За Renault Duster замучаешься пыль глотать

Logan 4x4
Renault DusterRenault Duster
Renault Duster
В этом году в Узбекистане, да и в большей части Средней Азии рекордно низкие температуры: термометр показывает —9°C. Узбеки, закутанные в ватные халаты, говорят, что здесь давненько ничего подробного не случалось. Мы мчимся по дороге из Ташкента в Заамин. Оттуда два шага до предгорий Памира, где снежно и скользко.
Renault DusterПриборная панель российского Duster отличается от европейскоой модели. Появиласьдвухдиновая магнитола формата 2 din, добавлены хромированные элементы, новые обивки сидений и кожаный салон.
Приборная панель российского Duster отличается от европейскоой модели. Появиласьдвухдиновая магнитола формата 2 din, добавлены хромированные элементы, новые обивки сидений и кожаный салон.
Но пока что на равнине нет снега, и «Дастер», оправдывая свое название, оставляет в пыли бесчисленные Daewoo Matiz и Nexia. Хорошая дорога от столицы страны быстро сменяется разбитым шоссе. И у нас уже есть первые впечатления. В маленьком кроссовере, безусловно, все еще много «реношного» прагматизма: этот незатейливый жесткий руль без кнопок регулировки аудиосистемы и звукового сигнала, шурупы без заглушек в ручках дверей, серенький дубовый пластик, который был актуален лет 30 назад… Однако все собрано крепко, без сучков и зазоров. Симпатичная центральная консоль с вполне современными крутилками «климата» и двухдиновой магнитолой оживляют «торпедо». К тому же есть две ниши для мелочевки: немаленький фотоаппарат в одной из них улегся почти как в кофре. Определенно внутри Duster уютнее, чем в главном бюджетнике Renault — Logan.
Renault Duster
В плане эргономики Duster настоящий француз: шайбочка настройки электрозеркал расположена под «ручником», как на Sandero, кнопка клаксона встроена в рычажок поворотника. Справа под рулем прячется переключатель магнитолы, загибать туда кисть не очень удобно, проще сразу нажимать кнопки на панельке аудиосистемы. Передние сиденья с жесткой набивкой «среднекомфортные», если так можно выразиться. Из-за короткой подушки на больших перегонах ноги затекают быстрее. Благо водительское кресло регулируется по высоте и можно выбрать приемлемое положение. При всей компактности машины сзади достаточно свободно, жилого пространства не меньше, чем в иной легковушке С-класса.
Renault Duster475 литров, а при сложенном заднем сиденье этот показа- тель возрастает до 1 636 литров и делает
475 литров, а при сложенном заднем сиденье этот показа- тель возрастает до 1 636 литров и делает
Объем багажника версии 2WD — 475 литров и при сложенном заднем сиденье — 1 636 литров. У полноприводной модификации — 408 и 1570 литров соответственно.
Благодаря тому, что у передних стоек (кузова) достаточно высокий угол наклона, обзорность в «Дастере» — что надо. Логановские «сопла» справляются с обогревом верхнего уровня салона. Правда, одновременно греть стекла и ноги «печка» не хочет. А когда переведешь селектор в положение обогрева ног, начинают потеть боковые стекла.
Ослики и самоубийцы
На разбитой трассе, где встречаются дехкане на осликах, запряженных в телегу с задним мостом от «шестерки», нужно быть очень внимательным. Да и водители на более цивилизованном транспорте, мягко говоря, непредсказуемы. На одном из участков нам под колеса метнулась шальная Nexia. Ее хозяин внезапно решил объехать раскрошенный асфальт. А так как его боковые зеркала смотрели в землю, он чуть не убрал нас вместе с «Дастером» в кювет… Зато проверили как машина замедляется. Несмотря на короткий ход педали и сложно уловимую дозировку, тормоза эффективно осадили «паркетник» со скорости.
Renault DusterRenault Duster
Renault Duster
Покрышки Amtel — компромисс, подкинутый локализацией производства Renault в России. Но даже на этой резине — далеко не самой лучшей в сегменте нешипованных зимних шин — «Дастер» стоит уверено на «взъерошенном» и вдобавок замерзшем асфальте. Подвеска, слегка перенастроенная для российского рынка, съедает любые колдобины без пробоя амортизаторов. Крены небольшие. Увлекаясь ее всеядностью, мы занимаем правую свободную полосу и крепко притапливаем педаль «газа». Стрелка спидометра переваливает за отметку 100 км/ч, и судороги демпфирования заставляют дрожать руль.
