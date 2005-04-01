По прочтении — сжечь!

Архивная статья

Дорогой Карл!

Я понимаю Ваше страстное желание еще увеличить мощность двигателя, и сочувствую Вашему негодованию по поводу того, что англичане и американцы уже догоняют (а возможно, и догнали) нас по мощности и скорости. Однако смею Вас заверить, что управляемость и маневренность наших машин до сих пор можно считать непревзойденной.

И все же идя навстречу Вашим пожеланиям и пожеланиям Вашего товарища и прекрасного инженера-двигателиста Отто Бехренса, мы пошли на дальнейшее увеличение мощности мотора. Все тот же двигатель BMW выйдет в модификации С. Мощность его вырастет с 1560 л.с. до 1700 л.с. Рабочий объем, останется прежним — 41,81 литра, мощность прибавится за счет увеличения степени сжатия, изменения фаз газораспределения, использования облегченных (пустотелых) клапанов с тарелками увеличенного диаметра, увеличения давления наддува, а также инжекторов более высокой производительности. Свечи оставим прежние, с четырьмя боковыми электродами.

Есть и более радостные вести. Мы ознакомились с Вашими заметками и расчетами по поводу установки новинки — впрыска закиси азота, высланными Вами в июле, и не только одбрили их, но уже разработали и опробовали такую систему. Этот двигатель в модификации D-2 будет оборудован системой с названием GM-1, которая за счет впрыска в выпускной патрубок нагнетателя закиси азота позволит на короткое время увеличить мощность двигателя до 2100 л.с. Впрочем, примерно такие же результаты достигались нами и при использовании системы MW-50, с впрыском в цилиндры двигателя воднометаноловой смеси.

Искренне надеюсь, что Ваша команда, команда Erprobungsstaffel-190, сумеет постоять за себя в нелегкой борьбе.

PS. Передайте от меня ветерану команды «Кондор» Вальтеру Адольфу привет. Надеюсь, с новым двигателем он одолеет ненавистный «Бленхейм» Сирила Бэббиджа.

PPS. А дракона на капоте Вы нарисовали зря. Вашей машине лучше подошел бы тевтонский герб.

Испытательный центр, Рехлин.

Искренне Ваш, Курт Танк.