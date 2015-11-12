Формула 2: Русские наезжают (ВИДЕО)

BW Racing Team
BW Racing Team:
Мы достигли поставленных целей на свободных тестах в Snetterton (Англия). Основной задачей было адаптироваться к новой машине, попробовать работу болида с различными настройками, как подвески, баланса, так и новой аэродинамики, и не повторить ошибок декабрьских тестов на автодроме в Algarve.
BW Racing Team
Перед Иваном Самариным не ставилась задача атаковать в первый день тестов. К сожалению, вначале 3 и 4 сессии второго дня пошел дождь и, несмотря на это в 4-ой заключительной сессии на мокрой трассе Иван показал лучшее время круга среди всех участников свободных заездов при прочих равных условиях. Разумеется, это время круга не сыграло решающей роли в общей квалификации по итогам двух дней тестовых заездов. Однако Иван сумел показать, что способен не только быстро ездить по сухой трассе, но и добиваться лучших результатов под дождем. Это не маловажный фактор, учитывая то, что первая гонка сезона состоится на автодроме Silverstone (Англия). Удачи Иван!
Команда BW Racing Team
ВИДЕО: Интервью с Иваном Самариным
Гоночная карьера Ивана Самарина
2010:
Иван Самарин дебютирует в чемпионате ФИА Формула-2
2008:
— Вице-чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в зачетной группе «Формула 3»
2007:
— Двукратный чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в зачетной группе «Формула 1600» —- второй после А.В. Потехина пилот в истории чемпионатов страны, которому удалось два года подряд удерживать чемпионский титул
2006:
— Чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в зачетной группе «Формула 1600»
2005:
— 2-е место в абсолютном зачете чемпионата России в классе «Формула Русь»
— 2-е место в зачете «Юниор» чемпионата России в классе «Формула Русь»
2004:
— 4-е место в абсолютном зачете чемпионата России в классе «Формула Русь»
— 4-е место в зачете «Юниор» чемпионата России в классе «Формула Русь»
2003:
— Финалист Чемпионата Европы по картингу в классе «ICA-J»
— Призер Международного Кубка Конструкторов в классе «ICA-J»
— Призер Чемпионата Бельгии по картингу в классе «ICA-J»
— 3е место в Чемпионате России по картингу в классе «ICA-J»
2002:
— Финалист Чемпионата Европы по картингу в классе «ICA-J»
— 5е место в Чемпионате России по картингу в классе «ICA-J»
2001:
— Чемпион России по картингу в классе «Ракет»
— Победитель первенства Москвы по картингу в классе «Ракет»
— Победитель кубка Москвы по картингу в классе «Ракет»
2000:
— 2 место в первенстве России по картингу в классе «Ракет»
— Победитель первенства Москвы по картингу в классе «Ракет»
— Победитель кубка Москвы по картингу в классе «Ракет»
1999:
— Чемпион России по картингу в классе «Мини»
— Победитель первенства Москвы по картингу в классе «Мини»
— Победитель кубка Москвы по картингу в классе «Мини»
1998:
— дебют в гонках (картинг) — 5 место в первенстве России по картингу в классе «Мини»
— Призер первенства Москвы по картингу в классе «Мини»
— Призер кубка Москвы по картингу в классе «Мини»
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