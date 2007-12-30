Самые популярные новости 2007 года

Самые востребованные новости за 2007 год можно разделить на несколько групп. В первую и самую посещаемую, естественно, попали новости от АВТОВАЗа — это самый главный ньюсмейкер уходящего года.

Новость о «Lada Project С» и «Lada C» (сейчас уже мало кто вспомнит, что это два разных автомобиля) — это надежда на прекрасное будущее, когда заявить, расправив плечи: «Я езжу на Ладе!» — будет престижно и почетно! Однако, не прошло и полгода, как представители АВТОВАЗа объявили о том, что совместные проекты с корпорацией Magna больше не являются для них приоритетными. Теперь АВТОВАЗ подписал договор о намерениях с Renault — возможно, будущие «Лады» будут построены на базе Logan.

«Приора» сменит «десятку»: потребовалось более десяти лет, чтобы провести рестайлинг модели. Внешность «Приоры» настолько спорная, что даже истинные любители марки не могут сойтись в одном мнении. Шутить над вазовской продукцией — моветон, поэтому, если закрыть глаза, скажу, что, в целом, автомобиль стал современнее!

Третья по популярности новость за год — поставки продукции АВТОВАЗа в Германию. Вообще непонятно, почему она вызвала такой интерес, ведь сами автомобили с эмблемой ладьи на капоте в Германии популярностью не пользуются. Это скорее экзотика. Покупают их в основном либо ради кича, протеста, эпатажа или как сугубо рабочую лошадку. Есть, наверное, в Восточной Германии и те, кто, ностальгируя по социалистическому прошлому, при всем богатстве выбора в сердцах, приобретут «десятку» — их можно понять. Чувства — это святое! «Калина» в Германии стоит € 12490. За «десятку», причем в любом кузове, просят € 8990.

Во второй группе несколько новостей, которые можно объединить иной общей тематикой, — ценовой.

Несколько лет назад Карлос Гон, президент объединенной компании Рено-Ниссан, заявил, что сконструирует современный автомобиль, который будет стоить 5000 евро. Удержать цену Logan на такой низкой отметке не удалось, но в целом свое обещание Гон сдержал. Теперь народный автомобиль собираются сконструировать Fiat, Tata, Toyota, и VW. А Renault вновь бросает вызов: 3000 долларов за полноценный автомобиль безо всякой мелочевки типа ABS, ремней безопасности и подголовников. Для перенаселенных третьих стран — то, что надо!

Решение японских маркетологов развести два разных автомобиля Mitsubishi Lancer и Mitsubishi Lancer Evolution X разными именами может быть связано с вопросом идентификации марки в глазах потребителей. Семейный седан станет в Японии простым «Галантом», а жесткий, спортивный — «воином с копьем». Для российского рынка это не так интересно, но может коснуться тех, кто предпочитает праворульные машины.

Вообще, новости с выставки «Спорт. Мотор. Тюнинг — 2007», проходившей в ноябре 2007 года, пользовались неизменной популярностью. Особенно заинтересовала общественность возможность изменить внешность Renault Logan посредством пластиковых обвесов. Судя по ажиотажу, в следующем году на выставке будет тесно!

Перевоплощение старого доброго «козлика» в UAZ Hunter Classic — это ребрендинг по-русски! Классический УАЗ на классической территории России (то есть без дорог) — как нельзя лучше подходят друг другу!

В отличие от Николая Смоленского, приход которого в английскую автомобильную компанию TVR унес остатки уверенности в завтрашнем дне, Группа ГАЗ и LDV слились в едином порыве! Российский концерн профинансировал производство усовершенствованного шасси Maxus, на базе которого англичане сконструировали несколько коммерческих автомобилей. Пример того, как английская голова и русский кошелек могут работать вместе.