Renault DusterRenault Duster
Renault Duster
В районе бардачка, недовольно всхлипывает какая-то деталька. В какой-то момент я начинаю ощущать себя участником ралли-рейда. Мне нравится, как этот автомобиль стоит на своих четырех. Похоже, не зря румынская Dacia рвется со своим Duster на «Дакар»!
Машина послушна «гидроусиленному» рулю. В положении «колеса прямо» штурвал немного пустоват, но в поворотах адекватная и понятная обратная связь. У шестискоростной «механики» короткая первая передача: загруженный автомобиль легко трогается в горку и на низкой скорости уверено ползет по плохому покрытию. Бензинового мотора 1,6-литра (102 л.с., 145 Нм) для легкого кроссовера (от 1205 кг монопривод и от 1318 кг полноприводный вариант) вполне достаточно. Собственно «Логан» не намного легче, а наш народ особенно из числа «таксующих», случается, на них летают на сверхскоростях.
В версии с двухлитровым «атмосферником» (135 л.с., 195 Нм) в салоне заметно тише, потому что для нормального разгона не нужно «крутить мотор». А расход бензина на трассе даже меньше на литр (около 9 литров на 100 км по бортовому компьютеру). Со старшим агрегатом Duster, конечно, более динамичный, но разница не такая уж и существенная. Дизельный двигатель 1.5 Dci (90 л.с., 200 Нм), как и автоматическая трансмиссия, появится в продаже позже.
Куда меня занесло
Renault Duster
«В горах будет скользко и страшно: с одной стороны пропасть с другой стороны скала», — пугали нас перед началом внедорожного участка организаторы мероприятия. Поверили и сразу об этом забыли. Геометрическим показателям «Дастера» позавидует любой внедорожник: угол въезда — 30 градусов, съезда — 36, дорожный просвет — 210 мм. А вооружение у машины довольно простое. Привод на заднюю ось обеспечивает электромагнитная многодисковая муфта (аналогичная у Nissan Murano), которая передает тягу в соотношении 50:50.
Вывешивать его бесполезно. С заблокированной муфтой разгруженное колесо беспомощно крутится, а загруженное не шелохнется. Впрочем, этого и следовало ожидать от бюджетного кроссовера. Зато скакать по буеракам одно удовольствие: сходу удается взлететь на неожиданные высоты. Правда, только там, где есть хорошее сцепление с грунтом. Ему бы покрышки позубастее…
Renault DusterБоковая ступенька — совершенно бесполезная деталь. Встать на нее получится, но легко можно испачкать штанину.
Боковая ступенька — совершенно бесполезная деталь. Встать на нее получится, но легко можно испачкать штанину.
Вдоволь накатавшись в каньоне, оставшемся после добычи щебня, отправляемся в горы. На скользком серпантине нам уже не так весело. Я забываю про заснувшую в режиме «Auto» заднюю ось, и в одном из поворотов наступает расплата. В самый ненужный момент электроника подкидывает тяги задним колесам. Вот так подарочек! Занос на обледеневшей дороге развивается стремительно. Глаза уже заглядывают в надвигающуюся пропасть, адреналин прокладывает дорогу к нервной системе, но руки вовремя успевают погасить дрифт. Хорошо, что скорость небольшая была...
Renault DusterГде-то вблизи горной границы Таджикистана и Узбекистана
Где-то вблизи горной границы Таджикистана и Узбекистана
От греха подальше переключаюсь в переднеприводный статус трансмиссии. Машина становится более предсказуемой. Лишь в повороте сносит передок, но под сброс газа кроссовер вновь встает «в лыжню». Будь в нашей машине система курсовой стабилизации, такой болтанки не приключилось. В крайнем случае, обошлось бы без такого сильного заноса. Оснастить Duster электронным помощником обещают позже. Причем с самой начальной комплектации ESP будет доступно в качестве опции.
Сельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратамиСельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратами
Сельских детей не столько заинтересовала машина, сколько удивили чужаки с фотоаппаратами
Суммируя впечатления, прихожу к выводу, что «Дастер» очень даже неплох для своей цены. Выражение дешево и сердито давно следует за моделями Renault. В данном случае к нему можно добавить еще одно определение — качественно. 449 тысяч рублей за переднеприводную машину с мотором 1.6 и 681 тысяча рублей за «все включено» — звучит заманчиво. Для человека не избалованного комфортом — неплохой способ расширить географию загородного отдыха. Пыли «Дастер» не боится. Проверено.
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