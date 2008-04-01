ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Оплата и расчеты

В проекте новых правил достаточно последовательно отстаивается мысль об оказании транспортных услуг по предоплате. Даже такие перевозки, которые трудно рассчитать предварительно, возможно осуществить, получив деньги заранее и потом, доначислив разницу в случае образования таковой. Это очевидный плюс для перевозчиков, давно уставших бороться с неплатежами и злоупотреблениями сроками по оплате. Однако и до принятия нового устава и правил к нему законодательство содержало условия о предварительной оплате услуг, оговаривая при этом возможность установления договором иных условий. Именно этой оговоркой и пользовались заказчики в условиях, когда оплата услуг по факту уже стала правилом, устанавливая в договорах отсрочки платежей.

На фоне общей ориентировки на крупного перевозчика новые правила достаточно подробно и жестко регламентируют условия работы с населением — сегмент наличных оплат, в который могут уйти мелкие перевозчики. Устанавливается процедура оплаты и учета наличных денежных средств, принимаемых от населения. Учитывая особое внимание государства к операциям с наличностью, перевозчикам следует внимательно изучить порядок оказания услуг населению.

Для окончательного расчета перевозчик должен в 10-дневный срок выписать счет заказчику и приложить соответствующие документы, если иной порядок расчета не установлен соглашением сторон (расчеты по оформленной транспортной накладной, по безбумажной форме документирования и др.). Здесь следует обратить внимание на установленный срок. Если срок явно недостаточен, его надо увеличивать, в противном случае заказчик будет ждать документы именно в этот срок, и хотя данная норма не предусматривает санкции за нарушение, стоит придерживаться договоренностей: репутация зарабатывается годами, а портится мгновенно.

Обязанности

В проекте Правил планируется установить целый ряд обязанностей грузовладельца по обеспечению беспрепятственного проезда перевозчика к местам погрузки и выгрузки, в том числе пропуска на право проезда к месту погрузки и выгрузки грузов и т. п.

Особое внимание уделяется таре — она должна обеспечивать сохранность груза и безопасность для подвижного состава при перевозке. Грузоотправитель обязуется иметь весы для взвешивания груза — это тоже значительный шаг вперед: без взвешивания перевозчик вправе не принимать груз к перевозке.

Однако такие благоприятные для перевозчика условия компенсируются тем, что водителю нужно исполнять функции водителя-экспедитора, то есть со всей ответственностью относиться к приемке груза, смотреть за его количеством, упаковкой и так далее, вплоть до соблюдения условий оформления документов. Это значит, что от водителя теперь требуется не только управлять транспортным средством, но и обеспечивать условия для надлежащей доставки груза и ее оформления.

Существуют, впрочем, отдельные категории грузов, для перевозки которых грузовладелец привлекает своего представителя (экспедитора):

— требующие по своему характеру особых условий перевозки (взрывчатые вещества, самовозгорающиеся вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, кинопленка и кинолента, отравляющие сильнодействующие вещества, едкие вещества, стекло и стеклянно-фарфоровые изделия без специальной упаковки),

— требующие особой охраны (драгоценные камни, драгоценные металлы, ювелирные изделия, художественные изделия и антикварные вещи, предметы искусства и др.),

— требующие ухода в пути (животные, птицы, пчелы).

За грузовладельцем также закрепляется обязанность владеть всеми средствами для погрузки груза в транспортное средство: устройствами для выполнения погрузки и разгрузки грузов; обеспечивать соблюдение противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических нормативов; обеспечивать сохранность груза и безопасность труда персонала, работающего на этих площадках; иметь, при необходимости, весовое и другое оборудование для определения массы и качества перевозимого груза, а также телефонную и другие виды связи. Количество и оснащенность постов погрузки (разгрузки) устройствами для выполнения погрузочно-разгрузочных операций на площадках должно соответствовать виду и объему перевозимого груза и обеспечивать минимальные простои автомобилей под погрузкой и разгрузкой.

Также устанавливается сам перечень операций по погрузке и разгрузке: погрузка груза на автомобиль, закрепление, увязка и укрытие груза, открытие и закрытие бортов платформы автомобиля, люков автоцистерны, опускание и выемка шлангов из люков автоцистерны, привинчивание и отвинчивание шлангов в пунктах погрузки, разгрузка грузов, снятие креплений и укрытие груза, а также выполнение отмеченных выше операций с бортами платформы автомобиля, люками и шлангами автоцистерн в пунктах разгрузки.

На грузовладельца возлагаются такие обязанности как: уборка кузова перед погрузкой (например, от снега) и после выгрузки груза (кузов автотранспортного средства или контейнер должен быть очищен грузополучателем, а после перевозки животных, птицы, скоропортящихся и других грузов, загрязняющих кузов, — промыт и при необходимости — пропарен или продезинфицирован).

Здесь нужно быть внимательным и проверить, имеет ли грузополучатель право на указанные операции (наличие лицензии, сертификата) и следить за выполнением данных действий должным образом, ведь некачественно проделанная уборка может повредить следующий груз. Может быть, автоперевозчику имеет смысл взять выполнение данных обязательств на себя — чтобы быть уверенным в качественности подготовки кузова.

Простои, опоздания и порожние пробеги водителем путевого листа или транспортной накладной грузоотправителю (грузополучателю) у въездных ворот или контрольно-пропускном пункте. Данная норма устанавливает обязанность грузовладельцев делать отметки о прибытии подвижного состава уже на въезде на территорию, что, безусловно, является положительным для перевозчика моментом, поскольку позволяет учитывать время не с момента фактической подачи под погрузку/выгрузку, а с момента прибытия. Однако время пробега автотранспортного средства от ворот или контрольнопропускного пункта к месту погрузки или разгрузки и обратно исключается при исчислении времени нахождения автомобиля под погрузкой или разгрузкой. Это положение сводит на нет все плюсы от предыдущей нормы. Фактически может случаться так, что машина прибыла к грузовладельцу вовремя, о чем проставлена отметка, а вот под саму погрузку или выгрузку не допущена (например, направлена в отстойник или в очередь) и это время не будет учитываться в качестве нормативного простоя. Трудно объяснить мотивы законодателя, но всем перевозчикам советую добиваться максимального сокращения времени между въездом и фактической постановкой к пандусу.

При отказе от приема предъявленного к перевозке груза в предусмотренных случаях (груз предъявлен отправителем в ненадлежащей таре или упаковке, предъявленный груз не предусмотрен договором перевозки или с назначением в другой пункт, масса предъявляемого груза превышает грузоподъемность автомобиля, а также при отказе грузоотправителя указать фактическую массу предъявленного груза), грузоотправитель оплачивает перевозчику стоимость фактического пробега автомобиля в обоих направлениях от места подачи автомобиля до места погрузки в соответствии с расценками перевозчика, согласованными с грузоотправителем при заключении договора перевозки.

Перевозчик обязан в сроки, установленные договором перевозки, предоставить технически исправные транспортные средства, а в случаях, предусмотренных договором перевозки, также контейнеры, в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. В случае предоставления перевозчиком транспортных средств, контейнеров, не пригодных для перевозки соответствующего груза, или подачи транспортных средств, контейнеров в пункт погрузки с опозданием против согласованного времени более чем на 2 часа, грузоотправитель вправе отказаться от перевозки, если иное не установлено соглашением сторон. Здесь можно посоветовать перевозчикам в договоре предусматривать еще большие сроки, поскольку, например, в условиях мегаполисов трудно спланировать время подачи с вилкой менее чем 2 часа. Тем не менее, следует быть готовыми к тому, что грузовладелец будет настаивать на этом условии.

Подача автомобилей, не пригодных для перевозки обусловленного договором груза, приравнивается к неподаче транспортных средств. При отказе грузоотправителя от поданных перевозчиком автомобилей составляется акт по установленной форме. Перевозчику теперь ничего более не остается, как привести свой подвижной состав в надлежащее состояние, отвечающее требованиям правил. Не секрет, что сегодня значительная часть автотранспортных грузовых средств не соответствует описанным требованиям, в частности связанным с пломбировкой: любые склейки или иные устраненные прорехи в тенте могут стать причиной отказа от подвижного состава.

