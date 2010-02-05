Land Rover Freelander 2: Многоборец (ВИДЕО)

К середине 90-х дорожная сеть цивилизованных стран связала практически все значимые объекты и населенные пункты, а большинство территорий, которые можно отнести к бездорожью, оказались поделены на частные владения. В духе времени спала и необходимость в тяжелых внедорожниках. В 1996 году компания выпускает компактный Freelander. Вседорожник с несущим кузовом, открывший для Land Rover новый класс кроссоверов или «паркетников», как их принято называть в России.

В 2007 году вышло второе поколение Freelander. Автомобиль стал внушительней снаружи и роскошней внутри, получил фирменную систему Terrain Response и более мощные моторы. В России предлагается два мотора: бензиновый объемом 3,2 л (233 л.с.) и дизельный вариант 2,2 л (166 л.с.) Дизель не такой мощный, но в плюсе крутящий момент в (400 Нм). Оба мотора комплектуются как шестиступенчатым автоматом, так и механикой. В последнем случае дизельный мотор может оснащаться интеллектуальной системой start&stop, глушащей мотор при остановке, подробнее мы писали об этом в прошлом году.

Несмотря на то, что при краш-тесте Euro NCAP (35 баллов) Freelander 2 стал одним из лидеров в классе (высокие показатели помогли обеспечить компактные моторы, которые удалось расположить поперечно), в базе присутствуют всевозможные подушки безопасности, включая коленную для водителя. Также в наличии полный набор электронных средств: АБС с системой распределения тормозных усилий и помощником при экстренном торможении, система помощи при торможении в повороте, система динамической стабилизации и система поперечной устойчивости, распрямляющая траекторию при возникающей опасности переворота.

201002051048_dsc7760 Декабрь в предгорьях Кавказа вышел бесснежным.

Для пробега я выбрал дизельный вариант. Мне предстояло путешествие протяженностью около 4 тыс. км. по трассе «M4 Дон» в сторону Большого Кавказского хребта на горнолыжный курорт Домбай, о котором я расскажу в следующей статье. Мне досталась версия в максимальной комплектации HSE (кстати, весьма популярной у покупателей), которая включает «джентльменский набор» в виде полного электропакета, 18-дюймовых колес, кожаного салона, продвинутой аудиосистемы и биксенонового света. Также машина была дооборудована опциями в виде навигационной системы и стеклянной двухсекционной крыши с люком.

201002051049_dsc8047 За «„небо над головой“» придется доплатить.

На первый взгляд Freelander кажется не очень большим, особенно по сравнению со старшими братьями, однако, в цифрах при сравнении габариты оказываются довольно внушительными для «городской машины».

К тому же максимальная комплектация облагорожена разнообразными хромированными деталями, вроде воздухозаборников на крыльях и фальшрадиаторной решетки, что еще больше придает сходства с Range Rover. Также из фамильных особенностей — крыша «ступенькой» и фирменный капот в форме морской раковины.

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Этапом перехода фирмы Land Rover в сегмент премиум явился 1970 год. Именно тогда появился первый роскошный внедорожник Range Rover.

Пока не сел за руль, отмечаю, что над экстерьером дизайнеры поработали не менее усердно, чем инженеры: фонари, фары, массивные дверные ручки, выштамповки не позволяют усомниться, что Land Rover не зря декларирует свою младшую модель в премиум-классе.

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Благодаря удачному расположению порогов («пачкаемые зоны» двери прикрывают внахлест) штаны у владельца «Фрилендера» всегда останутся чистыми. Фирменная «капитанская» посадка позволяет всецело контролировать происходящее за бортом. Панорамная крыша, большая площадь остекления, внутри кажется больше пространства, чем есть на самом деле.

