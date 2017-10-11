ЭКЗАМЕН НА ДОМУ. Троих надо убрать

I. Кто нарушает правила остановки и стоянки?
1 — водитель маршрутки, остановившейся взять пассажира, грузовика и автобуса
2 — маршрутки, легкового автомобиля и грузовика
3 — грузовика и автобуса
4 — маршрутки
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II. Каким образом водитель легкового автомобиля может выполнить маневр?
5 — по траектории А, уступив дорогу грузовику
6 — по траектории Б, уступив дорогу грузовику
7 — по любой траектории, уступив дорогу грузовику
8 — по любой траектории, не уступая дорогу
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III. Трактор выезжает с грунтовой дороги. Должен ли его водитель пропустить стадо коров?
9 — должен
10 — не должен
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IV. Разрешено ли в такой ситуации движение между рядами стоящих автомобилей?
11 — да
12 — да, при соблюдении необходимого бокового интервала
13 — нет
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V. Нарушил ли Правила водитель, припарковав красный автомобиль?
14 — да
15 — нет
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VI. По какой траектории можно повернуть?
16 — по А
17 — по Б
18 — по любой
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VII. В какой последовательности проедут перекресток транспортные средства?
19 — мотоцикл одновременно с легковым автомобилем, грузовик, микроавтобус
20 — мотоцикл одновременно с грузовиком, легковой автомобиль, микроавтобус
21 — мотоцикл одновременно с легковым автомобилем, микроавтобус, грузовик
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VIII. Разрешается ли движение транспортного средства, если содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные ГОСТом величины?
22 — нет, не разрешается
23 — разрешается, но только до места ремонта
24 — да, разрешается
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