Тюнинг: Холодная голова и горячее сердце (ВИДЕО)

И «Форд», и «Субару» не скрывают своих спортивных успехов. Но если «Импреза WRX STI» — плоть от плоти ралликарной, то «Фокус RS» получился на удивление кольцевым. Вадим Никишев убедился в этом в ходе теста на гоночной трассе. Фото Георгия Садкова.

SUBARU IMPREZA WRX STI, FORD FOCUS RS

Представители японской фирмы выдали машину со вздохом: «Вот бы тест проходил зимой...» Ха, на скользком покрытии преимущество полноприводной «Импрезы» перед переднеприводным «Фокусом» слишком очевидно. Но, как показало наше недавнее сравнение горячих хэтчбеков с разными типами привода, и на мокром асфальте «Смоленского кольца» четыре ведущих предпочтительнее. Итак, снова полный против переднего. Только планка мощности выше: 300 сил у «Импрезы WRX STI» и 305 — у «Фокуса RS». Но не зря представители «Субару» чуяли недоброе — «Форд» оказался непростым соперником.

FORD FOCUS RS Интерьер отличается от обычного для «Фокуса» самую малость. Но здесь возникает ощущение качества более высокого, чем у «Импрезы».

Об этом же говорил и главный редакционный спортсмен Вадим Крючков после первой презентации «эрэски»: фордовцам удалось создать потрясающий автомобиль. Ему вполне хватает переднего привода с «самоблоком», чтобы полностью реализовать потенциал пятицилиндрового турбомотора. Более того, несмотря на гениальную простоту технических решений (передняя подвеска — типа «МакФерсон», с поворотными кулаками, однопоршневые тормозные суппорты, позаимствованные у вседорожника «Вольво-ХС90»), машине привили филигранные ездовые повадки. После этого рассказа и родилось подозрение, что «Фокус RS» как минимум не уступит «Импрезе» на гоночном кольце.

FORD FOCUS RS Между простыми и понятными приборами — дисплей маршрутного компьютера. С его помощью можно выбрать производительность рулевого усилителя. Система стабилизации при этом отключается кнопкой на консоли.

В городских джунглях езда на «Субару» превращается в пытку: высокие усилия на органах управления и шум в примитивном интерьере утомляют. То ли дело «Форд»! Сцепление едва ли жестче, чем на обычных «фокусах», крутящий момент двигателя таков, что тронуться можно хоть на второй, причем не добавляя газа! Усилитель руля имеет три варианта производительности, и баранка остается информативной в любом режиме. В салоне заметно тише, чем в японском автомобиле, — тут нет трансмиссионных подвываний и навязчивого аэродинамического шума. Слышна лишь ария двигателя, который обладает выдающимся вокальным диапазоном. На низких оборотах — меццо пиано хорошо поставленного баритона, а с ростом скорости — тенорское крещендо. Услада меломана с бензином в крови.

FORD FOCUS RS Двигатель по новой моде пускается кнопкой. Привод коробки передач мягок, но синхронизаторы ни разу не запротестовали при быстрых переключениях.

Тут можно говорить и о плавности хода — «Импреза» нового поколения хотя и растеряла былую бескомпромиссность, но все же чутко отзывается на все неровности. «Фокус» по своим повадкам не так однозначен: он тоже тряский, неизбежно собирает мелочь 19-дюймовыми низкопрофильными шинами, но дефекты среднего размера демпфирует на удивление хорошо. А на крупных колдобинах сразу чувствуешь, что подвеска по-кольцевому короткоходная.

Следовательно, держим путь на знакомый автодром.

FORD FOCUS RS Антикрыло — непременный атрибут гоночного автомобиля. «Эрэске» оно подходит лучше, чем большинству машин этого класса.

«На мокром асфальте кольцевой трассы переднему приводу не догнать полный. А на сухом? Дождемся весны» — так заканчивался один из предыдущих тестовых материалов (ЗР, 2009, № 12). И что же? Пришло лето, вот «Смоленское кольцо» и вот он, дождь. Да не изморось, а тропический ливень! Сбылась мечта людей из «Субару»?

FORD FOCUS RS Даже на мокром асфальте «Форд-Фокус RS» оказался быстрее полноприводного конкурента, хотя и потребовал больше мастерства от водителя в предельных режимах.

Для Олега Петрикова «Импреза» на кольце не в диковинку: его тренировочная, облегченная машина с каркасом безопасности тоже несет логотип Subaru Technica International. Правда, этот болид уникален: произведен в Японии для местного рынка и оснащен двухлитровым турбомотором в 308 сил, а в России авторизованный дилер переставил руль на привычную сторону. На этой машине установлен нынешний рекорд «Смоленского кольца»: 1 минута 54 секунды! А как поведет себя гражданская «Импреза WRX STI»?

