Между Францией и Китаем: 60 часов «За Рулем»

Чем ближе август, тем жарче разгораются споры вокруг увлекательной гонки на выносливость среди автомобилей российской сборки «60 часов „За Рулем“. Про шансы на победу можно поговорить после старта, а пока нужно определиться с участниками Первенства заводской марки 2011 года.

Итак, на очереди очередной седьмой по счету, марафон «60 часов „За Рулем“: пять дней, наполненных движением, подведение итогов и определение победителя. Два претендента уже определились — это Ford Focus III и Hyundai Solaris.

Ford Focus Ford Focus

Focus III попадет на Первенство, как говорят, «с пылу, с жару» — продавать автомобиль в России начали с 1 июня. Пока покупателям предлагают лишь пятидверный хэтчбек. На выбор — бензиновые двигатели объемом 1,6 л. (105 и 125 л.с.) и 2 л. (150 л.с.); КПП — механика или роботизированный PowerShift с двойным сцеплением (за исключением комплектаций с двигателем 105 л.с.).

Hyundai Solaris Hyundai Solaris

Hyundai Solaris хорошо известен читателям журнала: открытие завода Hyundai с полноценным штамповым производством состоялось 21 сентября 2010 года, заявки стали принимать в ноябре, а официальные продажи развернули с 8 февраля 2011 года. На сегодня покупатели могут выбрать седан или хэтчбек с механической или автоматической коробками передач и с бензиновыми двигателями мощностью 107 л.с. (объемом 1,4 л.) и 123 л.с. (объемом 1,6 л.).

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Решение о третьем участнике Первенства пока не принято. Долгожданная Лада-Гранта, увы, в марафоне участия не примет — производство автомобиля начнется лишь осенью. Пока свято место пустует, есть время почитать новости минувших дней и прикинуть, кто может оказаться на месте третьего…

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С ноября 2010 года в Черкесске по полному циклу со сваркой и окраской кузовов производят китайскую Haima3. В основе конструкции — Mazda 323. Выпуск планировали начать еще в 2009 году, но планы сорвал кризис… Автомобиль можно купить как с механической коробкой передач, так и с вариатором. Альтернативы бензиновому двигателю объемом 1,8 л. и мощностью 112 л.с. нет. В этом году планируют продать 4,5 тысячи машин.

Renault Megane и Renault Fluence Renault Megane и Renault Fluence

В конце прошлого года на предприятии «Автофрамос» началась подготовка к крупноузловой сборке Renault Megane и Renault Fluence. В производственных планах значились седан и 5-дверный хэтчбек с бензиновыми двигателями мощностью 106 л.с. (1,6 л.). Коробки передач — на выбор, механические или автоматические. Продажи московских «Рено» стратовали в июне. Автомобили с двигателем рабочим объемом 2 л. по-прежнему поступают из Турции. Следует отметить, что Megane и Fluence не являются новинками: эти модели известны в России уже более года.

В июне появилась информация о том, что на российское гражданство претендует еще один китаец: ТАГАЗ начал производство седана JAC A138 Tojoy, представленного у себя на родине в 2008 году. Автомобиль получил название TAGAZ C10 и комплектуется механической КПП и бензиновым двигателем объемом 1,3 л. мощностью 93 л.с.

Citroen C4 Citroen C4

Citroen С4 нового поколения был представлен публике на Парижском автосалоне, в октябре 2010 года. В России хэтчбек калужской сборки предлагают с бензиновым двигателем объемом 1,6 л. и мощностью 120 л.с., механикой или автоматом. План продаж на 2011 год — 7500 автомобилей.

noname

Итак, перед нами собранные в России автомобили четырех марок: две французские и две китайские. Поровну. Каждая из них теоретически имеет шанс принять участие в Первенстве. Что выбрать? Имеет ли смысл проверять, как сказалась российская сборка на уже известных конструкциях? Так ли уж необходимо испытывать новинку, чье обозримое будущее кажется ясным и безоблачным?

И следует ли делать ставку на «темную лошадку»?