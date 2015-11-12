«Порше-911 Турбо S»: Рекордсмен (ВИДЕО)

Новый рекорд автодрома «Смоленское кольцо» теперь принадлежит Porsche 911 Turbo S. Он показал максимальную скорость 212,78 км/ч на старт-финишной прямой перед поворотом «За рулем».

Mercedes-Benz SLS-класса
Mercedes-Benz SLS-класса

Mercedes-Benz > SLS-класса

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

4H4G5670

4H4G5670

Прошлой осенью на мокром асфальте Audi R8 5,2 FSI quattro разогнался здесь до 194 км/ч. Он же вместе с Porsche 911 Turbo S и Mercedes-Benz SLS AMG штурмовал свой рекорд и год спустя. Интересная получилась гонка серийных автомобилей, взятых из салона. Для лучшей ориентации напомню, что расчетная максимальная скорость у болидов гонок класса DTM на «Смоленском кольце» — 241 км/ч.

Есть к чему стремиться. Но наш регламент не предусматривал спецподготовку — установку специальных колес и т.д. Как обычные покупатели, мы взяли у дилеров суперкары с родными покрышками и по одному выехали на старт. Набор участников на этот раз получился идеальный — у заднеприводного SLS AMG мотор размещается в базе за передней осью, R8 — с полным приводом и центральномоторной компоновкой, полноприводный «Порше-911 Турбо S» несет силовой агрегат за задней осью. О нем, как о рекордсмене, и хочу рассказать в первую очередь.

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