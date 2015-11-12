«Порше-911 Турбо S»: Рекордсмен (ВИДЕО)

4H4G5670
Прошлой осенью на мокром асфальте Audi R8 5,2 FSI quattro разогнался здесь до 194 км/ч. Он же вместе с Porsche 911 Turbo S и Mercedes-Benz SLS AMG штурмовал свой рекорд и год спустя. Интересная получилась гонка серийных автомобилей, взятых из салона. Для лучшей ориентации напомню, что расчетная максимальная скорость у болидов гонок класса DTM на «Смоленском кольце» — 241 км/ч.
Есть к чему стремиться. Но наш регламент не предусматривал спецподготовку — установку специальных колес и т.д. Как обычные покупатели, мы взяли у дилеров суперкары с родными покрышками и по одному выехали на старт. Набор участников на этот раз получился идеальный — у заднеприводного SLS AMG мотор размещается в базе за передней осью, R8 — с полным приводом и центральномоторной компоновкой, полноприводный «Порше-911 Турбо S» несет силовой агрегат за задней осью. О нем, как о рекордсмене, и хочу рассказать в первую очередь.
Читать комментарии