Гарантии, удержание, реализация

Проект новых правил вносит ясность с такой мерой обеспечения исполнения обязательств как удержание. Перевозчик имеет право удерживать переданный ему грузоотправителем для перевозки груз в обеспечение причитающихся ему платежей за перевозку, включая просроченную дебиторскую задолженность отправителя, в порядке, установленном законодательством РФ, если иное не установлено соглашением сторон. При этом грузоотправителем возмещаются перевозчику также расходы, связанные с удержанием груза (хранение, транспортировка и т. п.).

Ранее возникали вопросы относительно того, возможно ли использовать удержание для обеспечения оплат по ранее состоявшимся ездкам, а не только по текущей. Дело в том, что положения об удержании в договоре перевозки были сформулированы таким образом, что возникали подобные сомнения; новые правила полностью устраняют данные противоречия и однозначно разрешают использовать удержание по любым перевозкам.

Целый ряд норм предусматривает порядок действий перевозчика в случае, когда возникают проблемы с приемкой груза: например, грузополучатель не может принять груз, или груз прибыл не тот, который он ждал. В большинстве случаев защищаются интересы перевозчика, который может поместить груз на временное хранение или даже реализовать его, а также прописывается обязанность получателя принять груз.

Ответственность

Загруженные крытые автотранспортные средства, отдельные секции автотранспортных средств, контейнеры и цистерны с назначением одному грузополучателю должны быть грузоотправителем опломбированы, а мелкоштучные товары, находящиеся в ящиках, коробках и другой таре, опломбированы или обандеролены.

Водитель не принимает участия в перевесах и пересчетах грузов, прибывших в исправных автотранспортных средствах и контейнерах с неповрежденными пломбами грузоотправителя, а также в исправной обандероленной таре; выдача таких грузов грузополучателю водителем осуществляется без проверки массы и состояния груза и без пересчета грузовых мест.

Таким образом, исключается обязанность водителя сдавать груз с пересчетом, то есть исключается ответственность перевозчика за недочеты работы склада отправителя груза. Однако теперь перевозчику, с которого снята большая доля бремени ответственности за груз, стоит быть готовым к более придирчивому отношению грузоотправителя к оценке подвижного состава на предмет его коммерческой пригодности к использованию в связи с тем, что проблемы с несоответствием груза, пришедшего на выгрузку с сопровождающими его документами, перенесены на его плечи с плеч перевозчика, а значит, значение будет иметь каждая дырочка на тенте или щель в кузове.

Пломбирование кузова автотранспортного средства, укрытого брезентом, можно производить только в случае, если соединение брезента с кузовом обеспечивает невозможность доступа к грузу. Пломбы навешиваются на концах соединительного материала в местах стыкования последнего с кузовом автотранспортного средства. А это значит, что надо быть готовыми к очень тщательному и придирчивому отношению заказчика к проверке подвижного состава на предмет годности его для коммерческого использования.

При нарушении грузоотправителем Правил и условий погрузки, размещения и крепления грузов в транспортном средстве, установленных техническими условиями транспортировки продукции предприятияизготовителя или в специальном проекте (для конкретного груза), а также Правилами, ответственность за повреждение дорог и дорожных сооружений, наступившая вследствие такого нарушения, возлагается на грузоотправителя, если иное не предусмотрено в договоре перевозки или соглашении сторон.

Споры

Проектом упорядочена процедура подачи претензии, установлено, кто и в каких случаях имеет право на ее подачу:

а) грузоотправитель или грузополучатель — в случае утраты груза, при условии представления транспортной накладной с росписью перевозчика (водителя автомобиля как представителя перевозчика) о приеме груза к перевозке;

б) грузополучатель — в случае недостачи, порчи или повреждения груза, при условии представления транспортной накладной с соответствующими записями в ней и актом установленной формы (если акт был составлен);

в) страховщик — в случае доказанной вины перевозчика в рамках договора страхования.

Передача другим организациям или гражданам права на предъявление претензий и исков не допускается, за исключением случаев передачи такого права, предусмотренных в договоре перевозки, договоре фрахтования или договоре страхования. Таким образом, в случае получения претензии, перевозчику рекомендуется определить, обладают ли правом на предъявление претензии лица, ее подавшие.

