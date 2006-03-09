Chery A15 Amulet. Рано хвататься за сердце

Учитывая способность наших соседей работать помногу и практически забесплатно, сдавая ширпотреб оптовикам чуть ли не на вес, легко поверить, что сделать машину за полцены «Жигулей» и при этом вдвое лучше для китайцев не проблема.

Его родословная В своей прошлой жизни «Амулет» — не что иное, как «СЕАТ-Толедо». И даже не предпоследний — «обмыленный» 4-дверный, образца 1998 года, а еще более пожилой — 1991-го. То есть стилизованная под седан пятидверка дизайна самого Джуджаро. В отличие от малыша «Кью-Кью», лицензионный статус «Амулета» безупречен, и ни о каком пиратстве со стороны китайцев в данном случае речи не идет. Получив права на производство «Толедо», фирма «Чери» переименовала его в «Виндсклауд», а модернизировав в 2003 году, назвала «Флэгклаудом». В Россию машина попала уже под именем «Амулет» в конце 2005 года.

Гром грянул в конце прошлого года — одноклассник тольяттинских машин, «Чери-Амулет», появился в России. Но паника в стенах заводоуправления «АвтоВАЗ» быстро стихла, а запах валерьянки в коридорах развеялся — цена новинки от $11 000 стала лучшим транквилизатором. Видимо, сработали какие-то нерыночные механизмы, и «Амулет» отправился сражаться за место под солнцем с ростовским «Акцентом» и московским «Логаном», отщипнув от полумиллионного вазовского пирога лишь маленький кусочек. Который может стать еще меньше, если вышеназванные соперники окажутся привлекательней в глазах вчерашних «жигулистов». Посмотрим, что противопоставит им «китаец».

И нашим и вашим

Первое преимущество «Чери» перед конкурентами — кузов хэтчбек. Причем, что ценно, замаскированный под седан — достаточно редкое дизайнерское решение. Типичный трехобъемник, но вместо жестяной крышки багажника — огромная дверь со стеклом, открывающая почти полмашины. Класть сюда тяжести, например мотоблок или чугунную печку для дачи, гораздо удобней, чем в обычный хэтчбек с почти вертикальной дверью задка, ведь один из грузчиков может стоять прямо в багажнике!

При этом внешне машина не отличима от излюбленного в России седана, а ведь не секрет, что многие терпят неудобство последнего в основном потому, что не приемлют «обрубки на колесах». Таким образом, «Амулет» угодил и тем и другим — разве что совсем упертые апологеты седана и хэтчбека с отвесной кормой останутся при своих, соответственно, не желая пускать метель в салон при открывании багажника или обреченные судьбою возить в машине пса размером с теленка.

Два десятка с плеч долой...

Снаружи «Амулет» действительно смотрится машиной середины 80-х, а точнее СЕАТом 15-летней давности, с которого и скопирован. Из осовремененных деталей бросаются в глаза широко распахнутые фары без рассеивателей и с раздельными круглыми отражателями. Сзади — чистое ретро.

Сажусь в салон, и сразу накатывают теплые воспоминания. Внутри «китаец» живо напомнил старень-кие «фольксвагены» сэконд-хэнд, какими мы их впервые увидели с расцветом перегонного бизнеса. Отвесное и монументальное, как шкаф, торпедо, пластик, который теперь именуют дешевым... А вот центральная консоль с ручками-вертушками — когда-то именно такие, правда, истертые пальцами трех-четырех немецких владельцев, мы трогали с благоговением, пришептывая: «Иномарка...»

Но и в салоне тоже видны вехи обновления. Например, дисплейчик под шкалой спидометра. Удобные передние сиденья с развитой боковой поддержкой тоже не назовешь старьем. Но в мелочах проступает многое из того, что на «фольксвагенах» уже давно довели до ума.

Например, чтобы открыть дверь изнутри, потянув ее рукоятку, надо отвести локоть далеко назад, словно готовясь сделать сокрушительный выпад шпагой. Перчаточный ящик маленький и с хлипенькой крышкой. Примитивный ключ зажигания без кнопок сегодня смотрится диковато. Уж, казалось бы, китайцы, завалившие мир копеечной электроникой, могли бы встроить в ключ передатчик центрального замка?

Но в целом салон вполне комфортабелен как для сидящих спереди, так и сзади. А похвастать велюровой обивкой в базовой комплектации в этой ценовой группе может еще только «Пойнтер».

Талант не пропьешь

Как и ожидалось, испанские, то бишь немецкие, «фольксвагеновские» корни дают о себе знать, когда садишься за руль «Амулета» и начинаешь гонять его в хвост и в гриву, испытывая на ходу. Удачно подобранная острота руля (правда, сама «баранка» по старинке тонкая и скользкая), прогнозируемые реакции при умышленном срыве в занос или снос на раскатанном снегу, легко контролируемые тормоза.

Лицензионный мотор от «Мицубиси», пусть и устаревший, всего лишь 8-клапанный, но отлично тянет с низов, а мощность в 94 л. с. для 1,6-литрового объема впол-не приемлема. Шум двигателя не досаждает вплоть до 3500 об/мин, а значит, на трассе вы будете ехать с разумными скоростями вполне комфортно.

Несколько раздражает большой ход педали сцепления, схватывающего где-то ближе к верхней точке, но к этому, видимо, можно привыкнуть. На длинные ходы рычага КП и подавно не стоит сетовать — есть машины и вдвое дороже с еще более «размазанной» кулисой.

Чем дешевле, тем выгодней

Изучение прайс-листа позволило сделать вывод, что преимущество «Амулета» перед конкурентами наиболее выражено для машин в минимальной комплектации А1. Заплатив $10 990, вы получите машину с кондиционером, усилителем руля, электростеклоподъемниками и велюровым салоном. На этом фоне «Акцент» выглядит бледно, не говоря уже про «Логан». Из всей троицы у «китайца» наиболее тяговитый мотор, хотя и уступающий по максимальной мощности агрегату «Акцента».

Что касается модификаций А2 за $12 090 (добавлены диски из легкого сплава, CD-магнитола и АBS), а также А3 за $12 490 (плюс подушка безопасности водителя), то близкие по цене соперники догоняют «китайца» по оснащению.

Конечно, в активе «Амулета» неизменно остаются удачный симбиоз хэтчбека и седана, а также велюровый салон и то обстоятельство, что формально он все же на класс выше. Но скорее лишь формально. К тому же в пассиве «Амулета» отсутствие обогрева сидений даже в самой дорогой комплектации.

Мечтать не вредно

Например, свой будущий седан среднего класса с заявленной ценой $19 000 они называют прямым конкурентом БМВ-330i и «Мерседес-Бенца-С320». Вседорожник с тем же 6-цилиндровым мотором и за ту же цену предложат купить вместо БМВ-X3 и МL350, а купе-кабриолет (тоже за $19 000) адресован любовницам миллионеров, ездящим на SLK

ЗА — Доступная цена, неплохое базовое оснащение, комфортабельный салон, мощный двигатель

ПРОТИВ — Невысокий авторитет марки, устаревший дизайн

Материал журнала «Купи Авто»