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Поначалу количество кнопок на консоли вводит в замешательство, однако, уже через короткое время их использование становится на один уровень с безусловными рефлексами. Единственный орган, к которому привыкнуть нельзя — блок управления светом, точнее противотуманками. Для того чтобы их включить, приходится переводить взгляд от дороги на пульт, т.к. кнопки расположены под обратным углом. Рулевое колесо удачно, не перегружено функциональными кнопками (последнее время некоторые автопроизводители этим грешат), все клавиши сгруппированы идеологически верно и отвлекаться не приходится даже в темноте. С точки зрения эргономики, и компоновки водителю и штурману придраться решительно не к чему, тут и большой диапазон регулировок кресел и отличный профиль, пожалуй, единственный минус отсутствие вместительного бокса-подлокотника, хотя узкие откидные подлокотники есть.

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Исполнение деталей также на высоте, качество материалов соответствует, разве что «деревянные вставки» выглядят несуразно, может быть, с бежевой кожей будет естественней, но я бы все равно предпочел алюминиевую отделку.

Аудиофилам настоятельно рекомендую потратиться на продвинутую аудиосистему Alpine с сабвуфером. Звук может и не сногсшибательно мощный, но очень чистый и четкий. Особенно удаются джазовые и сольные композиции. Но и здесь есть капля дегтя: из дополнительных разъемов — только AUX, популярные слоты для USB и iPod в базе отсутствуют.

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Несмотря на то, что я люблю отодвигать сиденье далеко, при путешествии задние пассажиры оказались совсем не в тесноте, однако в обиде. Их места лишены отдельных воздуховодов, не говоря уже о подогреве, да и спинка фиксированная, наклонить ее не получится. Бесспорно, это минус, некоторые менее именитые одноклассники предоставляют эти услуги уже давно.

201002051049_dsc8066 Багажник скорее подходит для еженедельных вылазок в молл, нежели для спортивных снарядов.

Если вы сторонник активного спорта, советую не скупиться на релинги на крышу. Для габаритной поклажи толку от багажника маловато. Велосипед или сноуборд точно не поместятся, придется складывать спинку.

Какой современный автомобиль без кнопочного стартера? Вот и Freelander обзавелся кнопкой вместо ключа, теперь его достаточно вставить в слот и нажать Start. Для дизеля особенно актуально, компьютер сам выбирает время для прогрева свечей накаливания. На холостом ходу мотор заметно тарахтит, но в салоне этого практически не слышно. Еще тише в движении; из-за «некрутильного» характера дизельные моторы при поездках по шоссе редко досаждают звуком.

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В Москве и области штатная навигация Navteq очень эффективна. С наглядной графикой, в дорогах и дорожках ориентируется на пятерку, но, отъехав километров 300 от столицы, оказываешься в мертвой зоне. Даже основных магистралей, пакет, установленный дилером, не знает. Еще один минус — отсутствие кириллицы.

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Сюрпризов при управлении Фрилендер не дарит, в хорошем смысле этого слова. Четкий курс сохраняет вне зависимости от покрытия и температуры за бортом. Мы выезжали из Москвы утром 29 декабря, когда начался снегопад, парализовавший Москву. За городом вместо разрешенных 110 км/ч. ждали занесенные магистрали с легковушками в кювете и сложенными пополам фурами. Скорость потока на отдельных участках составляла 30–40 км/ч., а видимость около 15 метров. Тем не менее, нам одним из немногих удавалось обходить тихоходов, при этом система стабилизации ни разу не мигнула. Уверенности за рулем прибавляют чуткие и удобно дозируемые тормоза. Усилитель, как и подобает вседорожнику, несколько задемпфирован, несмотря на короткую рейку в 2,6 оборотов. При желании водитель может выбрать ручной режим управления КПП, но этого практически не требуется, автомат вовремя выбирает подходящую передачу, хотя и немного тупит при переходе вниз.

Не лишним будет отметить высокую плавность хода — стыки, наледь подвеска проглатывает беззвучно, шумоизоляция также на неплохом уровне. Аэродинамический свист от широких зеркал появляются после 120 км/ч., до этого практически не слышно даже шипованные покрышки.

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В помощь водителю отличный биксеноновый свет, по отзывам на форуме «фрилендероводов» он намного эффективней галогенок.

При пробеге по шоссе расход топлива составил чуть выше 9 литров по трассе (обгоны совершали часто), в городе около 9,5 л. При размеренной езде со скоростью 90–100 км/ч расход легко можно сократить на пару литров.

