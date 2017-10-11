ЭКЗАМЕН НА ДОМУ. Троих надо убрать

ЭКЗАМЕН НА ДОМУ. Троих надо убрать

I. Кто нарушает правила остановки и стоянки?

1 — водитель маршрутки, остановившейся взять пассажира, грузовика и автобуса

2 — маршрутки, легкового автомобиля и грузовика

3 — грузовика и автобуса

4 — маршрутки

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II. Каким образом водитель легкового автомобиля может выполнить маневр?

5 — по траектории А, уступив дорогу грузовику

6 — по траектории Б, уступив дорогу грузовику

7 — по любой траектории, уступив дорогу грузовику

8 — по любой траектории, не уступая дорогу

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III. Трактор выезжает с грунтовой дороги. Должен ли его водитель пропустить стадо коров?

9 — должен

10 — не должен

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IV. Разрешено ли в такой ситуации движение между рядами стоящих автомобилей?

11 — да 

12 — да, при соблюдении необходимого бокового интервала

13 — нет

Ответ посмотреть можно тут

V. Нарушил ли Правила водитель, припарковав красный автомобиль?

14 — да 

15 — нет

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VI. По какой траектории можно повернуть?

16 — по А 

17 — по Б 

18 — по любой

Ответ посмотреть можно тут

VII. В какой последовательности проедут перекресток транспортные средства?

19 — мотоцикл одновременно с легковым автомобилем, грузовик, микроавтобус

20 — мотоцикл одновременно с грузовиком, легковой автомобиль, микроавтобус

21 — мотоцикл одновременно с легковым автомобилем, микроавтобус, грузовик

Ответ посмотреть можно тут

VIII. Разрешается ли движение транспортного средства, если содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные ГОСТом величины?

22 — нет, не разрешается

23 — разрешается, но только до места ремонта

24 — да, разрешается

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ЭКЗАМЕН НА ДОМУ. Троих надо убрать
ЭКЗАМЕН НА ДОМУ. Троих надо убрать
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