Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата

Почти все автомобили классов А и В, представленные сегодня на российском рынке, могут оснащаться как механической коробкой передач, так и автоматической. А какую выбрать?

Давным-давно (но не в прошлую пятницу), когда я работал над талмудом про угоны автомобилей, мне на глаза попалось вот такое сообщение — так сказать, из раздела «Их нравы». Цитирую:

«Двое вооруженных подростков из американского штата Джорджия ограбили мужчину, забрав его бумажник и ключи от Хонды Аккорд. Однако угнать ее не смогли потому, что никогда в жизни не видели коробку с ручным переключателем скоростей! Единственным, что они сумели заставить работать, было радио».

Арест

АрестЗабавно, правда? Третья педаль на полу привела угонщиков в состояние ступора — неудивительно, что они тут же попались. Кстати, любопытно — мотор-то они хотя бы смогли пустить?
Забавно, правда? Третья педаль на полу привела угонщиков в состояние ступора — неудивительно, что они тут же попались. Кстати, любопытно — мотор-то они хотя бы смогли пустить?

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Американцы давно отвыкли от всего ручного — от коробок, стеклоподъемников и т.п. Это их выбор. А что у нас? Опять-таки, вспомню случай из собственной жизни. Более десяти лет назад, когда впервые в жизни я купил иномарку — это была S60 с автоматом, — то один коллега, одобрительно покивав, все-таки задал вопрос:

— Михаил Владимирович! А что, неужели с механикой достать не получилось?

Тут уже в ступоре оказался я. Коллега не шутил — он совершенно искренно не понимал, как можно добровольно «ездить на автомате»? Правда, впоследствии он все-таки «сменил ориентацию», хоть и был спортсменом до мозга костей. Но тогда его поддержал и другой коллега — тоже «гонщик». Дескать, хочу, чтобы я управлял машиной, а не машина мною!

Лично мне такие доводы кажутся надуманными. Конечно, можно перевалить на водителя ручное управление всеми механизмами — были же когда-то автомобили с ручным управлением опережением зажигания. Но это было сделано все-таки по бедности: сегодня подобные решения уместны разве что для аттракциона. Автопром, как мне кажется, свой выбор тоже сделал. Во всяком случае, условная ценовая планка, за которой царит только автомат, опускается все ниже. Но А- и В-классы пока что допускают «плюрализм» мнений — тут есть и механика с ручками, и автоматы. Солярисы, Логаны, Рио — мало ли…

Механика или автомат

Механика или автоматЧто посоветовать человеку, который нацелился именно на классы А или В, но при этом совсем не в теме касательно типов коробки передач?
Что посоветовать человеку, который нацелился именно на классы А или В, но при этом совсем не в теме касательно типов коробки передач?

Попробуем собрать воедино все плюсы и минусы механических коробок и автоматов. Уточним сразу — в основном речь пойдет о самых доработанных и самых массовых на сегодня гидромеханических автоматах. Именно такие коробки по-прежнему устанавливают на престижные и дорогие машины. С роботами и вариаторами разберемся в отдельном материале.

Механическая коробка передач

Минусы

Плюсы

  • Мучения для новичков, не умеющих правильно пользоваться сцеплением и трогаться с места (двигатель может заглохнуть), а также выбирать нужную передачу
  • В момент троганья на подъеме автомобиль у многих водителей откатывается назад
  • Сильная утомляемость водителя при движении в условиях городских пробок — постоянные переключения и т.п.

  • Простота конструкции в сравнении с автоматами. Относительная дешевизна ремонта
  • Довольно большой ресурс: работает себе и работает
  • Простота пуска мотора при севшей АКБ. Возможен пуск «с толкача»
  • Как правило, меньший расход топлива по сравнению с автоматом: отсутствуют потери в гидротрансформаторе
  • Меньшая стоимость автомобиля
  • Возможность для водителя почувствовать себя эдаким повелителем автомобиля
  • Отсутствие проблем с буксировкой на любые расстояния
  • Больше возможностей выбраться из грязи враскачку: ручная коробка позволяет гораздо быстрее переключаться. Автомат же в таком режиме скоро перегреется

Пробуксовка в грязи

Пробуксовка в грязиПри буксовании в грязи, снегу или где угодно владельцу механики будет немного легче справиться с автомобилем.
При буксовании в грязи, снегу или где угодно владельцу механики будет немного легче справиться с автомобилем.