SUBARU IMPREZA WRX STI Царство голого гремучего пластика. Впрочем, на треке об этом быстро забываешь — как и об отсутствии бестолковых дополнительных приборов вроде тех, что показывают давление наддува и масла.

Петриков усаживается в глубокий «ковш» и задает степень блокировки межосевого дифференциала при помощи джойстика на центральном тоннеле: он уже нашел нужные настройки на своей машине. Выезжаем с питлейна на прямую — газ в пол, вторая передача, третья... Пилот недовольно морщится: его «Субару» более отзывчива, особенно на «верхах»: там двигатель крутится до восьми тысяч оборотов, а тут откровенно умеряет пыл после шести. Торможение перед шпилькой, клацанье короткоходной кулисы, и мы атакуем первый вираж. Наверное, я чего-то не понял. «Олег, ты специально изменил траекторию для полноприводной машины?» — «Это не я ее изменил, а машина, — недоволен Петриков. — Как-то долго она скользит передней осью!»

SUBARU IMPREZA WRX STI Как и положено автомобилю с раллийными генами, в центре комбинации приборов — крупное блюдце тахометра.

Зеленым сполохом мимо нас проносится «Фокус RS», который пилотирует Саша Сотников. По званию оба гонщика равны — мастерá спорта, но Олег лучше вкатан в эту трассу. А пропустил Сотникова, чтобы поэкспериментировать с «Импрезой» — мол, сейчас найдем общий язык с машиной и догоним его. Ага, сейчас! Пробуем проходить виражи и вкатыванием, и в скольжениях, смещаем точки торможений — все напрасно! «Субару» раньше начинает разгон при выходе на прямую, но «Форд», как только появляется «зацеп», вновь отрывается — все больше и больше.

SUBARU IMPREZA WRX STI Сиденья великолепны! Они цепко удерживают тело при самых высоких перегрузках, но усаживаться в них — сложный ритуал.

«Фокус RS» при всей его кажущейся дружелюбности требует от пилота настоящего мастерства. Он не только быстр, но и излишне резок. А на мокрой трассе водителю придется либо быть предельно собранным, либо выбрать машину покладистее. «Да, я прохожу в скольжениях некоторые повороты — там, где меняются плоскости, где ровный участок перетекает в подъем, — объясняет Сотников. — Но до чего же мне страшно! Вышел — спина мокрая».

SUBARU IMPREZA WRX STI Рядом с рычагом прецизионной 6-ступенчатой механики — органы управления чувствительностью дросселя и блокировкой межосевой муфты.

Зато так быстрее: где нормальные машины не скользят, а если скользят, то с потерей в скорости, «Фокус RS» выигрывает драгоценные секунды. Его результат, несмотря на невыгодные погодные условия, — 2 минуты 9 секунд. «Импреза» оказалась на 2 секунды медленнее!

SUBARU IMPREZA WRX STI Пока «Фокус RS» буксует на выходе из поворота, «Импреза WRX STI» вовсю ускоряется. Полный привод делает ее воистину всесезонным автомобилем.

При этом «Субару» даже на асфальте высоко поднимает градус эмоций — 8 баллов из десяти. Напомним, это условный показатель, оценивающий удовольствие, которое получает пилот от управления автомобилем. Но «Фокус RS» еще круче — всплеск адреналина ставит его в один ряд с суперкаром «Ауди-R8 5,2 FSI quattro»! Конечно, это разные машины: кайф каждая дарит по-своему. Но если можно оценить его количественно, то уровень будет одинаковым. И мы это делаем — даем «Форду» максимальные на сегодня 9 баллов.





ВИДЕО: Subaru WRX STI





Вадим КРЮЧКОВ, заведующий отделом спорта и тюнинга ЗР, кандидат в мастера спорта:

Фотосессия проходила на следующий после испытательных заездов день, когда трасса почти полностью высохла. И вот тут расклад сил несколько изменился: «Импреза» стала еще больше распрямлять траекторию на входе в поворот, заставляя «ломать» машину и силой забрасывать заднюю ось в небольшое скольжение. А «Фокус» избавился от излишней нервозности и помчался еще быстрее. Если характеризовать машины одной фразой, скажу так. «Форд» — действительно серьезное кольцевое шасси в яркой упаковке. «Субару» — победитель грунтовых спецучастков и призер на асфальтовых допах.





ВИДЕО: Ford Focus RS





Максим ГОМЯНИН, редактор ЗР, первый разряд по автоспорту: