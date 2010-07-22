Формула 1: Гран-при России. Скоро в Москве? (ВИДЕО)

18 июля в центре Москвы в третий раз прошло автошоу Bavaria Moscow City Racing, в котором приняли участие пилоты «Формулы-1», гонщики ралли «Дакар», гонок «Ле-Ман», клубы винтажных автомобилей, пилоты гоночных мотоциклов и т.д. и т.п.
_DSC9615Дженсон Баттон показывает как надо гоняться
Дженсон Баттон показывает как надо гоняться
Шоу продолжалось почти шесть часов, в то время, как шкала термометра зашкаливала за отметку 40 градусов. Не смотря на жару в российской столице, автошоу установило новый рекорд по количеству зрителей — по обеим сторонам гоночного маршрута собралось около 200 000 человек, в 2008 и 2009 гг. число зрителей составило 10 и 100 тысяч человек соответственно.
DSC_5400Пресс-конференция собрала больше тысячи журналистов
Пресс-конференция собрала больше тысячи журналистов
Почти 1 000 журналистов и фотографов из разных стран мира собрались в Москве для освещения этого события. Вывод напрашивается сам собой — популяризация автомобильного спорта в России движется в правильном направлении и ускоренными темпами.
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Как и год назад ключевым партнером Bavaria Moscow City Racing стал Mobil 1. С их легкой руки фанаты «Формулы 1» смогли живьем лицезреть во всех смыслах дорогого гостя, действующего чемпиона мира в классе «Формула 1» гонщика команды Vodafone Mclaren Mercedes Дженсона Баттона.
_DSC9595Гоночные болиды Формулы в Москве чувствовали себя уютно
Гоночные болиды Формулы в Москве чувствовали себя уютно
Программа шоу в этом году была расширена многократно. Помимо заездов болидов королевских гонок, для участия в шоу был привезен боевой Porsche 911 GT 3 SuperCup, который в перерывах между заездами, выполнял роль гоночного такси для гостей мероприятия.
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После завершении заездов вокруг Кремля, Дженсон Баттон поделился своими впечатлениями:
— Для меня было огромной честью принять участие в таком масштабном мероприятии, проходящем в одном из красивейших городов мира, в окружении такого количества фанатов, разделяющих мою страсть к «Формуле 1».
_DSC9530Попасть в конюшню МасLaren любой желающий мог за 50 000 руб.
Попасть в конюшню МасLaren любой желающий мог за 50 000 руб.
На пресс-конференции, прошедшей в преддверии шоу, глава Представительства компании Mobil Скотт Ховард сказал:
— Королевские гонки пока еще не добрались до России, однако интерес к автоспорту растет. Мы уверены, что подобные мероприятия серьезно влияют на увеличение популярности этого высокотехнологического вида спорта и надеемся, что обязательно увидим нашего многолетнего партнера, команду Vodafone Mclaren Mercedes, на настоящей гоночной трассе здесь, в России, в ближайшем будущем.
_DSC9546Девушек-моточемпионок поклонники рвали на суениры
Девушек-моточемпионок поклонники рвали на суениры
Не в первый раз команды «Формулы 1» посещают Москву. Однако в этом году многое было впервые. В том числе мы смогли лицезреть на трассе первого действующего российского пилота Формулы 1. Приезд гонщика команды Renault F1 — Виталия Петрова — в Москву был более чем ожидаем — в России к нему сильно повышенное внимание.
ВИДЕО: Мы говорим КАМАЗ — подразумеваем Чагин!
Возвращаясь к новшествам BMCR этого года, стоит отметить и первое появление на московском асфальте трехместного шоукара Renault, водителем которого был Виталий Петров. Этот болид с виду очень напоминает своего гоночного собрата. Однако, в его боковых понтонах нет привычных нам больших воздухозаборников — в них расположены места для двух пассажиров.
