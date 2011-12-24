За Renault Duster замучаешься пыль глотать

Так, наверное, еще никого не встречали. Задолго до начала продаж в России к «Дастеру» приклеилось имя — «будущий бестселлер российского рынка». Авансы выданы, осталось только узнать оправдает ли их автомобиль? Для этого мы отправились в Узбекистан.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Logan 4x4

Renault Duster

Renault DusterRenault Duster
Renault Duster

В этом году в Узбекистане, да и в большей части Средней Азии рекордно низкие температуры: термометр показывает —9°C. Узбеки, закутанные в ватные халаты, говорят, что здесь давненько ничего подробного не случалось. Мы мчимся по дороге из Ташкента в Заамин. Оттуда два шага до предгорий Памира, где снежно и скользко.

Renault Duster

Renault DusterПриборная панель российского Duster отличается от европейскоой модели. Появиласьдвухдиновая магнитола формата 2 din, добавлены хромированные элементы, новые обивки сидений и кожаный салон.
Приборная панель российского Duster отличается от европейскоой модели. Появиласьдвухдиновая магнитола формата 2 din, добавлены хромированные элементы, новые обивки сидений и кожаный салон.

Но пока что на равнине нет снега, и «Дастер», оправдывая свое название, оставляет в пыли бесчисленные Daewoo Matiz и Nexia. Хорошая дорога от столицы страны быстро сменяется разбитым шоссе. И у нас уже есть первые впечатления. В маленьком кроссовере, безусловно, все еще много «реношного» прагматизма: этот незатейливый жесткий руль без кнопок регулировки аудиосистемы и звукового сигнала, шурупы без заглушек в ручках дверей, серенький дубовый пластик, который был актуален лет 30 назад… Однако все собрано крепко, без сучков и зазоров. Симпатичная центральная консоль с вполне современными крутилками «климата» и двухдиновой магнитолой оживляют «торпедо». К тому же есть две ниши для мелочевки: немаленький фотоаппарат в одной из них улегся почти как в кофре. Определенно внутри Duster уютнее, чем в главном бюджетнике Renault — Logan.

Renault Duster

Renault Duster

Renault Duster

Renault Duster

В плане эргономики Duster настоящий француз: шайбочка настройки электрозеркал расположена под «ручником», как на Sandero, кнопка клаксона встроена в рычажок поворотника. Справа под рулем прячется переключатель магнитолы, загибать туда кисть не очень удобно, проще сразу нажимать кнопки на панельке аудиосистемы. Передние сиденья с жесткой набивкой «среднекомфортные», если так можно выразиться. Из-за короткой подушки на больших перегонах ноги затекают быстрее. Благо водительское кресло регулируется по высоте и можно выбрать приемлемое положение. При всей компактности машины сзади достаточно свободно, жилого пространства не меньше, чем в иной легковушке С-класса.

Renault Duster

Renault Duster

Renault Duster

Renault Duster475 литров, а при сложенном заднем сиденье этот показа- тель возрастает до 1 636 литров и делает
475 литров, а при сложенном заднем сиденье этот показа- тель возрастает до 1 636 литров и делает
Объем багажника версии 2WD — 475 литров и при сложенном заднем сиденье — 1 636 литров. У полноприводной модификации — 408 и 1570 литров соответственно.

Благодаря тому, что у передних стоек (кузова) достаточно высокий угол наклона, обзорность в «Дастере» — что надо. Логановские «сопла» справляются с обогревом верхнего уровня салона. Правда, одновременно греть стекла и ноги «печка» не хочет. А когда переведешь селектор в положение обогрева ног, начинают потеть боковые стекла.

Ослики и самоубийцы

На разбитой трассе, где встречаются дехкане на осликах, запряженных в телегу с задним мостом от «шестерки», нужно быть очень внимательным. Да и водители на более цивилизованном транспорте, мягко говоря, непредсказуемы. На одном из участков нам под колеса метнулась шальная Nexia. Ее хозяин внезапно решил объехать раскрошенный асфальт. А так как его боковые зеркала смотрели в землю, он чуть не убрал нас вместе с «Дастером» в кювет… Зато проверили как машина замедляется. Несмотря на короткий ход педали и сложно уловимую дозировку, тормоза эффективно осадили «паркетник» со скорости.

Renault Duster

Renault DusterRenault Duster
Renault Duster

Покрышки Amtel — компромисс, подкинутый локализацией производства Renault в России. Но даже на этой резине — далеко не самой лучшей в сегменте нешипованных зимних шин — «Дастер» стоит уверено на «взъерошенном» и вдобавок замерзшем асфальте. Подвеска, слегка перенастроенная для российского рынка, съедает любые колдобины без пробоя амортизаторов. Крены небольшие. Увлекаясь ее всеядностью, мы занимаем правую свободную полосу и крепко притапливаем педаль «газа». Стрелка спидометра переваливает за отметку 100 км/ч, и судороги демпфирования заставляют дрожать руль.

Renault Duster

Renault DusterRenault Duster
Renault Duster

В районе бардачка, недовольно всхлипывает какая-то деталька. В какой-то момент я начинаю ощущать себя участником ралли-рейда. Мне нравится, как этот автомобиль стоит на своих четырех. Похоже, не зря румынская Dacia рвется со своим Duster на «Дакар»! 

