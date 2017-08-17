Многодетные семьи и водители-«чайники»: спасут ли они авторынок?

Правительство решило помочь начинающим водителям и многодетным семьям с покупкой автомобиля. Таким образом власти рассчитывают расширить круг покупателей новых машин и повысить уровень автомобилизации в стране. Первые результаты новых госпрограмм оказались весьма успешными, а производители, не попавшие под их условия, стали заманивать льготников в свои шоу-румы еще более выгодными предложениями.

Скидки для льготников

В начале июля в России были запущены новые меры по господдержке авторынка — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые направлены на покупателей первой в своей жизни машины и многодетных семей (с двумя и более несовершеннолетними детьми) соответственно. По сути, они являются субпрограммами субсидируемого государством автокредитования, с той разницей, что их участники дополнительно получают 10-процентную скидку на уплату первоначального взноса.

В остальном же условия не отличаются от обычных льготных автокредитов: субсидия от государства — в пределах 6,7% от базовой ставки банка (не более 18%), стоимость приобретаемого автомобиля (только российского производства) — не выше 1,45 млн руб., срок действия кредитного договора — до трех лет. Такой заем может быть выдан без первоначального взноса и распространяться, в том числе, на страховку автомобиля. На новые госпрограммы из бюджета выделено 3,75 млрд руб., которые рассчитаны на предоставление 10-процентной скидки для 58,35 тыс. начинающих водителей и многодетных семей. В рамках обычной программы льготного автокредитования в этом году планируется реализовать 350 тыс. новых машин.

«Новые программы восприняты рынком с большим интересом и даже энтузиазмом. По нашей оценке, сейчас за автомобилями пришли в том числе и те покупатели, которые ранее не решались совершить покупку, откладывали ее или выбирали автомобиль с пробегом. Таким образом, новые меры господдержки стимулируют дополнительные продажи автомобилей и оказались эффективным инструментом реализации отложенного спроса», — говорит заместитель директора филиала финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко.

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Автопроизводители, чьи модели попадают под действие госпрограмм, также положительно оценивают новые меры, ведь господдержка сегодня обеспечивает им более половины объема реализации. Как заявили «За рулем.РФ» в пресс-службе СП «GM-АВТОВАЗ», компания поддерживает все инициативы государства по стимулированию спроса на авторынке и рассчитывает с помощью новых программ привлечь дополнительных покупателей внедорожника Chevrolet Niva.

Несмотря на то, что рекордный за последние годы рост авторынка России, достигший в июле почти 20%, совпал с запуском новых программ для неопытных и многодетных водителей, судить об эффективности этих мер по итогам июльских продаж все же не стоит. Дело в том, что они официально стартовали только 11 июля, при этом автопроизводители и банки присоединялись к новым программам постепенно и продолжают делать это до сих пор. Так, к примеру, Mitsubishi Outlander, Peugeot 408 и Citroen C4 Седан стали доступны по ним лишь спустя месяц с момента запуска, а «Тойота Банк» начал выдачу займов на Toyota Camry и RAV4 по новым условиям буквально на днях. В целом по состоянию на начало августа получить льготный кредит на покупку первого и семейного автомобиля можно было только в 15 кредитных организациях, однако их перечень постоянно расширяется.

Семейная выгода

Тем не менее первые итоги новых госпрограмм подвести уже можно. В ВТБ24 на них приходится более 45% всех льготных автокредитов, в Русфинанс Банке — порядка 30%. Такую же долю новые меры господдержки обеспечивают и в объеме выданных кредитов по программе Renault Credit. Наиболее востребованной оказалась скидка для многодетных, которой воспользовались более половины участников новых программ. Так, в ВТБ24 соотношение программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» составило примерно 40% и 60%. Последняя пользуется большей популярностью и у клиентов Русфинанс Банка.

«Учитывая, что в последние годы уровень рождаемости в России растет, данная программа доступна для широкого круга клиентов. В то же время для многих покупателей приобретаемый автомобиль уже не первый», — комментирует директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.

Кроме того, начинающих водителей как потенциальных участников соответствующей госпрограммы во многом отпугивают цены на страховку каско — для «новичков» она обходится недешево, добавляет директор по продажам ГК «Терра Авто» Игорь Бадер. Однако внушительная 10-процентная скидка, по его словам, действительно, увеличила интерес клиентов, подумывающих взять кредит на покупку первого автомобиля. После старта программы «Первый автомобиль» количество подобных обращений увеличилось примерно на 15%.

Среди покупателей Renault чуть более востребованной на данный момент является программа «Семейный автомобиль», что обусловлено профилем кредитного клиента марки: согласно статистике, 75% заемщиков, которые берут кредит по программе Renault Credit, — семейные люди. При этом покупатели Sandero и Sandero Stepway чаще предпочитают программу «Первый автомобиль», а клиенты Logan, Duster и Kaptur — «Семейный автомобиль», рассказали в пресс-службе Renault. В продажах автомобилей Ford доля «семьянинов» составила около 70% от всех участников новых программ.

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А вот среди клиентов Nissan и Datsun перевес оказался на стороне «Первого автомобиля»: 51% и 58% соответственно. Самой популярной моделью у начинающих водителей стал кроссовер Nissan Terrano, причем в полноприводной модификации. Семейные покупатели чаще выбирали кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail.

