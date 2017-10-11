Мужская работа (ВИДЕО)

Петр Меньших, главный редактор журнала «За Рулем»:

Никто и представить себе не мог, какой фортель выкинет в эти дни московская погода. Февраль — месяц строптивый, но чтобы настолько... Буквально за пару суток ему удалось избавить от снежного покрова практически весь город. Не сделал он исключения и для Центрального Московского ипподрома (ЦМИ). А ведь именно здесь 23-го февраля «За Рулем» — старейший автомобильный журнал страны, отмечающий в этом году свое 80-летие — решил провести юбилейную «Гонку Звезд». Для того чтобы исправить ситуацию и дать возможность и участникам, и зрителям почувствовать, что такое настоящая зимняя дорога, больше полутора сотен грузовиков в спешном порядке привезли на трассу горы «экологически чистого снега, без примесей и реагентов». Ну, хорошо, снег завезли, но он же тает при +8, о чем утром 23-го сообщил термометр. Достаточно бросить взгляд с трибун на дорожки, чтобы понять — да, здесь сегодня будет жарко. Дождь превратил дорожки ипподрома в весенний каток. Это когда снизу лед, а сверху лужи талой воды. Вспомнилась бросившаяся в глаза перетяжка на здании ЦМИ — «Каток на Ипподроме». Что ж, вот на таком покрытии предстоит сегодня бороться пилотам за право обладания «Хрустальной Шиной» — главным призом «Гонки Звезд „За рулем“.

Перед стартом

По регламенту каждый участник должен перед основным стартом сделать несколько кругов по трассе. Для некоторых машин даже эти несколько тренировочных кругов стали самым настоящим испытанием. Рено Clio команды «Рэд Вингс» так удачно вошел в поворот, что вышел из него, уже успев лишиться переднего бампера, да так и выступал дальше без него. Ситроен Saxo Евгения Вертунова в повороте вошел в клинч с внешним бруствером. У автомобиля Форд Fiesta команды «Лукойл Рэйсинг» на одном из кругов возникли проблемы с ходовой, но стараниями механиков и экипаж Дудукало-Афанасьев все-таки смог выйти на старт. Сергей Афанасьев поделился своими впечатлениями после разминки: «Интересно то, что такой формат гонки удобнее для зрителя, т.е. организаторы стараются возродить интерес к автомобильному спорту… Но два часа по ипподрому — это риск для самого автомобиля и для гонщика, учитывая то, что все собираются ехать вдоль бруствера, а значит, его будут раскатывать прямо до бетонной стены». В общем, трасса не давала ни единого повода для расслабления.

«Любая гонка — это Гонка, и когда идет снег, и когда скользко… в любую погоду. Для меня эта гонка — не развлечение, я приложу все усилия для того, чтобы выиграть…»

Это были слова, которые сказал на пресс-конференции перед основным заездом Нельсон Пике-младший, пилот-дебютант команды ING Renault F1 в сезоне 2008 года, который прилетел в Москву, чтобы сразиться с победителем «Гонки Звезд» на автомобилях серии Logan-Cup. Интересно, как он выступит в этой совершенно непривычной для себя спортивной дисциплине, ведь у него дома в Бразилии нет ни трасс, полностью покрытых льдом, да и за руль переднеприводного гоночного автомобиля он впервые сел только здесь, в России.

Прилетев в Москву в ночь с 22 на 23 февраля, Пике-младший уже днем под проливным дождем открыл серию тренировочных заездов на новеньком Рено-Логан под номером «6» — одной из восьми машин, специально подготовленных для суперфиналов этой гонки. Кстати, именно под этим номером он будет выступать в чемпионате Формулы 1 сезона 2008 года. После нескольких разминочных кругов по дорожкам ипподрома Нельсон принял участие в пресс-конференции. На вопрос о том, как он оценивает свои шансы в поединке с победителем суперфинала, пилот осторожно ответил, что «постарается не очень сильно отстать от чемпиона». «Это никакая не показуха, не шоу. Он поедет в полноценной гонке» — прокомментировал заявление Нельсона Пике-младшего главный редактор «ЗР» Петр Меньших. Тем самым он дал всем присутствующим понять, что приглашение на гонку пилота Формулы 1 — не рекламный ход, а прежде всего спорт.

