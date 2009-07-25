Новый Ford Fiesta: первое знакомство (ВИДЕО)

Презентация нового Ford Fiesta (ВИДЕО)

Внешность копирует концепт Verve годичной давности.

Праздник на каждый день

Кинетический дизайн — конек моделей Ford последних лет.

Ford в России в первую очередь ассоциируется с бестселлером Focus. Хороший, «честный» автомобиль, но слишком уж традиционный. А хочется праздника. И вот 17 ноября в России стартовали продажи нового поколения Ford Fiesta. Автомобильчик с праздничным названием не лишен практичности и привлекает разумной, даже по кризисным меркам, ценой. В очередь за ним пока не выстраиваются, но заказов много, интереса еще больше, поэтому мы решили познакомиться с новинкой поближе.

Интерьер соответствует внешности, он не менее эффектен.

Нам досталась Fiesta в комплектации Trend — «среднеупакованная»: без спортивного обвеса, но с климат-контролем, электропакетом и хорошей стереосистемой.

Приборная панель достаточно оригинальна и вполне информативна.

Кажется, разглядывать автомобиль можно бесконечно — каждый раз он «играет» по-новому: огромные фары, прихотливые задние фонари в стойках кузова, красивые выштамповки на боковинах. Наш экземпляр оказался бордового цвета — он заметно приглушает задорные очертания Fiesta. Но если заказать яркую расцветку, экстерьер меняется кардинально. В шоу-руме мы видели белый автомобиль в комплектации Sport — он выглядит шикарно! Но тогда заранее в бюджет следует заложить дополнительные расходы на мойку…

125011 Логику управления второстепенными функциями инженеры Ford позаимствовали у мобильных телефонов.

Салон не менее ярок. В тестовой машине, правда, комплектация подобрана несколько странно: серебристая окантовка приборов и такого же цвета вставки на руле как-то не особо сочетались с золотистым центром консоли, но, опять же, не стоит забывать, что для Fiesta фордовцы предусмотрели широчайшую палитру — даже переднюю панель можно подобрать по цвету, не говоря уж о мелких декоративных элементах.

Панель приборов эффектна и информативна, показания считываются легко.

Места в салоне немало: при столь скромных габаритах спереди двоим взрослым не тесно. Порадовали выемки под локти в дверях — мелочь, а рука ложится аккурат в них, это добавляет ощущения простора. На это же работает сильно сдвинутые вперед стойки кузова — перед дверьми даже есть маленькие «форточки», как в некоторых мини-вэнах. Низкая поясная линия, большая площадь остекления — обзор отличный. Придраться можно только к зеркалам — левое лишено сферического сектора широкого обзора, но размер вполне достаточен для уверенного маневрирования и парковки задним ходом.

За рулем удобно человеку любого телосложения.

Сзади места больше, чем во многих авто более высокого класса.

Диапазон регулировок кресла достаточен для любого водителя — и хрупкая дама, и двухметровый баскетболист усядутся без проблем. Кроме сидения, можно подстроить руль, как по вылету, так и по высоте — регулировка механическая, но вполне удобная. Правда, как и во многих современных «обмылках» капот не виден (отчасти его покатая линия — дань безопасности), но габариты машины ощущаются с первых минут практически безошибочно. А вот сзади тесно — по ширине места хватит только двоим, несмотря на то, что и третий подголовник, и ремень безопасности имеются. Если за рулем высокий человек, сзади спокойно усядется лишь пассажир не выше среднего роста. Но это — плата за компактность, тем более, что мало кто из представителей сегмента В столь же просторен. Да что скромничать — во многих моделях более солидного «гольф-класса» сзади места меньше.

Багажник достаточно объемен, разве только проем узковат.

Задние сиденья легко складываются.

Задние сиденья складываются в пропорции 2:1, трансформация проста и логична, фиксатор располагается на верхней кромке спинки, нажимается легко. Сам багажник достаточно объемный — 396 литров в обычной конфигурации с ремкомплектом колес, 281 с нормальной «запаской». При сложенных сиденьях объемы составляют соответственно 979 и 965 л. Замечание одно — погрузочная высота великовата, а сам проем достаточно узкий, но, похоже, это плата за экспрессивный дизайн.

В нашей машине оказалось четыре подушки безопасности — пара фронтальных (базовая комплектация) и пара боковых (опция). Но, за отдельную плату можно заказать надувные шторки и подушку коленей водителя. Напомним, в крэш-тестах EuroNCAP Fiesta получила все 5 звезд.

Цены в России начинаются с 389 000 — за трехдверку с бензиновым мотором 1,25 л мощностью 82 л.с. и механической пятиступенчатой КП в комплектации Ambiente. Подробно все комплектации описаны в таблице.

Цифры и факты

Базовые комплектации:

AMBIENTE:

Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона, складывающееся заднее сиденье (60:40), центральный замок, 1 комбинация отделки салона, усилитель руля, подушки безопасности водителя и пассажира, иммобилайзер (PATS), наружные зеркала с электроприводом (без подогрева) неокрашенные, 15'' штампованные колесные диски с колпаками.

