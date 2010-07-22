Формула 1: Гран-при России. Скоро в Москве? (ВИДЕО)

Российский этап гонок пройдет по улицам столицы.

18 июля в центре Москвы в третий раз прошло автошоу Bavaria Moscow City Racing, в котором приняли участие пилоты «Формулы-1», гонщики ралли «Дакар», гонок «Ле-Ман», клубы винтажных автомобилей, пилоты гоночных мотоциклов и т.д. и т.п.

_DSC9615 Дженсон Баттон показывает как надо гоняться

Шоу продолжалось почти шесть часов, в то время, как шкала термометра зашкаливала за отметку 40 градусов. Не смотря на жару в российской столице, автошоу установило новый рекорд по количеству зрителей — по обеим сторонам гоночного маршрута собралось около 200 000 человек, в 2008 и 2009 гг. число зрителей составило 10 и 100 тысяч человек соответственно.

DSC_5400 Пресс-конференция собрала больше тысячи журналистов

Почти 1 000 журналистов и фотографов из разных стран мира собрались в Москве для освещения этого события. Вывод напрашивается сам собой — популяризация автомобильного спорта в России движется в правильном направлении и ускоренными темпами.





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Как и год назад ключевым партнером Bavaria Moscow City Racing стал Mobil 1. С их легкой руки фанаты «Формулы 1» смогли живьем лицезреть во всех смыслах дорогого гостя, действующего чемпиона мира в классе «Формула 1» гонщика команды Vodafone Mclaren Mercedes Дженсона Баттона. _DSC9595 Гоночные болиды Формулы в Москве чувствовали себя уютно Программа шоу в этом году была расширена многократно. Помимо заездов болидов королевских гонок, для участия в шоу был привезен боевой Porsche 911 GT 3 SuperCup, который в перерывах между заездами, выполнял роль гоночного такси для гостей мероприятия. Программа шоу в этом году была расширена многократно. Помимо заездов болидов королевских гонок, для участия в шоу был привезен боевой Porsche 911 GT 3 SuperCup, который в перерывах между заездами, выполнял роль гоночного такси для гостей мероприятия.





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