Виртуальная реальность…или наоборот

Перед стартом основной гонки Нельсон прокатил в штурманском кресле своего гоночного Логана победителя интернет-гонки, финал которой состоялся недавно на виртуальной трассе, в точности повторяющей трассу ЦМИ. Но одно дело — когда ты с комфортом сидишь в кресле в теплом помещении и бьешься за победу в виртуальном мире, и совсем другое — когда пятой точкой чувствуешь каждую неровность трассы, а сердце отбивает бешеное стаккато в унисон с жесткими спортивными амортизаторами. И здесь нет права на ошибку, нельзя начать все с начала. Сделав круг, Пике останавливает Логан у финишной черты. Открывается пассажирская дверь, откуда со счастливым лицом, но как-то уж очень поспешно выходит чемпион виртуальных трасс. Похоже, что впечатления от этого заезда у него останутся на всю жизнь.

«Гонка Звезд» стала гонкой на выживание, настоящим испытанием, как для пилотов, так и для их автомобилей

А в это же время на поле всё замерло в ожидании старта. Механики и пилоты делают последние приготовления. Зрители заполняют трибуны. Перед началом гонки Петр Меньших объявляет имя пилота, который становится обладателем приза «Лучший Гонщик», который вручается по результатам традиционного опроса, проводимого журналом «За Рулем» среди представителей СМИ с 1996 года. В этом году призером стал Евгений Вертунов, Чемпион России по ралли и участник этапов Чемпионата мира по ралли версии WRC в 2007 года. Но вернемся на трассу. Вот уже, злобно порыкивая форсированными моторами, автомобили начинают выезжать в предстартовую зону. Выстроившись в два ряда за машиной сопровождения в порядке, определенном по результатам квалификационных заездов, пилоты ждут сигнала на старт. Одна из двух машин сопровождения делает круг по трассе и замыкает колонны гонщиков. Все готово. После приветственных слов и поздравлений с Днем Защитника отечества Петр Меньших официально объявляет гонку открытой. И вот он, долгожданный взмах стартового флага. Шлифуя покрышками лёд, рванулась вперед машина сопровождения, а за ней — участники гонки. Pace-car уходит в пит-стопы, и гонщики стартуют с хода.

С первых кругов автомобили растянулись по всей длине трассы, разбившись на несколько групп. Было заметно, что многие осторожничают, но, проходя круг за кругом, пилоты «вкатывались», скорость постепенно возрастала, а проход виражей становился все более уверенным и порой даже наглым. Погодные условия определили общую манеру езды — по внутренним дорожкам двигаться с подходящей скоростью не представлялось возможным — сплошные лужи и как следствие, большой риск аквапланирования. Тут бы не помогло ни мастерство пилота, ни зимние покрышки Pirelli, в которые были обуты все автомобили участников — вряд ли бы они помогли добраться до финиша вплавь. Так что выход оставался один — внешняя часть круга, в опасной близости от бруствера и деревьев.

Через некоторое время уже можно было выделить основных претендентов на суперфинал. В начале борьба разгорелась между Евгением Вертуновым и Сергеем Успенским из команды «Успенский Ралли Техника», выступающих на автомобилях Ситроен, и Фирдоусом Кабировым из команды «АВТОВАЗ-КАМАЗ», выступающим на Ладе-Калина. Но на то они и гонки, что ничего нельзя с уверенностью сказать заранее. Победитель ралли Париж-Дакар Фирдаус Кабиров вынужден был прекратить гонку. За два часа расстановка сил успела поменяться несколько раз. Кто-то не справился с управлением и вылетел с трассы. Для кого-то финишной линией стал бруствер. Еще одна опасность ждала пилотов на прямой на противоположной стороне от трибун. Камеры не смогли полностью передать весь масштаб половодья, которое разлилось практически на всю ширину кольца ипподрома. Поднимая волны брызг, пилоты штурмовали это препятствие, стараясь не потерять скорость. Вода также стала причиной схода с дистанции. Попадая в камеры сгорания, она провоцировала гидроудар двигателя, и как следствие — невозможность дальше продолжать борьбу.

