПДД

Начнем с пассажиров. В мае 2009 года некто Тамера вышла из автомобиля на ходу, ибо переживала, что водитель едет слишком медленно и из-за него она опоздает на работу. В итоге оказалось, что выход из машины даже на небольшой скорости может привести к смерти. Очевидно, Тамера не принимала всерьез пункт, запрещающий пассажирам открывать двери транспортного средства во время движения. А также некоторые законы физики.

Перевозка детей на мотоцикле Сам мотоциклист прекрасно защищен. Формально он не нарушает запрет на перевозку детей на заднем сиденье мотоцикла (во многих странах; в России действует ограничение в 12 лет). Но, сдается, он все-таки не до конца продумал защиту ребенка. Правда, детям Премию Дарвина все равно не присуждают.

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Случай с Шоном, произошедший во Флориде, прямо под ПДД не подпадает, но он также покинул машину, когда она стояла не возле тротуара или обочины, а в ночной пробке на многополосной магистрали. Шону срочно потребовалось по малой нужде. Он покинул дорожное полотно и лихо перескочил через ограничительный барьер, не предполагая, что за ним не обочина, а 20 метров пространства — машина находилась на путепроводе над железнодорожными путями.

А вот типичное нарушение пункта, касающегося ремней безопасности. Студент выпускного курса университета Дерек ехал пассажиром на заднем сиденье. Все в машине были пристегнуты ремнями безопасности, кроме Дерека. Дерек готовился стать юристом и был активным борцом за свободы граждан. Не пристегивался из принципиальных соображений, считая, что правительство придумало ерунду с ремнями, и ремни нарушают его права. Свою позицию он не так давно высказал в авторской колонке студенческой газеты. Дело было зимой, на скользком участке дороги при высокой скорости Ford Explorer упал в кювет. По иронии судьбы, все отделались незначительными травмами, кроме опять-таки Дерека.

Граждане, ремни реально работают! Это не выдумка алчных производителей, это подтверждено статистикой во всех странах мира.

мотоциклисты без шлема Некоторые байкеры по-прежнему отстаивают свое право ездить без шлемов. Никаких проблем, но потом не обижайтесь, ребята.

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Довольно много места в анналах Премии занимают владельцы различных двухколесных транспортных средств. В частности, мотоциклист Майкл погиб исключительно из-за того, что держал руль ногами.

Две молодые пары вроде бы не делали ничего ужасного: Калифорния, приятная ночь, небольшой off-road на двух кроссовых мотоциклах на частной территории. Всё было прекрасно до момента, когда мотоциклы столкнулись лоб в лоб. Все четверо погибли, во многом по той причине, как указала полиция — были без шлемов.

Также в список лауреатов в 2011-м внесен один из участников массовой акции, проводимой в поддержку того, чтобы байкерам разрешили ездить без шлемов. В ходе акции он попал в ДТП. Как вы понимаете, кончина наступила именно вследствие повреждений незащищенной головы.

Скорость!

Автомобилист-коммивояжер на 80 миль в час врезался в столб на разделительной полосе шоссе, как отметила полиция, из-за того, что читал руководство о повышении продаж. В раскрытом виде оно было впечатано рулем в грудную клетку (это было еще до эпохи подушек безопасности). Но его достижение радикально перекрыл в прошлом году Клиффорд, найденный в своей разбитой Тойоте без ремня безопасности, без штанов, зато с мобильным устройством, все еще показывающем порнофильм, и следами эякуляции в салоне.

Секс в автомобиле У нас секс в машине приравнен к «нарушению общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу» (КоАП РФ). По результатам исследований, проведенных в интернете за последнее время, примерно сорока процентам опрошенных это до фонаря, поэтому остается надеяться, что им приспичит не на середине проезжей части.

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Последствия превышения разумной скорости наиболее красноречиво отражает ДТП, произошедшее в штате Мэн. Полицейские в отчете предположили, что Бенджамин вел Мазду-пикап слишком быстро, поэтому не вписался в поворот перед заводом по очистке сточных вод. Далее следует перечисление всего, что пикап снёс: ограду из проволоки, бетонный забор, столб и еще что-то. Машину и труп затем подняли с 16-метровой глубины из резервуара, в котором отстаивалась известная субстанция.

Раздел «Остановка и стоянка» Правил определенно имеет отношение к случаю в Бразилии. На исходе ночи на пустынном шоссе образовался сильный туман, в пяти шагах ничего не видно. Супруги решили, что ехать опасно и надо подождать, а чтобы не терять времени зря, занялись любовью, остановив машину в правом ряду. Водитель грузовика, который ехал по этой же полосе, вероятно, не учел положения, требующего выбирать скорость движения с учетом реальной видимости. Правда, ему все равно не предъявили обвинений.

Супруги, скончавшиеся во время коитуса, удостоились так называемой «Двойной Премии Дарвина». Похожая история зафиксирована в Италии, только влюбленные предавались любви на проселочной дороге со скоростью порядка 100 км/ч.

Они ничего не нарушали?

Ряд случаев с ПДД, принятыми в разных странах, соотносится туго, поскольку в сводах дорожных законов обычно не написано, что водителю запрещено бросать управление вовсе или выходить из машины во время движения. Это подразумевается настолько явно, что не требуется строка в кодексе.

Однако некто Кевин пытался доказать пассажирам, что его машина может ехать сама с помощью функции круиз-контроля. Но не учел, что попытка бежать со скоростью машины может закончиться плачевно.

Читать за рулем В продаже появились машины с автономным управлением. И тут главное не перепутать их с машинами «старого образца». Хотя и в «автономной» водитель может зачитаться и не заметить, что разметка, к которой «привязан» автопилот, внезапно кончилась.

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А обладание кабриолетом марки Chevrolet навело Келиту на мысль поменяться местами с пассажиром на полном ходу. В итоге Келита задела ногой руль, машина вильнула, барышня выпала и разбилась насмерть. Пассажир, к слову, остановил машину, но позже был обвинен в том, что управлял транспортным средством незаконно — действие его водительской лицензии было на тот момент приостановлено, к тому же он не имел страховки.

Барбара поехала по мосту, который захлестывал водный поток во время паводка, объяснив остановившему ее полисмену, что у нее BMW с передовой трансмиссией xDrive: волноваться не о чем, офицер. Ее нашли в километре ниже по течению. Скотт пытался завести свой Volkswagen, соединяя какие-то провода под капотом. И Volkswagen не только завелся, но и поехал! Проведенная позже экспертиза показала, что данная модель способна трогаться с места на первой, второй и третьей передаче. На четвертой уже нет.

Ребенок за рулем У Премии Дарвина есть пример, когда гибель водителя наступила из-за того, что он доверил руль ребенку — в незатейливой ситуации, когда требовалось подтолкнуть застрявшую машину. Ребенок не пострадал.

Примеры можно приводить еще долго. Некоторые однотипны: ремни, шлемы, неверный выбор скорости или условий для секса. Выпадают из контекста попытки заполнить баллон, расположенный под сиденьем, сжатым газом вместо сжиженного. Или снять двигатель грузовика лежа под двигателем. Но везде основная причина трагедии — необъяснимый импульс, затмивший разум достаточно умных и нередко хорошо образованных людей. Премия Дарвина, в общем, мрачно-шуточный проект, не ставящий перед собой нравоучительных задач. Но если кто-то, почитав или услышав об очередном лауреате, впоследствии сделает на одну глупость меньше, то в статистическом исчислении человечество станет чуть умнее.