В целом наибольшим спросом у участников новых госпрограмм пользуются автомобили тех же марок и моделей, что и по обычным льготным автокредитам. Согласно данным ВТБ24, безусловным лидером является Lada с долей около 42% в структуре продаж по каждой программе, а самые популярные модели — Vesta, Granta и XRAY. В дилерских центрах Lada ГК «Терра Авто» Vesta и XRAY также стали наиболее востребованными среди участников новых программ. Как отмечает Игорь Бадер, цена на эти машины выше, чем у других моделей Lada, а следовательно и сумма скидки, которую получает клиент, оказывается больше.

Что касается иномарок, наибольшей популярностью среди заемщиков ВТБ24 пользуется Hyundai со своими моделями Solaris и Creta (18% по «Первому автомобилю» и 13% — по «Семейному автомобилю»). Далее идет Kia в лице бестселлера Rio (около 14% и 10% соответственно), а замыкает тройку иномарочных лидеров Skoda с моделями Octavia и Rapid (порядка 6% в обеих программах).

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Сводных данных по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» Минпромторг на момент публикации материала не обнародовал. Согласно данным, полученным «За рулем.РФ» у автопроизводителей, среди лидеров продаж по новым программам оказалась Hyundai с показателем более тысячи выданных кредитов, при этом самой востребованной моделью у заемщиков стал новый Solaris. Как рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, Solaris и Creta, ключевые модели для бренда Hyundai на российском рынке, популярны, как среди молодежи, так и среди клиентов с двумя и более детьми. При этом в компании отмечают увеличение продаж данным категориям клиентов на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца, когда госпрограммы еще не действовали.

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Российские дилеры Renault по состоянию на 10 августа реализовали 489 автомобилей, в том числе 225 по программе «Первый автомобиль» и 264 — по программе «Семейный автомобиль». Порядка 60% в этом количестве пришлось на модели Renault Kaptur и Sandero Stepway, которые, кстати, являются наиболее «кредитными» моделями в текущей линейке Renault, согласно статистике РН Банка.

Компания Nissan за первые две недели реализации программ получила 284 заявки на автомобили Nissan и Datsun. Лидерами стали Nissan Almera и Nissan Qashqai, на которые поступило 79 и 73 заявки соответственно. Седан Datsun on-DO более чем с трехкратным преимуществом опережает по числу заявок хэтчбек mi-DO (66 против 19).

С момента старта программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по состоянию на 8 августа ими воспользовались более 100 покупателей автомобилей Ford. Наибольшим спросом у них пользуется кроссовер Kuga с долей почти 50%, на втором месте идет Focus (25%), примерно равные доли у моделей Fiesta, EcoSport и Mondeo. Как отмечают в Ford Sollers, запуск госпрограмм для семей с детьми и начинающих водителей подстегнул спрос на кроссовер Kuga, что помогло ему стать июльским бестселлером марки.

«Фольксваген Банк Рус» за первые 10 дней работы новых госпрограмм принял 203 заявки и выдал 60 кредитов на покупку автомобилей Volkswagen и Skoda. По словам генерального директора Фольксваген Центра Бутово Александра Кошелева, у начинающих водителей наибольшим спросом пользуется седан Polo, а участники программы «Семейный автомобиль» отдают предпочтение новому Тигуану, который обладает большей вместимостью.

Между тем некоторые эксперты весьма критично оценивают адресные программы стимулирования спроса, которые призваны соединить поддержку автопрома с решением социально-значимых задач. По их мнению, такие «льготы от государства» направлены, прежде всего, на продвижение финансовых и страховых услуг, а не повышение уровня автомобилизации в стране за счет привлечения менее обеспеченных слоев населения, как это декларируют в правительстве. Кроме того, субсидирование покупки автомобилей из федерального бюджета для отдельных категорий граждан носит дискриминационный характер по отношению к тем, кто под данные критерии не попадает, не говоря уже об остальных россиянах, не планирующих приобретение машины вовсе.

Китайцы клонировали госпрограммы

Китайцы, как оказалось, сильны в клонировании не только автомобилей, но и программ поддержки покупателей. Об этом красноречиво свидетельствует этот рекламный баннер на сайте Chery.

Впрочем, непосредственно для авторынка новые меры, безусловно, дадут дополнительный импульс для роста. По словам Ольги Бойко, программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рассчитаны до конца 2017 года, однако с учетом успешного старта не исключено их досрочное завершение в связи с исчерпанием бюджетов. В то же время увеличить потенциал обеих программ мог бы пересмотр ограничений по максимальной стоимости автомобиля в сторону увеличения до 2 млн руб.

Как известно, мерами господдержки могут пользоваться далеко не все автопроизводители, представленные в России. Поэтому некоторые из них сами запускают аналогичные программы, причем зачастую их условия даже более выгодные, чем от государства. К примеру, компания Chery разработала собственные кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые распространяются на покупку кроссоверов Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2. Клиенты, приобретающие в кредит свой первый автомобиль, смогут сэкономить от 70 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от модели, для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми выгода составит от 35 тыс. до 50 тыс. рублей. Для сравнения, 10-процентная скидка от государства может достигать 145 тыс. руб., зато участники новых программ от Chery получают полис каско в подарок. Кроме того, в отличие от госпрограмм, где срок кредита ограничен тремя годами, у Chery он составляет до 7 лет. Это может быть удобно с точки зрения размера ежемесячных выплат, хотя, безусловно, увеличивает переплату по процентам.

«Вполне логично, что производители, которые не попали под госпрограмму, занялись созданием аналогов. Зачастую в выборе между несколькими моделями разных брендов клиент отдает предпочтение той, чьи условия наиболее выгодны. Потому для удержания доли рынка автопроизводители вынуждены внедрять собственные программы льготного кредитования», — констатирует Александр Кошелев.

Фото: Владимир Матвиевский/ТАСС и компании-производители