Парк ЗР: «Шевроле-Нива». Фирменное безобразие

Первые проблемы со штатным иммобилайзером возникли при пробеге 1,5–2 тыс. км. Еще тогда мы сетовали, что электроника барахлит — чтобы пустить мотор, требовалось поелозить ключом в замке зажигания. Полтора года назад при первом ТО на фирменной станции как будто устранили проблему, обжав клеммы на проводах от замка. Но неполадка не исчезла.

На ТО-30 000 уже другая станция (тоже фирменная) порекомендовала заменить блок управления двигателем. Неисправность тогда проявляла себя редко, поэтому мы решили из-за нее «мозги» не менять. Примерно год спустя, на 65-й тысяче, проблемы неожиданно усугубились: ковыряться с замком приходилось уже минут по пять. Теперь фирмачи порекомендовали заменить замок зажигания, ключи и все «личинки». Вместе с блоком управления двигателем — около $200. Мы почти согласились, но тут автомобиль вовсе отказался заводиться — лампочка неготовности иммобилайзера горела постоянно.

Ожидая, пока освободится редакционный тягач « Ниссан Датсун », автор полдня ковырялся в передней панели и случайно обнаружил: если при снятом кожухе рулевого вала толкнуть проводок иммобилайзера внутрь замка и повернуть ключ, двигатель заработает!

Разобранный замок явил пустячную неполадку: кольцевой приемник кода иммобилайзера попросту отвалился от корпуса замка и «коротил» на металлические детали. Несколько капель клея — и автомобиль наконец-то исправен, а две сотни «зеленых» сэкономлены! Если же все, что барахлит, менять в сборе, к 100 тысячам у «Нивы» не останется ни одной родной детали, а у вас — сбережений...

Капля за каплей

За двадцать с небольшим тысяч километров, пройденных после предыдущего отчета, три серьезные неприятности вынудили срочно отправиться в техцентр — дважды на буксире. Кроме иммобилайзера, их преподносили коробка передач и генератор. В приводе механизма переключения разболтался хомут, так что на манипуляции рычагом машина не реагировала. В «электростанции» вышел из строя диодный мост. По законам жанра, произошло это поздним вечером в ста километрах от столицы, а потому времени, денег и нервов потребовалось больше обычного.

К неполадкам средней степени тяжести за последние полгода отнесем замену переднего кардана («закусило» крестовину, но со скрипом машина могла двигаться), двукратную подтяжку ступиц (вне плановых ТО), замену сцепления. О последнем — подробнее. На 56-й тысяче «шевролет» разучился трогаться. Привычная работа педалями вызывала конвульсии — только откровенный «перебор» газа позволял отчалить более-менее плавно. Тогда мы еще были клиентами фирменной СТО, поэтому могли либо поменять сцепление в сборе, либо… вообще ничего не делать. Предпочли первое, и проблема исчезла.

А вот неприятности мелкого калибра, не влияющие, как говорится, на максимальную скорость: замолчал звуковой сигнал, отработал свое трос газа, провалилась кнопка блокировки дверного замка. Наконец, перестала подсвечиваться одна из кнопок стеклоподъемника, барахлил плафон освещения салона, перегорела лампа ближнего света. А еще… потихоньку гонит масло коробка — по датчику заднего хода.

Отдельно скажем о «мелочи», которая влияет на безопасность. В самый неподходящий момент, когда «шевролет» ехал на буксире, выяснилось, что повторитель поворотов работает не дольше минуты-двух, потом «поворотники» горят ровным светом. Машина остается без аварийной сигнализации... пока реле не отдохнет. Или не будет заменено.

А теперь взгляните еще раз на перечень неполадок и представьте, во что обошелся бы ремонт на фирменной СТО «Дженерал моторс». Напомню, что узлы там предпочитают менять целиком, а цена нормочаса к моменту подготовки материала поднялась уже до $30! Вот почему на фирменной станции мы ограничились плановым ТО-60 000 (тогда еще по $25 за нормочас), совместив его с заменой сцепления. Кардан нам заменил «серый» дилер, а все остальное сделали в техцентре «За рулем». По самым скромным подсчетам, экономия составила не менее $300 — вместе с тем «инвестиции» в автомобиль в интервале 47–70 тыс. км превысили 40 тысяч рублей — без учета бензина.

Цена километра

Сложив с потраченными ранее средствами, в том числе на горючее, получим (за 70 тыс. км) 191 317 руб. Сюда не вошли расходы, которые мы назвали в ЗР, 2004, № 5 «испытательскими»: специальные внедорожные шины, внеплановое ТО, приуроченное к пробегу во Владивосток. Более того, не учтен ремонт двигателя — возможно, к нему привело попадание воды в цилиндры, случившееся по дороге на восток. Не учитываем цену двух бамперов, расколотых при езде впятером по бездорожью. Все равно сумма получается немалая — километр пути «Шевроле-Нивы» стоит 2,73 руб.

Соотношение затрат на работу и материалы меняется в зависимости от повода: при плановом ТО около 60% стоит работа, при устранении случайных поломок с точностью до наоборот — примерно 40% платим за работу, а 60% расходов составляют запчасти.

Рассказ об опыте эксплуатации — это всегда перечисление неисправностей, а потому он воспринимается прежде всего как критика. К этой бочке дегтя добавим меда. Несмотря на все перечисленное, «шевролет» автору нравится, но только не как российская иномарка или просто автомобиль «до 10 тысяч». Он привлекает как недорогой вседорожник — лучший, чем просто « Нива» (перед глазами опыт коллеги, купившего VAZ 2131). Поэтому на вопрос, купить или нет, часто отвечаю: «Попробуйте!». Но с оговорками: если вам нужен именно вседорожник; если вы готовы к расценкам фирменного сервиса.

Еще ложечка сладкого: многие серьезные недочеты на более новых автомобилях устранены. Если вычесть из наших затрат все, что ломалось, но теперь исправлено заводом… расходы снизятся примерно на 12 500 руб.

Дальше — больше. Если по истечении гарантийного периода отказаться от фирменного сервиса и подыскать хорошую СТО недалеко от дома, нормочас подешевеет на 30–40%. За послегарантийный период выигрыш составит 30–35 тыс. руб. Кстати, заодно неплохо сэкономить на запчастях, которые в магазине дешевле, чем у дилера — еще 15–18 тыс. руб.

Таким образом, если сегодня купить «Шевроле-Ниву» и эксплуатировать с интенсивностью редакционного «шевролета», то за 70 тысяч километров расходы, скорее всего, не превысят 140–150 тыс. руб. Тогда каждый километр обойдется примерно в 2 рубля. Для полноприводного автомобиля отечественного производства это уже не так страшно.

Наша справка

В настоящий момент СП «Джи-Эм-АвтоВАЗ» изучает возможность доработки ступичного узла машины совместно с одной из зарубежных инжиниринговых фирм. У нас тем временем родилось свое решение: технический центр ЗР уже давно обслуживает « Нива» VAZ 21214, на которой великолепно работают двухрядные шариковые подшипники от «Москвича-2141». Правда, модернизация не слишком проста — требует квалифицированных токарных работ.