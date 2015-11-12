Тверская: Репетиция парада (ВИДЕО)

Приятно видеть современную технику на параде в День Победы. Но мне, представителю поколения, которое принято называть «дети детей войны» всегда не хватало одной лишь боевой машины во главе колонны: парад в столице много лет проходил без легендарного танка Т-34.

08

Свершилось! Вот они, девять «тридцатьчетверок», при поддержке восьми самоходных установок Су-100, стоят на Тверской улице и ждут начала генеральной репетиции парада. И вечно спешащие куда-то москвичи сегодня тоже здесь, на Тверской. Пришли посмотреть на оружие Победы! О том, как проходила репетиция, лучше слов расскажут фото. Добавлю лишь, что звук лязгающих по асфальту Москвы танковых траков для меня навсегда станет музыкой Дня Победы.

11

Есть еще один эпизод, что запомню надолго.

13

Толпа народу. Невысоким и особенно детям видно военную технику очень плохо. Мама ставит своего маленького сына на высокую точку обзора — бордюр огромной витрины магазина «Боско спорт» (напомню, фирма одевает нашу олимпийскую сборную). Через пару секунд прибегает менеджер, — «Уберите ребенка! Вы знаете, сколько стоит это стекло?». Мама, ворча, берет ребенка на руки и переносит… на витрину бутика модной одежды «Зара». Там разрешают облокачиваться на стекло всем желающим. Сотрудники магазина обычные молодые ребята. И пусть их компания не спонсирует сборную, зато с совестью у сотрудников «Зары» все в порядке.









ВИДЕО: Репетиция парада Победы







