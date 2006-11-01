PRICEWATERHOUSE-COOPERS

Аналитики предрекают сокрушительное падение рейтинга нынешнего лидера «Джи-Эм» – на высшую ступеньку вот-вот заберется «Тойота». Всего же к 2010 году с автомобильных конвейеров мира сойдут 70 млн. авто, на 14% больше, чем в 2005 году. Прирост обеспечит прежде всего автопром Китая, который вытеснит с нынешнего третьего места Германию. А помогут ему в этом бразильцы, индийцы и мы, русские, требующие все больше машин.