Как едет Lada Granta c «автоматом»

Появление «автомата» на Lada Granta — настоящая революция в отечественном автомобилестроении. И не только потому, что Granta стала первым российским автомобилем, серийно получившим «автомат».

granta

Речь идет о совершенно ином темпе «эволюции». Где это видано, чтобы российский автомобиль, производство которого стартовало несколько месяцев назад, получил столь весомый апгрейд? Обычно на подобную модернизацию уходили годы.

И хотя формально Lada обзавелась морально устаревшим четырехступенчатым «автоматом », в деле он показал себя с очень хорошей стороны. Свой выбор вазовцы аргументируют высокой надежностью данной трансмиссии и ее глубокой модернизацией. Одна из фишек «Лада Гранта» с «автоматом» — так называемая пятая виртуальная передача. Этот режим работы КПП активируется при нажатии на педаль газа на высоких скоростях, и автомобиль движется в более щадящих и экономичных режимах. Во время включения этого режима увеличиваются обороты двигателя на четвертой передаче и есть возможность ускориться без перехода на более высокие обороты и третью передачу.

Интересен алгоритм работы «автомата». Его, в частности, можно перевести в режим R — задний ход даже на скорости 140 километров в час без каких либо последствий. Автомобиль даст задний ход только после полной остановки. Такая опция может быть полезна неопытному водителю, когда автомобиль, к примеру, застрянет в снегу. Кстати, зимой прогревать «автомат» на «Гранте» не обязательно, он сам не будет включать передачи выше второй, пока не прогреется. Кроме того, предусмотрена электроникой и защита от перегрева.

То, что АВТОВАЗ, наконец, пошел по пути конкуренции, практически не вызывает сомнений. Корреспонденты «За рулем.РФ» одними из первых испытали Lada Granta c «автоматом» в деле и… не разочаровались. О том, каким получился первый отечественный автомобиль с АКП, и перспективах появления «автомата» на других моделях — в репортаже Алексея Матвеева и Дмитрия Конина.