ЭКЗАМЕН НА ДОМУ. Троих надо убрать

Как продлить полис ОСАГО в той же страховой компании? Полис ОСАГО входит в перечень документов, которые должен иметь при себе каждый водитель (п. 2.1.1. гл. 2 ПДД). За поездки с просроченной страховкой грозит не только штраф (п. 2 ст. 12.37. КоАП РФ), но и проблемы с компенсацией ущерба при наступлении страхового случая. Как же продлить просроченный полис автогражданки? 10 отличных моделей Mazda, которых нет в России Компания Mazda Motor Corporation по нынешним меркам некрупная, зато очень гордая и независимая — она не входит ни в какой альянс (хотя и сотрудничает с другими автопроизводителями). Поэтому модельный ряд у марки по большому счету глобальный. И все же на отдельных рынках можно встретить весьма любопытные модели, о которых у нас и слыхом не слыхивали. О них — в нашей фотоподборке. Как говорить правильно: Топливо или горючее? Полоса или ряд? Винт или болт?.. Многие слова из мира техники, в том числе автомобильной, мы подчас произносим не задумываясь, как привыкли. Но если в одних случаях смысл сказанного от этого почти не страдает, то в других он сильно искажается. Скажите, велика ли мощность мотора на полном дросселе? А какую деталь называют инжектором? На эти и другие занятные вопросы отвечает эксперт ЗР.