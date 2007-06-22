«КУБОК ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА’ 2007» состоялся!

Формат соревнования — командная гонка со сменой пилотов продолжительностью 2,5 часа.

Не секрет, что подобные соревнования сплачивают людей — от каждого человека зависит итоговый результат гонки. Так получилось и на этот раз.

На стартовую прямую картодрома вышло 10 команд, состоящих из гостей и журналистов. В роли гостей выступили, и, кстати, очень достойно, представители дилерских компаний и автопроизводителей — в роли журналистов — конечно же, сотрудники журнала «За рулем».

Ниже мы публикуем результаты нашего соревнования, а фотографии можно посмотреть тут.

Результаты соревнования и составы команд:

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ (ЖЕНЩИНЫ):

1 место Климушина Ксения, БМВ — 1.16.267

2 место Кривоногова Ольга, Скания — 1.21.546

3 место Соколова Светлана, Вольво — 1.24.096

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ (МУЖЧИНЫ):

1 место Каменский Илья, Subaru — 1.07.245

2 место Гомянин Максим, «За рулем» — 1.08.087

3 место Главнов Александр, Daimler Chrysler — 1.08.738

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1 место. ЗР-Россия 2

Емелькин Геннадий, капитан команды, руководитель технического центра «За рулем» «Тушино»

Жаринов Валерий, технический центр «Тушино»

Истомин Евгений, «КАМА», заместитель директора по реализации

Фомин Михаил, «Амтел», торговый представитель

Коновалов Дмитрий, «Амтел», региональный менеджер

Масловский Игорь, Директор Московского представительства «К&К»

2 место. ЗР-ЯПОНИЯ

Созинов Петр, капитан, Subaru, генеральный менеджер PR, маркетинг

Каменский Илья, Subaru

Череватенко Денис, Subaru

К. Ига, глава представительства Suzuki

С. Като, Suzuki

Логачев Иван, Suzuki

Мантов Роман, «Bridgestone», представитель по продажам

Почиталкин Алексей, «Bridgestone», инженер технического департамента

Виноградов Александр, «Bridgestone», специалист по маркетингу

3 место. ЗР- Германия

Сухов Анатолий, капитан команды, зав. отделом эксплуатации

Клочков Сергей, редактор отдела испытаний

Воскресенский Сергей редактор отдела испытаний

Гордасевич Андрей, Volkswagen, менеджер по связям с общественностью

Александров Илья, Volkswagen

Ильинский Сергей, «Северсталь Авто», PR менеджер

Климушина Ксения, BMW

4 место. ЗР-КИТАЙ

Крючков Вадим, капитан команды, зав. отделом спорта и тюнинга

Михалкевич Евгений, технический центр «Тушино»

Кочетов Андрей, редактор

Кораблев Вадим, испытатель шин, Тольятти

Кожухова Елена, ИРИТО, ведущий менеджер отдела рекламы

5 место. ЗР — АМЕРИКА

Васильев Михаил, капитан команды, редактор отдела спецпроектов.

Барановский Кирилл, «Goodyear», менеджер по профессиональным и техническим вопросам

Сорокина Анна, «Автотор», начальник отдела рекламы

Белых Светлана, «Автотор»

Главнов Александр, Daimler Chrysler, отдел маркетинга

Серов Андрей, Daimler Chrysler

Рябков Владислав, Daimler Chrysler

Самохин Антон, Daimler Chrysler

6 место. ЗР-Россия 1

Субботин Вячеслав, капитан команды, зам. главного редактора

Меньших Петр, главный редактор журнала «За рулем»

Ананьев Антон, испытатель шин, Тольятти

Соловьев Владимир, зав. отделом международных проектов

Шадрин Семен, директор рекламного бюро «За рулем»

Скрыльник Иван, директор пресс службы «Группы АВТОВАЗ»

Акиниязов Рустам, АВТОВАЗ, директор по связям с общественностью

Проскурин Даниил, «Северсталь Авто»

Проскурина Наталья, «Амтел»

7 место. ЗР-Франция

Мишин Сергей, капитан команды, руководитель шинной тест группы, Тольятти

Мишин Антон, испытатель шин, Тольятти

Садков Георгий, фотокорреспондент (отдел художественного оформления)

Чуйкин Антон, зам. главного редактора

Кычков Александр, «Michelin», ответственный за первичную комплектацию

Кузнецов Дмитрий, «Michelin», специалист по маркетингу

Коршунов Алексей, «Michelin»

Вершинина Оксана, Citroen

8 место. ЗР — КОРЕЯ

Гомянин Максим, капитан команды, редактор отдела спецпроектов

Чиликин Денис, редактор отдела спецпроектов

Сачков Максим, редактор отдела испытаний

Наталья Скуб, Хёндэ, руководитель отдела маркетинга и продаж

Карпузов Иван, ТАГАЗ, PR-менеджер

Иванков Андрей, ТАГАЗ

Шибаев Олег, «Амтел»

9 место. ЗР-Чехия

Твердунов Игорь, капитан команды, зам. главного редактора

Немировский Григорий, корреспондент.

Гвоздарев Виктор, заведующий департаментом маркетинга и имиджа.

Нечетов Юрий, редактор

Алиев Тимур, Skoda, PR-менеджер

Лапин Максим, Skoda, начальник отдела маркетинга

Мельников Павел, Pirelli

10 место. ЗР — Швеция

Фомин Анатолий, капитан команды, редактор

Торичный Петр, пилот команды журнала по трофи-рейдам, техцентр «Можайский»

Кузин Денис, редактор

Завьялов Евгений, Вольво

Соколова Светлана, Вольво

Кривоногова Ольга, Скания, руководитель отдела продвижения и развития

(WMV, 6.7 Мб)

(WMV, 6.7 Мб)

Остальные фотографии можно посмотреть тут.