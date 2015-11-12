Формула 2: Русские наезжают (ВИДЕО)

В Великобритании состоялись первые тесты международной Формулы 2.

BW Racing Team

BW Racing Team:

Мы достигли поставленных целей на свободных тестах в Snetterton (Англия). Основной задачей было адаптироваться к новой машине, попробовать работу болида с различными настройками, как подвески, баланса, так и новой аэродинамики, и не повторить ошибок декабрьских тестов на автодроме в Algarve.

BW Racing Team

Перед Иваном Самариным не ставилась задача атаковать в первый день тестов. К сожалению, вначале 3 и 4 сессии второго дня пошел дождь и, несмотря на это в 4-ой заключительной сессии на мокрой трассе Иван показал лучшее время круга среди всех участников свободных заездов при прочих равных условиях. Разумеется, это время круга не сыграло решающей роли в общей квалификации по итогам двух дней тестовых заездов. Однако Иван сумел показать, что способен не только быстро ездить по сухой трассе, но и добиваться лучших результатов под дождем. Это не маловажный фактор, учитывая то, что первая гонка сезона состоится на автодроме Silverstone (Англия). Удачи Иван!

Команда BW Racing Team

ВИДЕО: Интервью с Иваном Самариным

Гоночная карьера Ивана Самарина

2010:

Иван Самарин дебютирует в чемпионате ФИА Формула-2

2008:

— Вице-чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в зачетной группе «Формула 3»

2007:

— Двукратный чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в зачетной группе «Формула 1600» —- второй после А.В. Потехина пилот в истории чемпионатов страны, которому удалось два года подряд удерживать чемпионский титул

2006:

— Чемпион России по автомобильным кольцевым гонкам в зачетной группе «Формула 1600»

2005:

— 2-е место в абсолютном зачете чемпионата России в классе «Формула Русь»

— 2-е место в зачете «Юниор» чемпионата России в классе «Формула Русь»

2004:

— 4-е место в абсолютном зачете чемпионата России в классе «Формула Русь»

— 4-е место в зачете «Юниор» чемпионата России в классе «Формула Русь»

2003:

— Финалист Чемпионата Европы по картингу в классе «ICA-J»

— Призер Международного Кубка Конструкторов в классе «ICA-J»

— Призер Чемпионата Бельгии по картингу в классе «ICA-J»

— 3е место в Чемпионате России по картингу в классе «ICA-J»

2002:

— Финалист Чемпионата Европы по картингу в классе «ICA-J»

— 5е место в Чемпионате России по картингу в классе «ICA-J»

2001:

— Чемпион России по картингу в классе «Ракет»

— Победитель первенства Москвы по картингу в классе «Ракет»

— Победитель кубка Москвы по картингу в классе «Ракет»

2000:

— 2 место в первенстве России по картингу в классе «Ракет»

— Победитель первенства Москвы по картингу в классе «Ракет»

— Победитель кубка Москвы по картингу в классе «Ракет»

1999:

— Чемпион России по картингу в классе «Мини»

— Победитель первенства Москвы по картингу в классе «Мини»

— Победитель кубка Москвы по картингу в классе «Мини»

1998:

— дебют в гонках (картинг) — 5 место в первенстве России по картингу в классе «Мини»

— Призер первенства Москвы по картингу в классе «Мини»

— Призер кубка Москвы по картингу в классе «Мини»