Трогаться в горку

Трогаться в горкуТрогаться в горку, не сдавая ни сантиметра назад, умеют далеко не все водители, даже бывалые. Ручником им пользоваться почему-то не с руки, а мгновенно переносить ногу с тормоза на газ получается не всегда и не у всех.
Трогаться в горку, не сдавая ни сантиметра назад, умеют далеко не все водители, даже бывалые. Ручником им пользоваться почему-то не с руки, а мгновенно переносить ногу с тормоза на газ получается не всегда и не у всех.

Автоматическая коробка передач

Минусы

Плюсы

  • Автомобиль заведомо дороже такого же, но с ручкой
  • Ремонт влетит в копеечку. Если ручная коробка — это, грубо говоря, набор шестеренок, то автомат — это еще и фрикционы с соленоидами и мозгами. Да и специалистов по ремонту гораздо меньше
  • Расход топлива, как правило, выше: гидротрансформатор требует жертв.
  • Проблемы с буксировкой на большие расстояния: масляный насос, как правило, стоит на первичном валу. Во время буксировки он не работает, и наступает масляное голодание.
  • Если села батарея, то «с толкача» машину не пустить
  • Ресурс, как правило, уступает долговечности механической коробки передач: деталей здесь гораздо больше, причем компанию шестеренкам составляют капризные фрикционы.
  • Автомат нуждается в прогреве, а греется при этом медленнее двигателя. Он же не является источником тепла!
  • Хуже динамика разгона и выше расход (в классе недорогих автомобилей)

  • Рай для новичков: нет сцепления, и не надо ничего постоянно переключать
  • Автомобиль при троганье в горку никогда не попятится назад: блокировка предусмотрена конструкцией.
  • Автомобиль никогда не заглохнет даже у новичка
  • У водителя меньше шансов неумелыми действиями причинить коробке вред
  • Оптимальную передачу выбирает автомат — ошибка водителя исключена
  • Не так тяжело двигаться в пробках

Пробки

ПробкиПолзти по пробкам на автомате гораздо легче, чем на механике.
Ползти по пробкам на автомате гораздо легче, чем на механике.

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Лично мое мнение однозначное: я — за автоматы. Разумеется, речь идет о ситуациях, в которых человек может позволить себе и то, и другое, но просто сомневается. Если финансы не позволяют выходить из бюджета, тогда дело другое, но при прочих условиях я рекомендую только автомат. Впрочем, каждого коллегу, который имеет другое мнение, прошу высказать свои «фи», ежели таковые найдутся.

Что касается рассуждений о том, что кому-то хочется активно управлять машиной, то я их, в принципе, понимаю. И с ужасом жду момента, когда из автомобиля вовсе исчезнет руль — за ненадобностью. Потому что с этого момента моя автомобильная жизнь окончательно прекратится. Усаживаться в кресло водителя, чтобы читать книжку или спать, я не стану. Впрочем, я, конечно же, забегаю вперед... Но не очень далеко.

Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата
Фото: из архива автора
Вам с ручкой или без? Плюсы и минусы механики и автомата
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Комментарии (23)

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езжу попеременно как на машине с автоматом (задний привод), так и с механикой (полный привод), иногда в день по 2 раза приходится пересаживаться
на автомате (речь про классический вариант) в городе конечно значительно удобнее спору нет, тем не менее:
в сложных дорожных условиях, даже с учетом возможности ручного переключения, автомат значительно менее безопасен — машина всегда уходит на повышенную передачу, чтобы переключиться «вниз» требуется некоторое время, не критично (электроника «вывозит»), но не всегда удобно
далее — на скользкой дороге есть «подстава» — когда проходишь поворот, ты рассчитываешь на определенный уровень тяги и ее непрерывность, а автомат, в угоду экономичности, периодически в такой момент переключает передачу :-( конечно электроника позволяет сохранять стабильность и управляемость, но иногда бывают очень неприятные моменты, ведь на переключение обратно, если требуется ускориться, тоже нужно некоторое время. летом этого не замечаешь, но зимой эта секунда туда-сюда может быть важна.