Пока я ни слова не сказал о внедорожных способностях нашего героя, а тут есть о чем рассказать. Land Rover Freelander 2 обзавелся фирменной системой Terrain Response, которая включает в себя четыре режима: шоссе, снег/гравий, грязь, песок. В зависимости от положения шайбы изменяется отзывчивость акселератора и степень блокировки колес.

Terrain Response Шайба селектора Terrain Response

На деле режимы оказываются условными и рассчитанными скорее на неопытного пользователя. Например, в режиме «снег» машина практически перестает буксовать, чтобы не зарыться в сыпучем грунте. В итоге на местах, где надо проехать ходом, мотор душится, и ты останавливаешься. При активировании режима «грязь» автоматически включается система помощи спуска с горы, которая работает как при движении вперед, так и назад. Она помогает сохранить стабильное движение при постоянной скорости, выборочно притормаживая колеса и не допуская разворота вокруг оси. Еще один внедорожный помощник — система, облегчающая старт на крутом подъеме, которая при остановке зажимает тормозные колодки, чтоб не скатиться назад.

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Freelander 2 оснащен многодисковой муфтой, разработанной совместно с фирмой Haldex. Бич большинства кроссоверов — чувствительные к перегреву муфты. Даже небольшие пробуксовки грозят муфте перейти в аварийный режим, отключив одну из ведущих осей. Муфта Land Rover такой проблемы лишена. Благодаря гидроаккумуляторам, момент перераспределяется очень оперативно, не позволяя колесам успеть закопаться, при этом блокировки тормозным механизмами работают жестко, не позволяя вывешенным колесам бесполезно вращаться.

Клиренс в 210 мм для кроссовера также весьма неплох. Уровень преодолеваемого брода — до полуметра, для этого конструкторы сделали не просто воздухозаборник повыше, но и, например, перенесли сальники АКПП.

Еще один конек — короткие свесы, позволяющие штурмовать склоны до 30 градусов, и продуманное расположение агрегатов под днищем. Эти качества делают Freelander 2 лучшим среди кроссоверов покорителем бездорожья. Хотя отсутствие понижающей передачи и принудительных блокировок диффренециалов заставляет вести себя осмотрительно.

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По совету «дизелеводов» я старался заправляться на ЛУКОЙЛе, хотя это и не всегда удавалось, проблем с дизелем не возникло. Зафиксированная мной минимальная температура пуска около —20.

Большим подспорьем в жизни владельца дизельного Фрилендера служит устанавливаемый дилером автономный подогреватель Webasto Thermo Top, позволяющий греть мотор дистанционно (радиус брелока в городе около 300 м!). В Интернете цена на подобный подогреватель указана в районе 35 000 р. еще 14 000 брелок. Дилеры на все дизельные версии Freelander ставят подогреватели штатно. Также в базе установлен «зимний пакет», куда входит еще одна полезная опция — электроподогрев ветрового стекла.

Почитав отзывы владельцев, отметил общие жалобы на высокую цену оригинального оборудования. Потенциальному покупателю надо быть готовым к тому, что премиум-уровню соответствует не только автомобиль, но и запчасти с сервисом.

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Ну и главный вопрос, который задают всем владельцам Land Rover: а как с надежностью? Ведь про ремонт Land Rover-а даже англичане любят шутить. Я столкнулся с двумя «поломками». В первый день сломался упор для шторки люка. Был ли он до меня убит, или доломал его я, неизвестно. На скорость не влияет, но факт. Еще один случай, который я бы отнес к «гарантийным» — правая противотуманка выпала из паза и немного провалилась. В чем дело, без подъемника не выяснишь.

При возвращении в Москву стала шалить АКПП. При смене передачи на 2500 об/мин появились рывки, которые после короткой остановки на заправке пропали. Следующие ~ 1200 км. проблема не повторялась

Проехав более 4000 км, я остался уверен, что Land Rover Freelander 2 один из лучших в классе, по-настоящему универсальный вседорожник.