Ощущения от поездки, по свидетельствам представителей команды Renault F1, приближены к тем, что испытывает гонщик за рулем реальной гоночной машины. Кроме того, в отличие от двухместного шоукара, пассажиры имеют возможность следить за дорогой и в полной мере насладиться мастерством гонщика. За время мероприятия Петров прокатил с ветерком нескольких вип-гостей и счастливчиков, выигравших это право по результатам различных конкурсов и акций.
_DSC9540Дженсон Баттон: — Жарко тут у вас!
Дженсон Баттон: — Жарко тут у вас!
Впервые Москву посетил действующий чемпион мира, гонщик команды Vodafone McLaren Mercedes — Дженсон Баттон. С полным правом можно сказать, что это событие стало визитной карточкой всего мероприятия.
100718FVEF0587Чемпионам мира личный зонтик
Чемпионам мира личный зонтик
Британца не смутили ни качество российских дорог (на прямой на скорости 200 км/ч было видно как его машина сильно вибрирует), ни тридцатиградусная московская жара, и за рулем своего MP-4 23 он совершил несколько заездов, радуя собравшихся зрителей знаменитыми «пончиками». По словам Дженсона, в Москве ему понравилось, и он пообещал приехать вновь
_DSC9514Владимир Чагин: — Сегодня Жерар де Рой не соперник, а напарник
Владимир Чагин: — Сегодня Жерар де Рой не соперник, а напарник
Помимо гонщиков формулы 1 мероприятие посетили представители других гоночных серий. Сюрпризом для зрителей стал одновременный заезд двух грузовиков. В BMCR 2010 приняли участие шестикратный победитель ралли-рейда «Дакар» Владимир Чагин, выступающий за команду «КАМАЗ-Мастер» и его основной соперник — Жерар де Рой — из команды Team De Rooy. В рамках шоу девятитонные машины устроили своего рода соревнование.
_DSC9507Камаз Чагина в последнем заезде стал жертвой отбойника
Камаз Чагина в последнем заезде стал жертвой отбойника
Кроме того, впервые по трассе вокруг Кремля пронеслись участники Чемпионата России по Шоссейно-кольцевым мотогонкам M1-Grand Prix Russia и гонщики команды SNORAS Spyker Squadron, выступающей в серии Ле-Ман и гонках «24 часа Ле-Мана».
DSC_5863Виталий Петров катает VIP гостей на «гостевом» болиде
Виталий Петров катает VIP гостей на «гостевом» болиде
Кроме всего вышесказанного, поклонникам «Формулы-1» власти российской столицы в очередной раз дали надежду на то, что в скором будущем в России, а именно по центру Москвы, состоится один из этапов этой знаменитой гонки. На этот раз идею проведения в нашей стране Гран-при выдвинул председатель комитета по рекламе и информации правительства Москвы Владимир Макаров.
Серьезность намерений московских властей организовать в столице проведение гонки он подкрепил наличием готового проекта трассы, длинной в 4500 м, которую курирует лично автор практически всех новых трасс Формулы, немецкий архитектор Герман Тильке. Столичный чиновник заявил, что в свет вышло специальное распоряжение, призванное как можно скорее реализовать проект усилиями специально созданной для этого рабочей группы.
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Однако сначала необходимо будет договориться с владельцем прав на чемпионат Берни Эклстоуном. За проведение этапа организаторы должны будут заплатить немалый взнос, порядка $14 млн. Затем предстоит сделать самое сложное — подготовить гоночную трассу. В отличие от Монако, где почти все затраты по проведению Гран-при на себя берет сам Эклстоун, в Москве финансовое бремя ляжет на столичный и федеральный бюджет. А это сумма в районе $70−100 млн.
Спорной информацию о трассе вокруг Кремля можно считать и по той причине, что фаворитом в борьбе за право принять Гран-при России пока считается Сочи. Правда, и там никаких работ по началу строительства трассы пока не проводится.
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