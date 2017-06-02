Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата

Почти все автомобили классов А и В, представленные сегодня на российском рынке, могут оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматической. А какую выбрать?

Давным-давно (но не в прошлую пятницу), когда я работал над талмудом про угоны автомобилей, мне на глаза попалось вот такое сообщение — так сказать, из раздела «Их нравы». Цитирую:

«Двое вооруженных подростков из американского штата Джорджия ограбили мужчину, забрав его бумажник и ключи от Хонды Аккорд. Однако угнать ее не смогли потому, что никогда в жизни не видели коробку с ручным переключателем скоростей! Единственным, что они сумели заставить работать, было радио».

Арест Забавно, правда? Третья педаль на полу привела угонщиков в состояние ступора — неудивительно, что они тут же попались. Кстати, любопытно — мотор-то они хотя бы смогли пустить?

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Американцы давно отвыкли от всего ручного — от коробок, стеклоподъемников и т.п. Это их выбор. А что у нас? Опять-таки, вспомню случай из собственной жизни. Более десяти лет назад, когда впервые в жизни я купил иномарку — это была S60 с автоматом, — то один коллега, одобрительно покивав, все-таки задал вопрос:

— Михаил Владимирович! А что, неужели с механикой достать не получилось?

Тут уже в ступоре оказался я. Коллега не шутил — он совершенно искренно не понимал, как можно добровольно «ездить на автомате»? Правда, впоследствии он все-таки «сменил ориентацию», хоть и был спортсменом до мозга костей. Но тогда его поддержал и другой коллега — тоже «гонщик». Дескать, хочу, чтобы я управлял машиной, а не машина мною!

Лично мне такие доводы кажутся надуманными. Конечно, можно перевалить на водителя ручное управление всеми механизмами — были же когда-то автомобили с ручным управлением опережением зажигания. Но это было сделано все-таки по бедности: сегодня подобные решения уместны разве что для аттракциона. Автопром, как мне кажется, свой выбор тоже сделал. Во всяком случае, условная ценовая планка, за которой царит только автомат, опускается все ниже. Но А- и В-классы пока что допускают «плюрализм» мнений — тут есть и механика с ручками, и автоматы. Солярисы, Логаны, Рио — мало ли…

Механика или автомат Что посоветовать человеку, который нацелился именно на классы А или В, но при этом совсем не в теме касательно типов коробки передач?

Попробуем собрать воедино все плюсы и минусы механических коробок и автоматов. Уточним сразу — в основном речь пойдет о самых доработанных и самых массовых на сегодня гидромеханических автоматах. Именно такие коробки по-прежнему устанавливают на престижные и дорогие машины. С роботами и вариаторами разберемся в отдельном материале.

Механическая коробка передач

Минусы Плюсы Мучения для новичков, не умеющих правильно пользоваться сцеплением и трогаться с места (двигатель может заглохнуть), а также выбирать нужную передачу

В момент троганья на подъеме автомобиль у многих водителей откатывается назад

Сильная утомляемость водителя при движении в условиях городских пробок — постоянные переключения и т.п. Простота конструкции в сравнении с автоматами. Относительная дешевизна ремонта

Довольно большой ресурс: работает себе и работает

Простота пуска мотора при севшей АКБ. Возможен пуск «с толкача»

Как правило, меньший расход топлива по сравнению с автоматом: отсутствуют потери в гидротрансформаторе

Меньшая стоимость автомобиля

Возможность для водителя почувствовать себя эдаким повелителем автомобиля

Отсутствие проблем с буксировкой на любые расстояния

Больше возможностей выбраться из грязи враскачку: ручная коробка позволяет гораздо быстрее переключаться. Автомат же в таком режиме скоро перегреется

Пробуксовка в грязи При буксовании в грязи, снегу или где угодно владельцу механики будет немного легче справиться с автомобилем. Трогаться в горку Трогаться в горку, не сдавая ни сантиметра назад, умеют далеко не все водители, даже бывалые. Ручником им пользоваться почему-то не с руки, а мгновенно переносить ногу с тормоза на газ получается не всегда и не у всех. Автоматическая коробка передач Минусы Плюсы Автомобиль заведомо дороже такого же, но с ручкой

Ремонт влетит в копеечку. Если ручная коробка — это, грубо говоря, набор шестеренок, то автомат — это еще и фрикционы с соленоидами и мозгами. Да и специалистов по ремонту гораздо меньше

Расход топлива, как правило, выше: гидротрансформатор требует жертв.

Проблемы с буксировкой на большие расстояния: масляный насос, как правило, стоит на первичном валу. Во время буксировки он не работает, и наступает масляное голодание.

Если села батарея, то «с толкача» машину не пустить

Ресурс, как правило, уступает долговечности механической коробки передач: деталей здесь гораздо больше, причем компанию шестеренкам составляют капризные фрикционы.

Автомат нуждается в прогреве, а греется при этом медленнее двигателя. Он же не является источником тепла!

Хуже динамика разгона и выше расход (в классе недорогих автомобилей) Рай для новичков: нет сцепления, и не надо ничего постоянно переключать

Автомобиль при троганье в горку никогда не попятится назад: блокировка предусмотрена конструкцией.

Автомобиль никогда не заглохнет даже у новичка

У водителя меньше шансов неумелыми действиями причинить коробке вред

Оптимальную передачу выбирает автомат — ошибка водителя исключена

Не так тяжело двигаться в пробках Пробки Ползти по пробкам на автомате гораздо легче, чем на механике. Материалы по теме Lada Vesta — с механикой или с роботом? Лично мое мнение однозначное: я — за автоматы. Разумеется, речь идет о ситуациях, в которых человек может позволить себе и то, и другое, но просто сомневается. Если финансы не позволяют выходить из бюджета, тогда дело другое, но при прочих условиях я рекомендую только автомат. Впрочем, каждого коллегу, который имеет другое мнение, прошу высказать свои «фи», ежели таковые найдутся. Что касается рассуждений о том, что кому-то хочется активно управлять машиной, то я их, в принципе, понимаю. И с ужасом жду момента, когда из автомобиля вовсе исчезнет руль — за ненадобностью. Потому что с этого момента моя автомобильная жизнь окончательно прекратится. Усаживаться в кресло водителя, чтобы читать книжку или спать, я не стану. Впрочем, я, конечно же, забегаю вперед... Но не очень далеко. Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата

Фото: из архива автора