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Амтел-Фредештайн

Амтел-Фредештайн

Это уже не первая попытка МШЗ найти нового хозяина. В 2004–2005 гг. завод вступил было в СП с «Континенталем», который успел инвестировать в новое оборудование и реконструкцию 40 млн. долларов. Теперь, если антимонопольное ведомство не вставит палки в колеса, то на Таганке начнут выпускать шины под брендами АМТЕЛ и Vredestein, причем ради сохранения экологии столицы здесь закроют цех по производству резиновой смеси (ее будет поставлять воронежское предприятие концерна). На пресс-конференции, посвященной сделке, вопросы о ее цене и планируемых инвестициях стали самыми «неудобными». В итоге выяснилось, что группа «АМТЕЛ-Фредештайн» «овладела» МШЗ лишь за взятие на себя долговых обязательств завода и не планирует значительных инвестиций.

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Количество просмотров 843
01.09.2006 
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