Через час с небольшим определились лидеры и фавориты. Основное внимание было приковано к тандему Успенский — Вертунов. Следом за ними уверенно шли Виктор Козанков («Интеравто») и Борис Шульмейстер («BMS-CarTush-Racing»). Очень задорно выступал Алексей Басов из команды «Рэд Вингс Ралли», потерявший передний бампер, но не крылья. К сожалению, менее чем за двадцать минут до финиша что-то произошло с автомобилем Вертунова, и он вынужден был заехать на пит-стоп. Механики команды Евгения все-таки смогли ценой невероятных усилий вернуть автомобиль на трассу, что позволило пилоту закончить гонку, и стать одним из шестерых суперфиналистов. Жаль, но неисправность отбросила его в конец списка финалистов. Печально закончилась гонка для Форда Фиеста команды «Лукойл Рэйсинг», который достойно держался на протяжении почти двух часов, но, увы, вынужден был вернуться в боксы «на галстуке».

Без преувеличения можно сказать, что сегодняшняя «Гонка Звезд» стала гонкой на выживание, настоящим испытанием, как для пилотов, так и для их автомобилей. Из шестнадцати участников лишь пятеро смогли благополучно дойти до финиша. Первым финишную черту пересек Сергей Успенский на Citroen Saxo. Следом за ним финишировал Борис Шульмейстер на VW Polo GTI. На третьей, четвертой и пятой позиции оказались соответственно Виктор Козанков (Citroen Saxo), Алексей Басов (Renault Clio) и Илья Буренко (Citroen Saxo). Шестым в списке претендентов на «Хрустальную Шину» стал Евгений Вертунов, который на протяжении всего времени был фаворитом гонки и сошел с трассы из-за технических неполадок своего Citroen.

Куда же покатится «Хрустальная Шина»

Итак, победу в основном заезде Гонки Звезд завоевал Сергей Успенский — человек, без которого невозможно представить образ современного российского автоспорта. Но впереди еще суперфинальные заезды на автомобилях Рено-Логан, которые окончательно определят победителя Гонки звезд и нового владельца «Хрустальной Шины». Стоит отметить тот факт, что по установленным правилам пилот, который трижды побеждает в этой гонке, имеет право забрать переходящий главный приз «Хрустальную Шину» себе навсегда. А Сергей Успенский, победитель основного заезда, до этого уже дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала Гонки звезд. Сможет ли он сделать то, что пока не удалось ни одному пилоту — стать трижды чемпионом в этом соревновании?

На линии старта занимают места шесть гонщиков-финалистов на шести белых Рено-Логан, подготовленных по версии Logan-Cup. Петр Меньших дает отмашку красным флагом, и автомобили, разрезая шипами лед, уносятся в сторону поворота. Интересно, как себя поведут на такой трассе спортивные Логаны, ведь для них эта гонка — настоящее боевое крещение, и от того, как они себя здесь покажут, во многом зависит их дальнейшая судьба.

