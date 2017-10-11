Мастерская. «Калина»: Не капай на мозги!

С укороченным на 75 мм упором капот открывается достаточно широко, чтобы даже человек довольно внушительной комплекции мог работать без особых неудобств.

Как-то раз от владельца «Калины» я услышал, что при поднятом капоте нельзя включать стеклоочиститель. Проверил — так и есть! Если капот поднят, рычаг левого дворника сдерет краску с его задней кромки, одновременно сгорит предохранитель электродвигателя. Можете сколько угодно ругать завод за то, что в инструкции об этом нет ни слова, но платить за ремонт придется вам. Логика завода железная: зачем включать дворники, когда капот поднят? Соображать надо!

Прежде чем сделать лыски, тщательно отметьте их на частях упора — краской, маркером и т. п., чтобы крючок правильно заходил в отверстие рамы капота.

Чтобы исключить такую неприятность, достаточно зафиксировать открытый капот чуть ниже. Взгляните на фото: упор укорочен примерно на 75 мм, обслуживать машину даже человеку с солидной, как у меня, комплекцией вполне удобно, а рычаг дворника до капота уже не достает. Как укоротить упор, каждый решает сам. Кто-то вырежет кусок и сварит концы, кто-то сделает новый упор — дело ведь нехитрое. Я разрезал, на концах спилил лыски длиной около 55 мм и соединил обе части винтовыми хомутами. Верхний конец дополнительно укорочен на 20 мм. Проверил по месту, ложится ли упор в пластмассовый держатель на кузове. А место стыка выбрал повыше лишь для того, чтобы при работе в моторном отсеке не цепляться за хомуты.

Упор разрезан. Длина хвостов со спиленными лысками — по 55 мм, иначе упор не ляжет в пластмассовый держатель на кузове.

В целом история копеечная. А вот другая особенность конструкции «Калины» может вынуть из кармана владельца, как минимум, цену нового контроллера.

Пригнали машину на диагностику — не включается, мол, вентилятор системы охлаждения. Проверили все цепи, реле и датчики — порядок. А когда демонтировали контроллер, причину увидели невооруженным глазом. Сказки о его герметичности оставим на совести авторов: электронная начинка прибора практически ничем не защищена, вокруг верхней крышки щели. А установлен он точнехонько под стыком двух частей отопителя, чьи болячки «стараниями» АВТОВАЗа всем давно известны! Так что когда-нибудь тосол неизбежно зальет «мозги».

Эта печатная плата была залита тосолом. Место повреждения, из-за которого отказал вентилятор, показано стрелкой.

Так выглядит «герметизация» контроллера! Однажды он может стать корытом для тосола.

Возникновение неполадки в описанном случае было закономерным. Между двумя точками на плате образовался прогар, потому-то вентилятор и смолк. К счастью, остальное работало. Как уберечь контроллер, не прибегая к большим доработкам? Мастера сервиса обматывают его пищевой пленкой и в этой упаковке ставят на место.

Кстати, на то, чтобы снять с «Калины» отопитель, отводится пять нормочасов — приходится разобрать полмашины (наследие «десятки»!). А новичку и целого дня не хватит. Поэтому из-за небольшой утечки затевать столь хлопотную работу не советую. Можно обойтись малой кровью: несильную течь удастся устранить герметиком. Заодно проверьте давление в системе охлаждения. Если оно выше 1,7 кгс/см 2, проверьте клапан пробки расширительного бачка (см. ЗР, 2008, № 3).