Нововведения

Перевозчики, осуществляющие магистральные междугородние перевозки грузов, должны оснащать автотранспортные средства современными тахографами, бортовыми средствами радиосвязи, а также другими приборами и устройствами, обеспечивающими контроль за режимом работы водителей, безопасностью перевозки и сохранностью перевозимого груза. Практически данная норма означает, что государство планирует ввести ряд необходимых процедур для деятельности по грузоперевозкам, а перевозчик должен быть готов к оснащению своих машин средствами слежения и контроля, тахографами и так далее. Естественно, данные мероприятия повлекут определенные затраты, в связи с чем имеет смысл не дожидаться ажиотажа в связи с приближением последнего срока внедрений, а заблаговременно обеспечить оснащение машин указанными выше техническими средствами, что также позволит даже сэкономить, пока цены не выросли под влиянием повышенного спроса.

Отменены сроки доставки грузов, вычислявшиеся ранее из расчета пробега 250 км в первые сутки и 500 км — в каждые последующие. Теперь сроки доставки грузов в междугородном сообщении устанавливаются заказчиком совместно с перевозчиком в зависимости от дорожных и климатических условий, расстояния перевозки между пунктом отправления и пунктом назначения, вида перевозимого груза и характера отправки этого груза.

Сроки доставки фиксируются в принятой перевозчиком заявке/заказе или договоре перевозки, с учетом дополнительного времени, необходимого на накопление мелкопартионных отправок в укрупненные партии на терминалах с целью использования на междугородних маршрутах крупнотоннажных автопоездов. Теперь сроки доставки будут ограничиваться только правилами дорожного движения и трудовым законодательством. Такое положение, скорее всего, сохранится только до введения тахографов.

Устанавливаются случаи участия водителя в составлении актов при недостаче и повреждении груза. По общему правилу прибывший в пункт назначения груз в опломбированных крытых транспортных средствах или в контейнерах без следов доступа к грузу грузополучателем принимается за исправной пломбой путем удостоверенной своей подписи в получении груза в транспортной накладной или путевом листе, в соответствии с Правилами. При обнаружении недостачи груза или его повреждении после вскрытия исправного кузова автотранспортного средства или контейнера с неповрежденной пломбой грузоотправителя грузополучателем составляется акт в порядке, предусмотренном Правилами. Участие водителя автомобиля в составлении такого акта при междугородных перевозках грузов не допускается. При вскрытии неисправного кузова автомобиля или контейнера со следами возможного доступа к грузу или поврежденной пломбой и обнаружении недостачи или повреждения груза участие водителя автомобиля в составлении указанного акта является обязательным. Таким образом, водитель участвует в составлении акта только в случае, если груз пришел в неисправном кузове или с поврежденной пломбой — поскольку в данном случае, в отличие от первого, ответственность перевозчика за груз не исключается.

Интересными являются новые положения о том, когда происходит ошибка при отправке груза, в результате которой до места назначения доходит груз, который получатель совсем не ждет. В случае прибытия груза, не предусмотренного договором поставки, грузополучатель принимает такой груз на временное хранение, о чем он должен отметить в транспортной накладной и сообщить об этом грузоотправителю. То есть грузополучатель в любом случае должен сначала принять груз и уже потом самостоятельно разбираться с поставщиком. Грузополучатель может отказаться от принятия груза лишь в случае, когда качество груза вследствие порчи или повреждения, за которые ответственность несет перевозчик, изменилось настолько, что исключается возможность полного или частичного его использования по прямому назначению.

Международные перевозки на территории России выполняются российскими и иностранными перевозчиками, которые согласно законодательству своей страны допущены к осуществлению международных автомобильных перевозок. Для осуществления международных перевозок по экспортным поставкам РФ грузоотправители должны заключать с российскими перевозчиками договор перевозки или договор об организации перевозки, в соответствии с требованиями Правил. Данным пунктом исключаются все иностранные перевозчики из экспортных перевозок.

Проект новых правил представляет собой достаточно простой, понятный и логичный документ, написанный в интересах крупных перевозчиков — именно они смогут удовлетворять установленным четким требованиям. А поэтому правила придется учить и соблюдать, чтобы не попасть впросак на погрузке, выгрузке или проверке на посту ДПС. Очевидно, государство намерено способствовать укрупнению субъектов транспортного бизнеса, а это означает, что мелким перевозчикам придется нелегко.