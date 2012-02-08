Трейд-ин. Стоит связываться?

Стоит ли при покупке новой машины сдавать старую в трейд-ин?

1

Чего только не предлагают нынче дилеры — и машину-то они сами на учет поставят, и каско оформят, и старый ваш автомобиль сами продадут. Как раз насчет последнего и возникает у клиентов куча сомнений. С одной стороны, удобно: отдал «старушку» дилеру, получил денежки — и катайся на новом авто. Но внутренний голос шепчет: «Не продешевить бы!». Я решила прорепетировать покупку и поехала в дилерский центр на своей «Мазде-3», которую, по легенде, собралась сдать в трейд-ин, намереваясь приобрести новую машину.

2

Итак, желанный автомобиль выбран, теперь надо максимально быстро и выгодно избавиться от старого. А чтобы узнать его цену, нужно провести оценку в салоне. Как правило, эта услуга бесплатна. Занимает она около двух часов.

3

Менеджер по комиссионным продажам для начала выведает всю биографию автомобиля. Вопросы типовые: пробег, число владельцев, на гарантии ли, где обслуживалась, имеется ли сервисная книжка, сколько ключей и так далее. Уже на этом этапе можно лишиться столь нужных «баллов». К примеру, автомобиль, у которого запасной ключ потерян, сразу вызовет подозрения и потеряет в цене. Отсутствие сервисной истории тоже не увеличит ликвидность. Лучше всего сдаваться в трейд-ин во всеоружии — со всеми документами, ключами и чеками из сервиса. Чем больше владелец предоставит информации о машине, тем лучше.

4

На самом деле отсутствие сервисной книжки — капля в море по сравнению с любыми царапинами и вмятинами. Даже небольшое повреждение кузова, по мнению дилера, требует окраски всей детали. А это минус 8000–10 000 рублей от стоимости машины. Странная логика: при продаже подержанной машины с рук покупатели обычно не столь привередливы к мелким недочетам внешности. Но не стоит перед сдачей машины в трейд-ин сломя голову бежать в ближайший сервис, надеясь обвести оценщика вокруг пальца. В арсенале дилеров есть прибор, который покажет, окрашивали ли повторно ту или иную часть автомобиля. Доказать потом, что крупного ДТП не было, будет практически невозможно, — и, как следствие, ваша машина потеряет в цене еще больше! Так что и здесь лучше играть в открытую.

5

В своей рекламе дилеры обычно искушают обещанием принять любой автомобиль. Лукавят! Никто не захочет связываться с неликвидом, чтобы потом сбывать его целую вечность. Предпочтение — машинам, купленным у официального дилера, желательно не старше десяти лет и не дороже полутора миллионов рублей. Пятилетние иномарки среднего класса — лакомый кусочек для каждого продавца. Такую дилер возьмет с удовольствием.

6

После составления полного досье машину отправляют на мойку и в сервис. Здесь ее осмотрят со всех сторон чуть не под микроскопом — ни одна царапинка не останется незамеченной. А вот владельца в техцентр, скорее всего, не пустят: тайна следствия. Вернее, обследования. Не удивляйтесь, но информацию о том, что именно в машине требует ремонта, вам не раскроют. Дилер таким образом страхуется от халявщиков, которые не собираются сдавать машину в трейд-ин, а лишь приехали за бесплатной диагностикой. Нужна достоверная картина — извольте платить.

7

Скрестив пальцы на удачу, сижу перед менеджером и жду вердикта — сколько же мне предложат за мою «Мазду». Перед походом к дилеру я, разумеется, изучила вдоль и поперек объявления о продаже таких же «трешек». Выяснилось, что в среднем по больнице их оценивают в 400 000 рублей. Но менеджер пишет: 355 907. Маловато.

А может, лучше синица в руках, чем лишние 10–15% цены в небе? Судите сами. Толкаться в ГАИ и снимать самостоятельно машину с учета не придется — дилер берет эти заботы на себя. Закрашивать царапины, общаться с покупателями — тоже не мне. Уйдет не одна неделя, чтобы продать по объявлению, у дилера же 40 минут — и деньги на счете.

Работники отдела комиссионных автомобилей говорят, что прибыль салона не превышает 7% стоимости машины. Для них важнее продать новый автомобиль, а заодно дополнительные аксессуары, да и заполучить клиента в сервисный центр тоже неплохо. На самом деле это не совсем так: непопулярные машины, которые будет сложно продать, дилер старается купить по заниженной цене. И только ходовые — по стоимости, близкой к рыночной.

8

Считаете цену чересчур заниженной? Не резон сгоряча хлопать дверью и бежать с объявлением о продаже в первую попавшуюся газету. Можно оставить машину на комиссию: дилер забирает товар, цену которому назначаете вы сами, и занимается его продажей. Но после того, как автомобиль найдет нового хозяина, придется отблагодарить салон за охраняемую стоянку, рекламу и предпродажную подготовку. Размер вознаграждения оговаривается заранее и, как правило, не превышает 10% стоимости машины. Такой вариант получается выгоднее, но приготовьтесь ждать.

9

Как правило, деньги перечисляются в счет покупки новой машины в течение часа и можно спокойно ехать домой на свежекупленной. Но это лучше обговорить заранее — бывали случаи, когда клиенту предлагали подождать сколько-то дней и только потом получить рублики. В таком случае преимущества трейд-ина перечеркиваются. Ведь вся его прелесть в том, что приехал на старой машине, а уехал на новой.

10

Время — деньги! Подумав, я соглашаюсь с назначенной менеджером ценой. Недостающую сумму можно взять в кредит в дружественном дилеру банке или внести наличными в кассу. В общем, будь я настоящим клиентом, уехала бы от дилера на новой машине. Пожалуй, когда придет время менять свою по-настоящему, так и поступлю.