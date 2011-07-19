Renault Sandero: кулак пролетариата

Бюджетный хэтчбек Renault Sandero с автоматической трансмиссией — это буржуазно? Похоже, что нет: все больше машин низшего ценового сегмента покупаются с «автоматом». Дачники шикуют!

Привет из Бразилии!

Одна из главных проблем, с которыми столкнутся в ближайшее время мировые лидеры — это даже не глобальное потепление или понижение инвестиционного рейтинга, а быстрый рост населения стран третьего мира.

Renault Sandero Цена Renault Sandero в базовой комплектации с мотором 1,4 литра (75 л.с.) и «механикой» составляет 337 тысяч рублей

Причем, большая часть этого населения, по данным Всемирного банка, будет находиться за чертой бедности. Кто-то будет решать эту проблему. Кто-то на этом заработает. Компания Renault точно будет в их числе, потому что делает свой бизнес на бюджетных продуктах. И Sandero обречен на успех.

Renault Sandero Renault Sandero

Не случайно хэтчбек начал свой путь по миру с Бразилии, родины фавел — городских трущоб. У России, видимо, много общего с латиноамериканской страной, так что недорогой француз и у нас пришелся ко двору. За январь-июнь этого года реализовано относительно немного (19922) машин, но прирост продаж впечатляющий — 225 процентов.

Простота нравов

Кто сказал, что дешевая машина должна быть уродлива? В идеале вот в такой автомобиль и должны были превратиться наши «Жигули». Хэтчбек Sandero уже мало чем напоминает Logan с его квадратно-гнездовым дизайном. Высокая линия крыши, резкий обрыв кормы, динамичный силуэт — этакий малыш-крепыш на дороге.

Renault Sandero Несмотря на то, что у Renault Sandero нет общих кузовных деталей с Logan, технически обе машины очень близки

Но внутри забываешь о том, что перед тобой новая модель. Бывалый логановод ощутит себя здесь как дома: «аквариумная» обзорность, та же вертикально-застольная посадка на водительском сиденье, простецкий руль без хватких наплывов. В общем, чувствуется, что на каждом шаге технологи били интерьерщиков линейкой по рукам и тыкали пальцем в смету.

Renault Sandero Салон Renault Sandero

На «торпедо» — привычный спартанский набор: четыре «крутилки» и шесть самых нужных кнопок. Магнитола Blaupunkt, с реминисценцией 1990-х годов, выглядит уже какой-то роскошью. Если что, лицевая панелька у «музыки» отсоединяется специально для удобного ношения в барсетке.

Renault Sandero Не селектор «автомата», а кулак пролетариата, вытянутый в знак солидарности

На задних дверях — логановские монолитные ручки. Прообразом для них послужили выступы на стенах скалодромов, иначе не придумаешь. Удобство от использования аналогичное. Зато пассажирские двери имеют штатные места для динамиков — выпиливать не придется.

Как и у Logan, эргономика — не сильная сторона Sandero. Задние стеклоподъемники спрятаны от глаз водителя, шайбочка регулировки электрозеркал накрыта «костылем» ручника, а кнопка клаксона встроена в рычаг поворотника.

Конечно, ко всему человек привыкает, и сигнал можно было вообще замкнуть, скажем, на педали газа или тормоза. Понятно, что «бибикалка» в рычаге поворотника — французская автомобильная традиция. Но ведь в России такой традиции нет, можно было бы и потрафить отечественному клиенту.

Хорошист с «автоматом»

Четырехскоростной «автомат» на Sandero агрегатируется только с мотором 1,6 (103 л.с.). Сочетание приемлемое. Передачи сменяются без трансмиссионных ударов и рывков. Честная педаль с тросовым приводом обеспечивает неплохой старт.

Renault Sandero Геометрические показатели проходимости — один из козырей Renault Sandero

Адаптивная прошивка «автомата» решает задачу «газ в пол» как хорошист: недолго подумает и выдаст адекватный ответ. После 3000 оборотов мотор набирается высоких ноток в голосе. В городе с ним не испытываешь недостатка в мощности. На загородных трассах обгонять раскочегарившуюся фуру хэтчбек не торопится.

Renault Sandero Логановские задние дверные ручки не отличаются удобством

Даже в ручном режиме «коробка» дезертирует от воинственных оборотов на передачу вверх. К тому же, быстро исчезающие «полоски» электронного топливомера (расход тестовой машины в смешанном темпе примерно 10–11 литров АИ-92 на «сотню») быстро охлаждают драйверский запал.

Renault Sandero Приборная панель Renault Sandero

На скорости до 100 км/ч Sandero вполне предсказуем, и его четкая управляемость порождает уверенность в автомобиле. Если ехать быстрее, руль может показаться излишне легким. Энергоемкая подвеска легко справляется с российской грунтовкой. Передние, и задние амортизаторы по-кроссоверски всеядны.

Хэтчбек хочется похвалить. За 440 тысяч рублей (начальная цена для машины с «автоматом») все здесь по делу, и нет ничего лишнего. Но на российском рынке уже есть Hyundai Solaris и седан Volkswagen Polo. Их «двухпедальные» версии продаются за сопоставимые суммы. Конкуренция среди бюджетных «автоматов» усиливается.