Галерея Особого Назначения (ВИДЕО)

В дни юбилея в Олдтаймер Галерее Ильи Сорокина выставят машины, в разное время входившие в состав ГОНа, а также участвовавшие в парадах и других торжественных событиях нашей страны.

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Основу ГОНа составил парк машин, реквизированных у «Собственного Его Императорского Величества гаража» весной 1917 года. В смутное время автомобили переходили из рук в руки, до тех пор, пока в 1921 году не был создан известный ныне ГОН.

Под экспозицию ГОНа отведено около половины из 8500 кв. м выставочных площадей. В нее вошло 80 автомобилей, в числе которых не только парадные машины высшего руководства страны, открытые и защищенные автомобили, возившие первых лиц СССР и России, но и так называемые догонялки («Волги» с моторами V8 от «Чайки» и роторно-поршневыми двигателями тольяттинской разработки).

В ГОНе гордятся тем, что за время Великой Отечественной войны не пострадал ни один член военного и политического руководства страны. Об этом и многом другом можете сами узнать, посетив Олдтаймер Галерею, которая состоится 24–27 марта в Крокус-Экспо.