Volkswagen Jetta. На грани

Volkswagen Jetta — Седан на платформе «Гольфа V» сменяет «Бору», построенную на агрегатах «Гольфа IV». Дебют состоялся на Детройтском автосалоне в январе 2005 года, европейская премьера — осенью того же года во Франкфурте. Начало продаж в России — февраль 2006-го. — Двигатели: бензиновые 1,6–2,0 л (102–200 л.с.), турбодизели 1,9 и 2,0 л (105 и 140 л.с.). — Коробки передач: 5- и 6-ступенчатые механические, два варианта 6-ступенчатых «автоматов» (гидромеханический или DSG). — Комплектации: Trendline, Comfortline, Sportline. — Цена: от $22 420. — Тестовый автомобиль: 2,0 л, TDI, 140 л.с., механическая 6-ступенчатая коробка передач, комплектация Sportline ($30 300), с дополнительным оборудованием $36 000.

Массивные борта, хромированная окантовка вокруг окон, характерная носовая часть — точно, «фольксвагены». Скорее всего, «Фаэтон» и новый «Пассат».

Подхожу поближе — что за ерунда? «Пассат» в этой паре как раз тот, который побольше. Неужели второй седан… Так и есть, «Джетта»! Та самая, которую лишь недавно начали продавать в Европе!

Через несколько дней я уже ходил вокруг машины, как кот вокруг сметаны — удалось получить «Джетту» для первого знакомства.

ПОЧТИ ЛИМУЗИН

На моем месте кто угодно мог перепутать ее с «Пассатом». Антрацитово-синий, почти черный седан, да еще в богатом хромированном окладе выглядит чертовски представительно. Впрочем, хром вокруг окон — принадлежность богатых комплектаций. Да и по размерам «Джетта» «на грани», она выросла настолько, что просится в следующий, D-класс — при длине 4553 мм лишь 43 мм уступает, скажем, «Опелю-Вектра».

Впрочем, это в порядке вещей: каждая новая модель превосходит предшествующую, в том числе и размерами. А новинка базируется на платформе довольно большого «Гольфа V» и совпадает с ним по величинам базы и колеи. Естественно, она гораздо крупнее «Боры» — в длину на целых 177 мм, а по ширине и высоте, соответственно, на 46 и 19 мм.

Зная, насколько просторнее в корме стал пятый «Гольф», тут же плюхнулся на заднее сиденье «Джетты» — к слову, довольно плоское и жесткое. Все правильно, здесь тоже места с запасом — при моих 180 см роскошные 15 см перед коленями и втрое меньше над головой. Но это если сидеть словно манекен. А нормальный человек норовит чуть сползти — так поместится и двухметровый гренадер. Да и впереди диапазоны регулировок удобных, хорошо спрофилированных кресел громадны — в крайнем положении я едва возвышаюсь над линией остекления и с трудом достаю до педалей. Кожух рулевой колонки, как и у «Гольфа», массивный — пару раз приложился коленом.

В суете я как-то не уточнил, что за мотор на этой «Джетте». Повернул ключ в замке, зажглись привычные значки на панели приборов, и … вдруг послышался характерный рокот холодного дизеля.

Турбодизель 2,0 TDI с интеркулером и турбиной регулируемой геометрии произвел на меня впечатление еще несколько лет назад, на презентации «Гольфа V»: 140 «лошадей» — это здорово. Но еще лучше 320 ньютон-метров момента, которые, не ровен час, выдернут из-под тебя машину! В затяжной полигоновский подъем крутизной 4% на VI передаче (!) дизель умудрился разогнать «Джетту» с 90 до 140 км/ч — эластичность мотора выше всяких похвал, так что можно лишний раз не переключаться на обгонах и подъемах.

ВСТРЕЧАЙТЕ В РОССИИ

«Ну что ты, как муха, елозишь? Запусти ее бочком, чтобы в кадре динамика была!» — далась фотографу эта динамика… Я как раз пытаюсь уяснить возможности ESP. Здесь она очень деликатна, не спешит вмешиваться и позволяет ощутить себя умелым водителем — изобразить легкое скольжение, пройти поворот с небольшим заносом. И лишь у самой грани, когда только собираешься испугаться, она сбрасывает газ, мягко прихватывает тормозами нужные колеса — и вот машина опять послушна и на нужной траектории.

Тестовая «Джетта» оказалась в комплектации «спортлайн» — с пониженной на 15 мм и более жесткой подвеской. Ощутить ее достоинства на заснеженном асфальте не удалось, но высокий уровень комфорта на брусчатке очевиден — все удары и толчки пропадают без следа. А вот просвет 125 мм невелик: учитывая, что защита моторного отсека из пластика, нужно быть осторожным на ледяной каше.

Кроме спортивной подвески, здесь есть шесть подушек безопасности и полный набор электронных систем. Это самый дорогой вариант из тех, что будут поставлять в Россию уже с февраля — $30 300 (двухсотсильный мотор 2,0 Т-FSI появится позже). Из дополнительного оборудования — ксенон, кожа, раздельный климат-контроль, подогрев сидений, аудиосистема с десятком динамиков и кое-что еще — всего на $5700, до ровных 36 тысяч. Однако!

У нас будут доступны все европейские модификации — три бензиновых мотора и два турбодизеля. Нижняя планка цены на «Джетту» в комплектации «трендлайн» с мотором 1,6 л, 102 л.с. $22 420 — что говорить, немало за одноклассника «Фокуса» и «Короллы». Но «Фольксваген» давно перестал быть недорогим, «народным» — ныне это престижная марка премиум-класса. Потому его высокая цена воспринимается по-другому — как одно из слагаемых имиджа и свидетельство состоятельности владельца.

Volkswagen Jetta — ЯВНО ПЕРЕРОС РАМКИ С-КЛАССА. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ, БОЛЬШОЙ И… ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ АВТОМОБИЛЬ.

+ Комфортабельная подвеска, эластичный и экономичный турбодизель, богатая комплектация, удобные органы управления, просторный салон, вместительный багажник.

— Высокая цена, скромный дорожный просвет, массивный тоннель пола, короткие и плоские задние сиденья.