Новый Ford Fiesta: первое знакомство (ВИДЕО)

Презентация нового Ford Fiesta (ВИДЕО)

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

Внешность копирует концепт Verve годичной давности.
Внешность копирует концепт Verve годичной давности.

Праздник на каждый день

Кинетический дизайн — конек моделей Ford последних лет.
Кинетический дизайн — конек моделей Ford последних лет.

Ford в России в первую очередь ассоциируется с бестселлером Focus. Хороший, «честный» автомобиль, но слишком уж традиционный. А хочется праздника. И вот 17 ноября в России стартовали продажи нового поколения Ford Fiesta. Автомобильчик с праздничным названием не лишен практичности и привлекает разумной, даже по кризисным меркам, ценой. В очередь за ним пока не выстраиваются, но заказов много, интереса еще больше, поэтому мы решили познакомиться с новинкой поближе.

Интерьер соответствует внешности, он не менее эффектен.
Интерьер соответствует внешности, он не менее эффектен.

Нам досталась Fiesta в комплектации Trend — «среднеупакованная»: без спортивного обвеса, но с климат-контролем, электропакетом и хорошей стереосистемой.

Приборная панель достаточно оригинальна и вполне информативна.
Приборная панель достаточно оригинальна и вполне информативна.

Кажется, разглядывать автомобиль можно бесконечно — каждый раз он «играет» по-новому: огромные фары, прихотливые задние фонари в стойках кузова, красивые выштамповки на боковинах. Наш экземпляр оказался бордового цвета — он заметно приглушает задорные очертания Fiesta. Но если заказать яркую расцветку, экстерьер меняется кардинально. В шоу-руме мы видели белый автомобиль в комплектации Sport — он выглядит шикарно! Но тогда заранее в бюджет следует заложить дополнительные расходы на мойку…

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125011Логику управления второстепенными функциями инженеры Ford позаимствовали у мобильных телефонов.
Логику управления второстепенными функциями инженеры Ford позаимствовали у мобильных телефонов.

Салон не менее ярок. В тестовой машине, правда, комплектация подобрана несколько странно: серебристая окантовка приборов и такого же цвета вставки на руле как-то не особо сочетались с золотистым центром консоли, но, опять же, не стоит забывать, что для Fiesta фордовцы предусмотрели широчайшую палитру — даже переднюю панель можно подобрать по цвету, не говоря уж о мелких декоративных элементах.

Панель приборов эффектна и информативна, показания считываются легко.
Панель приборов эффектна и информативна, показания считываются легко.

Места в салоне немало: при столь скромных габаритах спереди двоим взрослым не тесно. Порадовали выемки под локти в дверях — мелочь, а рука ложится аккурат в них, это добавляет ощущения простора. На это же работает сильно сдвинутые вперед стойки кузова — перед дверьми даже есть маленькие «форточки», как в некоторых мини-вэнах. Низкая поясная линия, большая площадь остекления — обзор отличный. Придраться можно только к зеркалам — левое лишено сферического сектора широкого обзора, но размер вполне достаточен для уверенного маневрирования и парковки задним ходом.

За рулем удобно человеку любого телосложения.
За рулем удобно человеку любого телосложения.

Сзади места больше, чем во многих авто более высокого класса.
Сзади места больше, чем во многих авто более высокого класса.

Диапазон регулировок кресла достаточен для любого водителя — и хрупкая дама, и двухметровый баскетболист усядутся без проблем. Кроме сидения, можно подстроить руль, как по вылету, так и по высоте — регулировка механическая, но вполне удобная. Правда, как и во многих современных «обмылках» капот не виден (отчасти его покатая линия — дань безопасности), но габариты машины ощущаются с первых минут практически безошибочно. А вот сзади тесно — по ширине места хватит только двоим, несмотря на то, что и третий подголовник, и ремень безопасности имеются. Если за рулем высокий человек, сзади спокойно усядется лишь пассажир не выше среднего роста. Но это — плата за компактность, тем более, что мало кто из представителей сегмента В столь же просторен. Да что скромничать — во многих моделях более солидного «гольф-класса» сзади места меньше.

Багажник достаточно объемен, разве только проем узковат.
Багажник достаточно объемен, разве только проем узковат.

Задние сиденья легко складываются.
Задние сиденья легко складываются.

Задние сиденья складываются в пропорции 2:1, трансформация проста и логична, фиксатор располагается на верхней кромке спинки, нажимается легко. Сам багажник достаточно объемный — 396 литров в обычной конфигурации с ремкомплектом колес, 281 с нормальной «запаской». При сложенных сиденьях объемы составляют соответственно 979 и 965 л. Замечание одно — погрузочная высота великовата, а сам проем достаточно узкий, но, похоже, это плата за экспрессивный дизайн.

В нашей машине оказалось четыре подушки безопасности — пара фронтальных (базовая комплектация) и пара боковых (опция). Но, за отдельную плату можно заказать надувные шторки и подушку коленей водителя. Напомним, в крэш-тестах EuroNCAP Fiesta получила все 5 звезд.

Цены в России начинаются с 389 000 — за трехдверку с бензиновым мотором 1,25 л мощностью 82 л.с. и механической пятиступенчатой КП в комплектации Ambiente. Подробно все комплектации описаны в таблице.

Цифры и факты

Базовые комплектации:

AMBIENTE:

Рулевая колонка, регулируемая по вылету и углу наклона, складывающееся заднее сиденье (60:40), центральный замок, 1 комбинация отделки салона, усилитель руля, подушки безопасности водителя и пассажира, иммобилайзер (PATS), наружные зеркала с электроприводом (без подогрева) неокрашенные, 15'' штампованные колесные диски с колпаками.