TREND (AMBIENTE+):

передние электрические стеклоподъемники, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова, дистанционное управление центральным замком, два ключа, наружные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, регулировка водительского сиденья по высоте.

GHIA /Titanium (TREND+):

кожаная отделка рулевого колеса, противотуманные фары с хромированной окантовкой, передняя решетка с хромовой окантовкой, хромовая окантовка боковых окон (DLO), хромовая отделка ручки открывания задней двери, кондиционер, лампа галогенового прожектора в хромированном корпусе, бортовой компьютер.

Sport (TREND+):

16 легкосплавные колесные диски, передние противотуманные фары, лампа галогенового прожектора в хромированном корпусе, спортивная подвеска, спойлер увеличенного размера, передние спортивные сидения, кожаная отделка руля, кондиционер, бортовой компьютер, аэродинамические юбки переднего и заднего бампера.

Татьяна Зарудина

На вопросы по страхованию новой Fiesta отвечает Татьяна Зарудина, начальник отдела продаж автострахования ГК «Ю.С.Импекс».

— Есть ли сейчас какие-то специальные программы по страхованию для Ford Fiesta? Какие страховые компании предлагают наиболее выгодные условия по КАСКО? Какова средняя процентная ставка?

— Да, такие программы есть. Наш салон успешно сотрудничает с такими компаниями как РЕСО-Гарантия, Ренессанс Страхование, Спасские Ворота, Военно-Страховая Компания, УралСиб и другими. Основными покупателями Ford Fiesta являются в основном женщины, примерно в возрасте от 20 до 35 лет. Соответственно, для расчета страховки мы и рассмотрим данную категорию владельцев. В среднем тариф колеблется от 6,5 до 11%. Связано это с тем, что чем ниже возраст и стаж, тем выше тариф. Возьмем для расчета водителя, возраст которого 30 лет и водительский стаж 5 лет.

Ренессанс Страхование. Рассмотрим вариант страхования с франшизой в размере 5 000 руб. Тарифы, предлагаемые в «Ю.С.Импекс», существенно отличаются от тех, что предлагают в офисах компании: в среднем для наших клиентов они составляют 6,5%. Есть еще одно нововведение — динамическая франшиза. В данном случае при обращении в компанию в первый раз со страховым случаем клиент осуществляет ремонт своего авто полностью за счет компании. Во второй раз, клиент оплачивает 1% от стоимости авто, при обращении в третий и последующие разы клиент оплачивает 2% от стоимости авто, остальной ремонт осуществляется за счет компании. Это выгодно для аккуратных водителей. Важное дополнение: остекление и зеркальные элементы оплачиваются компанией всегда, независимо от франшизы.

Тариф компании Спасские Ворота в среднем составляет 6–7%. Действуют две сервисные программы — Люкс и Престиж. Для водителей со стажем свыше двух лет нет повышающих коэффициентов, что позволяет клиенту не тратить лишнее.

Средний тариф компании УралСиб составляет 7–8%. Наш салон в данном случае не может похвастаться какими-то специальными тарифами или программами, но свой круг благодарных клиентов, компания безусловно имеет.

ВИДЕО: FORD FIESTA — ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Евгений Липовицкий

Евгений Липовицкий, обозреватель «За рулем»: Машинка живая, веселая. Кинетику в массы! Если выбирать между Focus и Fiesta, мои предпочтения — однозначно в пользу последней. Цены оправданные, габариты скромные, качество вопросов не вызывает. Придраться не к чему — даже обидно. В ближайшее время мы расскажем о Fiesta Sport. Жду этого теста, как никакого другого: запало в душу праздничное настроение!

Константин Васильев

Константин Васильев, обозреватель «За рулем»: Новая «Фиеста» производит впечатление весьма собранного автомобиля. Ощущение стоимости по сравнению с «Фокусом» даже выше, хотя автомобили и в разных классовых категориях. «Фиеста» под стать собственному имени играет с водителем и пассажирами, удивляя и разочаровывая мелочами. К примеру, порадовал мягкий инородный материал, которым отделана приборная панель, расположение подстаканников — пользоваться ими удобнее, чем в той же «Корсе», своеобразном эталоне малого «B-класса». А вот разместиться сзади с комфортом невозможно, не отрегулировав прежде подголовник, в штатном состоянии он упирается в спину пассажира — это слегка навязчивая, но оправданная забота о пассивной безопасности.

Что касается водительского места, понравился мягкий, но четкий выбор передач механической коробки вкупе с таким же по характеру сцеплением и рулевым механизмом. Управлять «Фиестой» в городе достаточно комфортно. Диапазон регулировок руля и сидений, хоть и не отличается излишней щедростью настроек, но хорошо сбалансирован. Посмотрим, как проявит себя автомобиль в ходе полноценного ездового теста.

Автомобиль предоставлен салоном U. S. Impex Ford.