После первого круга определились три основных претендента на главный приз — Сергей Успенский («Успенский Ралли Техника»), Борис Шульмейстер («BMS-CarTush-Racing») и Алексей Васильев («Forza Sport»). В первом суперфинале победу одержал Сергей Успенский. Еще одна победа, и третий заезд проводить не имеет смысла, а главный приз навсегда покинет редакцию «За Рулем». Но колесо фортуны снова закрутилось не так, как многие предполагали, и в следующих двух заездах удача улыбнулась Алексею Васильеву, который выступает на Гонке Звезд 2008 за команду «Forza Sport». Не обошлось и без происшествий. Автомобиль, которым управлял Борис Шульмейстер, на скорости около ста сорока километров в час на полном ходу врезался в дерево, причем водительской стороной. Удар был настолько сильным, что у автомобиля оторвало дверь. Но надо отдать должное надежности Рено-Логан — на большом экране, установленном напротив трибун, было хорошо видно, что Борис самостоятельно покидает кресло пилота, без видимых травм и увечий. Так что тест на прочность и безопасность Логан выдержал достойно.

Так что, приз остается? Казалось бы, вот-вот должны объявить абсолютного победителя гонки. Но нет, все пилоты, кроме Васильева и Успенского покидают трассу, а они снова подъезжают к линии старта. На трибунах легкое замешательство. Наконец комментатор объявляет, что по результатам всех заездов суммарное количество очков у обоих пилотов оказалось одинаковым. Вот уж действительно интрига. Чтобы выяснить, наконец, кто сегодня на ипподроме хозяин, судьи приняли решение провести еще один заезд. Старт дан и уже после первого круга становится ясно, что хозяином переходящей «Хрустальной Шины» в этом году становится Алексей Васильев. Под бурные аплодисменты зрителей он первым пересекает финишную черту, и таким образом становится победителем «Гонки Звезд» на призы «За Рулем» 2008 года.

«За рулем» vs Формула 1

И вот пришло время выяснить, кто же сильнее — победитель гонки «За Рулем» или молодой перспективный пилот Формулы 1. Надо отдать должное Нельсону Пике, который не побоялся и сдержал свое слово, взяв параллельный старт во время заезда с победителем суперфинала. К сожалению, одна ошибка бразильца на первом вираже — и он вылетает с трассы. Нельсон снова возвращает автомобиль на дорожку, но у него уже нет шансов догнать Алексея Васильева, который уверенно проходит положенные три круга и по-пижонски притормаживает у финиша. Дождавшись, пока Пике покажется из-за поворота, Васильев стартует и пересекает финишную линию незадолго до Нельсона Пике. Позже, на пресс-конференции, посвященной итогам гонки, Алексей скажет об этой победе, что считает гонку своеобразной шуткой, и что было бы ошибкой говорить о том, что пилот Формулы 1 смог бы серьезно работать на трассе с таким покрытием. «Но для меня это было отличной тренировкой» — добавил победитель.

На финишной линии

Итак, закончилась Гонка звезд «За рулем» 2008. Объявлены победители, вручены призы. Пилоты и их команды неторопливо собираются по домам, журналисты спешат на финальную пресс-конференцию, а счастливчики-зрители — торопятся в кассы получить законный выигрыш. Трибуны опустели, и над кольцом Центрального Московского ипподрома вновь воцарилась тишина, которую нарушает лишь монотонный гул третьего транспортного кольца. Трудно поверить, что еще буквально несколько часов назад по этим дорожкам, поднимая цунами брызг, проносились гоночные авто, а переполненные трибуны сотрясали овации.

Так что же, удалась организаторам эта гонка, смогли они воплотить все те идеи, которые задумали? Уверен, да. Вряд ли «Гонка Звезд» на призы «За Рулем» оставила равнодушным кого-то из присутствующих, да и тех, кто наблюдал за ходом события по телевизору. Несмотря на все трудности, она состоялась и была по-настоящему захватывающей и интересной. Самое главное, на мой взгляд, что организаторам удалось возродить замечательное и самобытное спортивное состязание, наглядно продемонстрировать, что автоспорт у нас есть и развивается он в нужном направлении, что у талантливых учителей есть способные ученики. И хочется верить, что с таким достойным прошлым и настоящим российский автомобильный спорт ждет успешное и светлое будущее.

Автор: Сергей Саркисянц

Фото: Юрий Тюрин (АСПАС)

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