Машина послушна «гидроусиленному» рулю. В положении «колеса прямо» штурвал немного пустоват, но в поворотах адекватная и понятная обратная связь. У шестискоростной «механики» короткая первая передача: загруженный автомобиль легко трогается в горку и на низкой скорости уверено ползет по плохому покрытию. Бензинового мотора 1,6-литра (102 л.с., 145 Нм) для легкого кроссовера (от 1205 кг монопривод и от 1318 кг полноприводный вариант) вполне достаточно. Собственно «Логан» не намного легче, а наш народ особенно из числа «таксующих», случается, на них летают на сверхскоростях.

Renault Duster

Renault Dusterтакже адаптировав все технические жидко- сти и приборы, влияющие на работу автомобиля при низких температурах. Duster получил увеличенную емкость аккумулятора, 5-литровый бачок для жидкости сте- клоомывателя, генератор повышенной мощности и измененные настройки системы впры- ска. Также специально для России была разработана дополнительная защита картера, дви- гателя и топливопроводящих путей стальными листами
также адаптировав все технические жидко- сти и приборы, влияющие на работу автомобиля при низких температурах. Duster получил увеличенную емкость аккумулятора, 5-литровый бачок для жидкости сте- клоомывателя, генератор повышенной мощности и измененные настройки системы впры- ска. Также специально для России была разработана дополнительная защита картера, дви- гателя и топливопроводящих путей стальными листами

В версии с двухлитровым «атмосферником» (135 л.с., 195 Нм) в салоне заметно тише, потому что для нормального разгона не нужно «крутить мотор». А расход бензина на трассе даже меньше на литр (около 9 литров на 100 км по бортовому компьютеру). Со старшим агрегатом Duster, конечно, более динамичный, но разница не такая уж и существенная. Дизельный двигатель 1.5 Dci (90 л.с., 200 Нм), как и автоматическая трансмиссия, появится в продаже позже.

Куда меня занесло

Renault Duster

Renault Duster

«В горах будет скользко и страшно: с одной стороны пропасть с другой стороны скала»,  — пугали нас перед началом внедорожного участка организаторы мероприятия. Поверили и сразу об этом забыли. Геометрическим показателям «Дастера» позавидует любой внедорожник: угол въезда — 30 градусов, съезда — 36, дорожный просвет — 210 мм. А вооружение у машины довольно простое. Привод на заднюю ось обеспечивает электромагнитная многодисковая муфта (аналогичная у Nissan Murano), которая передает тягу в соотношении 50:50.

Вывешивать его бесполезно. С заблокированной муфтой разгруженное колесо беспомощно крутится, а загруженное не шелохнется. Впрочем, этого и следовало ожидать от бюджетного кроссовера. Зато скакать по буеракам одно удовольствие: сходу удается взлететь на неожиданные высоты. Правда, только там, где есть хорошее сцепление с грунтом. Ему бы покрышки позубастее…

Renault Duster

Renault DusterБоковая ступенька — совершенно бесполезная деталь. Встать на нее получится, но легко можно испачкать штанину.
Боковая ступенька — совершенно бесполезная деталь. Встать на нее получится, но легко можно испачкать штанину.

Вдоволь накатавшись в каньоне, оставшемся после добычи щебня, отправляемся в горы. На скользком серпантине нам уже не так весело. Я забываю про заснувшую в режиме «Auto» заднюю ось, и в одном из поворотов наступает расплата. В самый ненужный момент электроника подкидывает тяги задним колесам. Вот так подарочек! Занос на обледеневшей дороге развивается стремительно. Глаза уже заглядывают в надвигающуюся пропасть, адреналин прокладывает дорогу к нервной системе, но руки вовремя успевают погасить дрифт. Хорошо, что скорость небольшая была...

Renault Duster

Renault DusterГде-то вблизи горной границы Таджикистана и Узбекистана
Где-то вблизи горной границы Таджикистана и Узбекистана

От греха подальше переключаюсь в переднеприводный статус трансмиссии. Машина становится более предсказуемой. Лишь в повороте сносит передок, но под сброс газа кроссовер вновь встает «в лыжню». Будь в нашей машине система курсовой стабилизации, такой болтанки не приключилось. В крайнем случае, обошлось бы без такого сильного заноса. Оснастить Duster электронным помощником обещают позже. Причем с самой начальной комплектации ESP будет доступно в качестве опции.

Сельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратами

Сельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратамиСельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратами
Сельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратами

Суммируя впечатления, прихожу к выводу, что «Дастер» очень даже неплох для своей цены. Выражение дешево и сердито давно следует за моделями Renault. В данном случае к нему можно добавить еще одно определение — качественно. 449 тысяч рублей за переднеприводную машину с мотором 1.6 и 681 тысяча рублей за «все включено» — звучит заманчиво. Для человека не избалованного комфортом — неплохой способ расширить географию загородного отдыха. Пыли «Дастер» не боится. Проверено.

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За Renault Duster замучаешься пыль глотать
Теги: video
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Отзывы о Renault Duster (13)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Бюджетный автомобиль 4х4 143 л/с МКПП. Конечно это не Aston Martin, но с одним пассажиром разгоняется достаточно хорошо.

Недостатки:

Очень тонкое железо, среднее ЛКП. Выступающие пороги и постоянно пачкающиеся брюки. Справа сзади ПТФ без лампочки. Кондиционер действительно слабоват. Не удобно расположен выключатель подогрева сидений. Правое переднее сиденье без регулировки по высоте, даже не предусмотрена опция. Двигатель так ...

Комментарий:

В принципе автомобилем доволен. До этого была Skoda Oktavia, конечно двигатель работал лучше, но периодически выскакивали ошибки, на Дастере после 45000 пробега ни одной ошибки.Но на скорости 130 км/час появляется гул, как-будто пошел в разнос, так, что на АМ езжу не более 125км/час. Короткий ход...

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