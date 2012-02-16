УАЗ с китайским дизелем

Покупатели нос воротят от «уазика» с фирменным дизелем ЗМЗ‑514. Ненадежный, дорогой, еще и слабохарактерный. Но покупают — куда деваться? А если с китайским дизелем?

УАЗ УАЗ

Что за «проходимец» без дизеля? Недоразумение. Ползти по грязи или песку, пробираться по лесной чаще с бензиновым мотором неловко. Производитель много лет ищет УАЗу достойную силовую установку. Но всё как-то неуклюже. Другое дело что творят иностранцы с нашими УАЗами.

ДЕТИ ГРАНТА

Сначала была польская дизельная наддувная «Андория»: 2,4 л, 86 сил — помните? Недурной, в основе английский мотор, только дорогой. Его покупали бы, будь на него запчасти. На смену ему в 2005-м пришло наше чудо — дизельный ЗМЗ-514. Тут и запчасти повсюду, и недорогие генераторы, стартеры, сцепление, подушки силового агрегата, форсунки, а еще и сеть станций развитая. Отлично! Да вот беда, дизель ломался в руках «колхозников».

Чуть перегрелся — и увело головку. Раз в неделю не заглянул под днище — распрощался с опорами силового агрегата, подержал высокие обороты — оборвал ремень, загнул клапаны… Избави бог прицеп потянуть и нагрузить его покрепче: дизелек вкладыши раздавит!

В этой машине кроме китайского мотора стоит еще кондиционер собственной разработки компании «Дартех». Его испаритель отлично вписался в небольшие габариты отопителя «Хантера». В этой машине кроме китайского мотора стоит еще кондиционер собственной разработки компании «Дартех». Его испаритель отлично вписался в небольшие габариты отопителя «Хантера».

Конструкторов не хулю: они решали спущенную сверху задачу соорудить из бензинового мотора ЗМЗ‑406 дизель. А качественно сделать это невозможно. Скажем, чтобы получить те же характеристики, что у бензинового мотора, коленчатый вал придется нагрузить в полтора раза больше. Значит, нужно увеличить диаметр и длину шеек, иначе вкладыши расплющит. А хорошо бы еще и радиус кривошипа увеличить, ведь дизель — моментный мотор. Но куда? Блок уже есть, «колено» тоже. Получите ЗМЗ-514 — полный компромисс.

Такой мотор подошел бы легкой машине, например «Ниве», но парни из Тольятти ищут себе пару с родословной. Поэтому опытные джиперы, владеющие 514-м, обращаются с ним крайне нежно. Даже снимают железную крышу и сиденья, чтобы заволжскому дизелю жизнь облегчить.

ПО-СОСЕДСКИ

Однако внедорожный люд стонать не привык и начал искать альтернативу дизелю. Ульяновская компания «Дартех» заслала гонцов в соседний Китай, где есть крупное предприятие: в год отгружает на внешний и внутренний рынки 500 тысяч лицензионных дизелей, в том числе и «Исудзу».

Китайский лицензионный («Исудзу») дизель — 2,8 л, 92 л.с. — удачно компонуется в моторном отсеке УАЗа. «Дартех» уже планирует ставить дизель того же производителя, но помощнее: 3 л, 130 л.с. Китайский лицензионный («Исудзу») дизель — 2,8 л, 92 л.с. — удачно компонуется в моторном отсеке УАЗа. «Дартех» уже планирует ставить дизель того же производителя, но помощнее: 3 л, 130 л.с.

Заказали образец — 92-сильную наддувную «четверку» F-Diesel 4JB1T. Разобрали, обмерили и признали годной для монтажа на УАЗ. Адаптировали все датчики двигателя для работы с контрольными приборами, подогнали крепления силового агрегата и передали чертежи китайцам для изготовления плиты-переходника под наши коробку передач и сцепление.

Испытания дизель выдержал уверенно. Проверяли и в обыденной жизни, и в очень жестких условиях — «по мотивам» популярных в Ульяновской губернии трофи-рейдов, в которых надо ехать быстро, но по уши в грязи и с лебедкой. На финише показал время не хуже, чем у боевых аппаратов.

После «Дартех» наладил мелкую серию УАЗов — от «буханки» до «Патриота» — с такими моторами.

МЕДЛЕННО, НО УВЕРЕННО

Я опробовал машину на ходу. Трудовую историю дизеля-работяги не скрыть. Рычагом коробки надо орудовать быстро, чувствовать грань тяги на каждой ступени. Но привыкаешь сразу. Темп в городе на уровне, не уступит легковушкам в столице губернии. На пятой передаче могу двигаться без надрыва и на шестидесяти, и разогнаться, не жмурясь, до ста двадцати. Тянет! Сцепление туговато, но работает плавно, о подгазовке можно забыть. Потому маневрировать на парковке с этим дизелем так же просто, как с автоматической трансмиссией.

В лесных далях УАЗ — словно сохатый. Ломает чащу и едет там, где и ступить страшно.

Незаменимая вещь — блокировки переднего и заднего мостов. Здесь они пневматические, быстрого действия («Спрут»). Компрессор с ресивером в багажнике, на колесной нише. Незаменимая вещь — блокировки переднего и заднего мостов. Здесь они пневматические, быстрого действия («Спрут»). Компрессор с ресивером в багажнике, на колесной нише.

В лес мы попали в начале зимы и уткнулись в еще не замерзшую колею. «Включай пониженную — и можешь даже не газовать», — посоветовал мне спутник, инженер компании. Страшновато: если ввалимся без разгона, встанем и утонем. Лезть за тросом лебедки в грязную жижу из снега и льда — перспектива малоприятная: на ногах ботиночки с тонкой подошвой. Да деваться некуда — окунаюсь в болотце. Сердце замирает, но быстро отходит. Мотор, сочно посапывая на двух тысячах, уверенно тянет. Колеса подламывают лед, умудряются чем-то зацепляться в грязи, и машина ползет по колее как ни в чем не бывало. Туфли остались чистыми… С бензиновым такое не прокатило бы.

СТОИТ ЛИ?

«Дартех» выпустил за год более двух десятков машин с моторами F-Diesel. Нареканий от владельцев не поступало. Утверждают, что даже в Японии, на Хоккайдо, катается такой автомобиль и хозяин вполне себе доволен. Цена «УАЗа-Хантер» с китайским мотором — 650 тысяч рублей. Дорого? Пожалуй. Ведь заводской УАЗ с бензиновым двигателем стоит всего 400 тысяч, с дизелем — 450 тысяч. При расходе солярки 8 л на сотню экономия на топливе погасит переплату в 250 тысяч рублей лишь к 90 тысячам километров пробега. Но с бензиновым не получить тех внедорожных качеств, которые дает дизель.

Бамперы тоже свои, сертифицированные. Передний прямо с лебедкой УАРЗ. Колеса BFGoodrich диаметром 35 дюймов. Это максимум. Бамперы тоже свои, сертифицированные. Передний прямо с лебедкой УАРЗ. Колеса BFGoodrich диаметром 35 дюймов. Это максимум.

КИТАЙСКИЙ ДИЗЕЛЬ — ХОРОШАЯ, НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДИЗЕЛЬНОМУ ЗМЗ-514. ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО F-DIESEL — ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.