конечно эти все проблемы отсутствуют на мощных премиальных машинах — там и тяги больше и автоматы расторопнее, но на маленьких машинках это не удобно

расход по трассе, кстати, на автомате и механике (на современных машинах), очень близок

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Руслан Назаров

некоторые описанные проблемы механики на современных машинах нивелированы почти до нуля:
большинство машин штатно оснащается противооткатом, так что с троганием в горку проблем нет, как и с откатами/подкатами на паркове
исправная машина с механикой в пробках тоже не утомляет — механизмы работают четко, усилия рассчитаны, исправное сцепление позволяет трогаться без всяких забот (ездил по Мск на ручке и на 41-м москвиче, и на грантах/калинах, и на пассате, сейчас субару)

мое мнение — все зависит от условий эксплуатации, пробегов и кошелька:

если наматываешь в год 50000км по Москве, то автомат прикажет жить очень быстро, в то время, как на механике только сцепление заменить

если живешь не в столицах, то сложные дорожные условия делают эксплуатацию недорогой машины с автоматом занятием не самым безопасным и часто нервным (застрять в грязи, нечищеные дороги, севший аккум или паленый бензин, когда машина не заводится, все испытано на себе, не раз приходилось помогать в таких ситуациях матери, которая до автомата 10 лет ездила на ручке и не парилась, отец сам справляется с таким :-) )

если за рулем «девочка», которая ездит в Мск 10км до работы и обратно и по магазинам, то, конечно, механика вообще не нужна

ну или премиум — там работа всех систем близка к идеальной

нет коробки, которая везде хороша, есть оптимальный вариант для условий эксплуатации и финансов (исключение роботы, проклятье современного автопрома)

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Руслан Назаров

Не могу согласиться с тем, что в пробках механика не утомляет. Извините —- не верю.

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Был такой автобус Лиаз 677 — «скотовоз».С завода на нём устанавливался «автомат» — гидротрансформатор с 2х.ступенчатой кпп.Но на пригородных маршрутах всё же,иногда,устанавливали механическую коробку от Урал 375 или Зил 130 «с рычагом» и сцеплением.Что подтверждает версию о том,что вне надобности «напряжённых переключений» особой надобности в автомате нет — механика предпочтительнее.Есть условия движения,когда автомат проигрывает механике: Когда на дороге встречается местное сопротивление,например езда через бордюр или участок грязи,то на «механике» это «местное сопротивление» можно аккуратно переехать играя сцеплением.На автомате аккуратно не получается — вначале «не хватает силы»,но если надавить на газ больше,то автомобиль перепрыгивает препятствие скачком и явно не аккуратно.Тоже самое при езде по грязи — надавливаешь на газ больше,и колеса этот участок начинают «фрезеровать».Конечно,если есть доп.системы,то они,возможно,этого не допустят,но это если они есть.Предполагаю,что таким же свойством обладают и электрические трансмиссии.

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0

Автомат — это хорошо :) левый поворот — меньше движений ногами и руками, гораздо легче. И главное — меньше вариантов ошибки (заглохнуть высунув нос).

вообще автомат — это хорошо.

а когда будут эл.мобили, Типа теслы — там вообще все супер в этом плане.

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0

да, в городах типа Москвы, автомат плюс (но я езжу на механике и не переживаю, но я именно фанат механики))) ) . А вот в городах поменьше (областные центры типа Калуги , Тулы , Орла) каждый выбирает сам, пробки есть, но не Московские. Да и зимы у нас «поснежнее» и без раскачки иной раз не выскочить, а автомат этого либо не любит, либо вовсе не умеет!!!. А на трассе и на механике едешь как на автомате — разницы по факту нет))))

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0

Для крупных городов автомат безусловно лучше. Если кто живет в провинции, где нет пробок, то вполне достаточно механики. Я бы в последнем случае за автомат не стал доплачивать, ибо на ручке умею ездить и проблем и дискомфорта не испытываю. А вот в Москве в многочасовых пробках механика утомляет.

