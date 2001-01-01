В ЗАПОЛЯРЬЕ - НА ВСЕХ ВЕДУЩИХ

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В ЗАПОЛЯРЬЕ - НА ВСЕХ ВЕДУЩИХ

"Нива" VAZ 2123. В пробег пошла машина, подготовленная для сертификационных испытаний. Собрана в ОПП ВАЗа полностью из отечественных комплектующих. Подробнее о "Ниве" - в этом номере журнала (с. 16).

UAZ 3160, 3162. Уже не кирзачи, но ботинки - типа армейских. Обе машины - после испытаний, одна с пробегом под 100 тыс. км, другая - с булыжника. Описание - см. ЗР, 2000, № 2, 7.

"Ода" Izh 2126 4х4. Быстрая и юркая, как мышь. Тоже с немалым пробегом: была служебной машиной замдиректора "Ижмашавто". Описание - ЗР, 2000, № 11.

"КИА-Спортидж". Калининградский вседорожник "прямо из магазина", едва прошел обкатку. Современный, комфортабельный, мощный; на скользких склонах не уступает УАЗу и "Соболю". Описание - ЗР, 2000, № 12.

"Соболь" ГАЗ-27252. Этот полноприводник - с выставки, из экспозиции ГАЗа на Московском мотор-шоу; на одометре всего 1000 км. Тихий, "плотный", теплый. Описание - ЗР, 2000, № 6.

"Урал-3255". "Офис на колесах" с дизелем ЯМЗ-238 способен предоставить участникам отдых, тепло, комфорт в любую непогоду.