TREND (AMBIENTE+):

передние электрические стеклоподъемники, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, окрашенные в цвет кузова, дистанционное управление центральным замком, два ключа, наружные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова, регулировка водительского сиденья по высоте.

GHIA /Titanium (TREND+):

кожаная отделка рулевого колеса, противотуманные фары с хромированной окантовкой, передняя решетка с хромовой окантовкой, хромовая окантовка боковых окон (DLO), хромовая отделка ручки открывания задней двери, кондиционер, лампа галогенового прожектора в хромированном корпусе, бортовой компьютер.

Sport (TREND+):

16 легкосплавные колесные диски, передние противотуманные фары, лампа галогенового прожектора в хромированном корпусе, спортивная подвеска, спойлер увеличенного размера, передние спортивные сидения, кожаная отделка руля, кондиционер, бортовой компьютер, аэродинамические юбки переднего и заднего бампера.

Татьяна Зарудина
Татьяна Зарудина

На вопросы по страхованию новой Fiesta отвечает Татьяна Зарудина, начальник отдела продаж автострахования ГК «Ю.С.Импекс».

— Есть ли сейчас какие-то специальные программы по страхованию для Ford Fiesta? Какие страховые компании предлагают наиболее выгодные условия по КАСКО? Какова средняя процентная ставка?

— Да, такие программы есть. Наш салон успешно сотрудничает с такими компаниями как РЕСО-Гарантия, Ренессанс Страхование, Спасские Ворота, Военно-Страховая Компания, УралСиб и другими. Основными покупателями Ford Fiesta являются в основном женщины, примерно в возрасте от 20 до 35 лет. Соответственно, для расчета страховки мы и рассмотрим данную категорию владельцев. В среднем тариф колеблется от 6,5 до 11%. Связано это с тем, что чем ниже возраст и стаж, тем выше тариф. Возьмем для расчета водителя, возраст которого 30 лет и водительский стаж 5 лет.

РЕСО-Гарантия может предложить тариф 7–9%, так же в пакет услуг будет включено такое новшество как РЕСО-Помощь, это особенно актуально для женщин. В данный продукт входит следующий набор услуг: дополнительный эвакуатор, выезд аварийного комиссара на место ДТП, скорая медицинская помощь, а также выезд специалиста для устранения мелких неполадок автомобиля — прокол колеса, неисправность свечей и т.п., то есть мелкий ремонт, который возможен вне СТОА.

Ренессанс Страхование. Рассмотрим вариант страхования с франшизой в размере 5 000 руб. Тарифы, предлагаемые в «Ю.С.Импекс», существенно отличаются от тех, что предлагают в офисах компании: в среднем для наших клиентов они составляют 6,5%. Есть еще одно нововведение — динамическая франшиза. В данном случае при обращении в компанию в первый раз со страховым случаем клиент осуществляет ремонт своего авто полностью за счет компании. Во второй раз, клиент оплачивает 1% от стоимости авто, при обращении в третий и последующие разы клиент оплачивает 2% от стоимости авто, остальной ремонт осуществляется за счет компании. Это выгодно для аккуратных водителей. Важное дополнение: остекление и зеркальные элементы оплачиваются компанией всегда, независимо от франшизы.

Тариф компании Спасские Ворота в среднем составляет 6–7%. Действуют две сервисные программы — Люкс и Престиж. Для водителей со стажем свыше двух лет нет повышающих коэффициентов, что позволяет клиенту не тратить лишнее.

Средний тариф компании УралСиб составляет 7–8%. Наш салон в данном случае не может похвастаться какими-то специальными тарифами или программами, но свой круг благодарных клиентов, компания безусловно имеет.

ВИДЕО: FORD FIESTA — ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

СМОТРЕТЬ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ (разрешение 640x480)

Евгений Липовицкий
Евгений Липовицкий

Евгений Липовицкий, обозреватель «За рулем»: Машинка живая, веселая. Кинетику в массы! Если выбирать между Focus и Fiesta, мои предпочтения — однозначно в пользу последней. Цены оправданные, габариты скромные, качество вопросов не вызывает. Придраться не к чему — даже обидно. В ближайшее время мы расскажем о Fiesta Sport. Жду этого теста, как никакого другого: запало в душу праздничное настроение!

Константин Васильев
Константин Васильев

Константин Васильев, обозреватель «За рулем»: Новая «Фиеста» производит впечатление весьма собранного автомобиля. Ощущение стоимости по сравнению с «Фокусом» даже выше, хотя автомобили и в разных классовых категориях. «Фиеста» под стать собственному имени играет с водителем и пассажирами, удивляя и разочаровывая мелочами. К примеру, порадовал мягкий инородный материал, которым отделана приборная панель, расположение подстаканников — пользоваться ими удобнее, чем в той же «Корсе», своеобразном эталоне малого «B-класса». А вот разместиться сзади с комфортом невозможно, не отрегулировав прежде подголовник, в штатном состоянии он упирается в спину пассажира — это слегка навязчивая, но оправданная забота о пассивной безопасности.

Что касается водительского места, понравился мягкий, но четкий выбор передач механической коробки вкупе с таким же по характеру сцеплением и рулевым механизмом. Управлять «Фиестой» в городе достаточно комфортно. Диапазон регулировок руля и сидений, хоть и не отличается излишней щедростью настроек, но хорошо сбалансирован. Посмотрим, как проявит себя автомобиль в ходе полноценного ездового теста.

Автомобиль предоставлен салоном U. S. Impex Ford.

Новый Ford Fiesta: первое знакомство (ВИДЕО)
Новый Ford Fiesta: первое знакомство (ВИДЕО)
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