За Renault Duster замучаешься пыль глотать

Так, наверное, еще никого не встречали. Задолго до начала продаж в России к «Дастеру» приклеилось имя — «будущий бестселлер российского рынка». Авансы выданы, осталось только узнать оправдает ли их автомобиль? Для этого мы отправились в Узбекистан.

Logan 4x4

Renault Duster Renault Duster

В этом году в Узбекистане, да и в большей части Средней Азии рекордно низкие температуры: термометр показывает —9°C. Узбеки, закутанные в ватные халаты, говорят, что здесь давненько ничего подробного не случалось. Мы мчимся по дороге из Ташкента в Заамин. Оттуда два шага до предгорий Памира, где снежно и скользко.

Renault Duster Приборная панель российского Duster отличается от европейскоой модели. Появиласьдвухдиновая магнитола формата 2 din, добавлены хромированные элементы, новые обивки сидений и кожаный салон.

Но пока что на равнине нет снега, и «Дастер», оправдывая свое название, оставляет в пыли бесчисленные Daewoo Matiz и Nexia. Хорошая дорога от столицы страны быстро сменяется разбитым шоссе. И у нас уже есть первые впечатления. В маленьком кроссовере, безусловно, все еще много «реношного» прагматизма: этот незатейливый жесткий руль без кнопок регулировки аудиосистемы и звукового сигнала, шурупы без заглушек в ручках дверей, серенький дубовый пластик, который был актуален лет 30 назад… Однако все собрано крепко, без сучков и зазоров. Симпатичная центральная консоль с вполне современными крутилками «климата» и двухдиновой магнитолой оживляют «торпедо». К тому же есть две ниши для мелочевки: немаленький фотоаппарат в одной из них улегся почти как в кофре. Определенно внутри Duster уютнее, чем в главном бюджетнике Renault — Logan.

Renault Duster

В плане эргономики Duster настоящий француз: шайбочка настройки электрозеркал расположена под «ручником», как на Sandero, кнопка клаксона встроена в рычажок поворотника. Справа под рулем прячется переключатель магнитолы, загибать туда кисть не очень удобно, проще сразу нажимать кнопки на панельке аудиосистемы. Передние сиденья с жесткой набивкой «среднекомфортные», если так можно выразиться. Из-за короткой подушки на больших перегонах ноги затекают быстрее. Благо водительское кресло регулируется по высоте и можно выбрать приемлемое положение. При всей компактности машины сзади достаточно свободно, жилого пространства не меньше, чем в иной легковушке С-класса.

Renault Duster 475 литров, а при сложенном заднем сиденье этот показа- тель возрастает до 1 636 литров и делает