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+3

Автомат придумали для комфорта и маркетинга, используют для пробок, а по факту — это некий «костыль»: нет пробок — нет надобности в «автомате». Система «противоотката» отлично справляется и в автомобилях с МКПП.
Самая веселое в том, что ни один тип АКПП для пробок конструктивно и не предназначен: греется, тупит, теряет ресурс.
И выходит, вопрос не в том, какую КПП выбрать, а в том, как пробки рассосать, чтобы нормально ездить на «механике».

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+2
Каплан Илья

А что за противооткат с механикой?

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0
Колодочкин Михаил

Блок АБС задерживает давление в системе тормозов.

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0

Если только для города — автомат удобнее, если вне дорог и при возможности пробуксовки (например, на нечищенном снеге) — ручная. В своё время на автомате при 80мм снежном покрове не смог тронуться.

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0

Одинаково легко управляюсь с обоими типами коробок передач. Иногда хочется попереключать самому. Иногда лень дергать ручкой. Но в двух автомобилях одновременно я находиться не могу, поэтому в «механике» хочется «автомата» и наоборот. А поскольку бОльшую часть времени я все же провожу за рулем автомобиля с МКПП, то она мне, конечно, чуточку роднее и ближе. Но по-моему, если человек не может освоить «механику», то лучше ему вообще за руль не садиться, так как координация движений и внимание должны быть на высоте у современного водителя в любом автомобиле с любой коробкой переключения передач.

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+1
Арестов Владимир

Я лет пятнадцать назад обучал знакомую даму бибику водить. И тронуться в гору — — это все, хана... Ну никак не получается. А тут мне на денек Матиза удалось первого вытащить с автоматом —- и я к ней на работу заскочил: мол, выскочи на пятнадцать минут... Завез ее на какую-то горку, усадил за руль —- давай, говорю! так она счастью своему не могла поверить: мол, ведь все так просто...

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0
Колодочкин Михаил

Именно. Проблема трогания в гору решена. А если придется резко маневрировать? Срочно тормозить двигателем? Тут как ситуация с детским велосипедом со страховочными колесиками. Удобно, хорошо, но уметь надо и без них.

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0
Арестов Владимир

А мне уже кажется, что особо и не надо. Механика приговорена —- останется разве что как игрушка для «гонщиков». Мне так кажется, во всяком случае.

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+2
Колодочкин Михаил

да так и есть, пришли уже к тому что в премиуме (мерседес, бмв, ауди) механика только за доплату!!!! скоро и в бюджет это придет. верить в это не хочется, но как говорится уже есть прецеденты(((

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0
—=BAD=- Alexey

А почему не хочется верить-то? Так к ручке тянет или переплачивать неохота?

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+1
Колодочкин Михаил

к ручке тянет)))

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0
Колодочкин Михаил

Я вижу то, что вижу. Люди, не сумевшие совладать с механикой не умеют нормально водить и машину с автоматом. Для них дико, что ноги две, а педали-то три. То есть все, что сложнее «нажал-отпустил» для них непостижимо.

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Арестов Владимир

Я с этим не спорю. Но с другой стороны зачем усложнять этим людям жизнь? Правда, Чкалову приписывают фразу насчет того, что авиация, дескать, кончилась с появлением на борту туалета...

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Всё понял, кроме одного: почему по умолчанию автомат=гидротрансформатору? Слава богу, сегодня полно и других систем — вариаторы, DSG, роботизированные. Это к тому, что описанные минусы в части расхода топлива, например, уже не являются родимым пятном автомата. Зато есть минусы другого рода, например, задумчивость робота, долговечность вариатора...

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Воробьев-Обухов Алексей

Чтобы сразу ограничить тему —- иначе вразнос пойдешь.

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Кстати, у нас когда-то были проблемы «наоборот»: человек, впервые попавший за руль" автомата", не знал, как трогаться с места...

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