Гонка олдтаймеров на Нюрбургринге

В 1930-х годах гоночные автомобили развивали скорость 200 км/ч. Но то были совсем иные «200 километров в час», они были исполнены мужества, невероятных усилий и подлинной борьбы человека с машиной и соперником. Отголоски прошлого в фоторепортаже с ежегодной гонки олдтаймеров на Нюрбургринге.

Maserati 4CLT Послевоенная «формульная» модель Maserati 4CLT. Была высоко оценена спортсменами того времени за надежность.

Послевоенная формульная модель Maserati 4CLT. Эта машина была высоко оценена спортсменами того времени за надежность.

Один раз в год, в конце лета знаменитый немецкий гоночный трек Нюрбургринг превращается в музей под открытым небом. Разумеется, самыми главными экспонатами являются автомобильные раритеты невероятной красоты и внушительной стоимости. Формально это мероприятие вполне можно считать спортивным. В 10 заездах участвует более полутысячи автомобилей. Здесь есть пожилые болиды Формулы-1, «торпеды» на колесах из Formula Junior, брутальные спорткары Gran Turismo, машины серии Le Mans, довоенные диковинки и еще уйма уникальных спортивных прототипов, историю которых не каждый специалист сможет припомнить.

Машины из «Королевских гонок» условно можно поделить по именам великих гонщиков, которые сами стали эпохами автоспорта: от Альберто Аскари и Хуана-Мануэлья Фанхио до Джеки Стюарта, Йохена Риндта и Ники Лауда. Эти имена и связанные с ними болиды хорошо знакомы преданным фанатам. А для тех, кто мало интересуется автоспортом, — это наглядная эволюция Формулы-1.

Ford Mustang Shelby Ford Mustang Shelby. Этот один из самых популярных маслкаров в кинематографе, был мечтой американских подростков.

Ford Mustang Shelby. Этот, один из самых популярных масл-каров в кинематографе был мечтой американских подростков.

Соревнуются на том же треке, где проходят этапы чемпионата мира Формулы-1 Гран-При Германии. Большая «Северная петля» на это время не перекрывается. Очная борьба, несомненно, интереснее, чем состязания на время. Несмотря на то, что иным машинам уже за семьдесят, пилоты бьются за победу, не жалея себя и автомобиль. Чем старше машины, тем острее дуэли. Видимо, сказываются старые счеты. В этом году ретрогонкам на Нюрбургринге исполнилось 40 лет.

Porsch 934 turbo Porsche 911 Turbo (934). С 1976 по 1977 год всего было выпущено 400 подобных машин. Датчанин Тони Хеземанс привел этот 540-сильный ураган к победе в европейском Чемпионате GT

Porsche 911 Turbo (934). С 1976 по 1977 год всего было выпущено 400 подобных машин. В конце 1970-х датчанин Тони Хеземанс привел этот 540-сильный ураган к победе в европейском чемпионате FIA GT.

Автомобильные компании не прочь поддержать свое историческое наследие на таких грандиозных праздниках. Компания Jaguar выставила на соревнования сразу несколько автомобилей — Mk 2, C-Тype и E-Тype. В шатрах Jaguar гостей встречают в лучших традициях английского гостеприимства.

Jaguar Mk 2 Jaguar Mk 2

Jaguar Mk 2

Jaguar E-Type Jaguar E-Type

Jaguar E-Type

Для обыкновенных посетителей AvD Oldtimer Grand Prix (таково официальное название мероприятия) это еще и неплохой повод встретиться со старыми друзьями. Смотреть соревнования можно по-разному. Кто-то отчаянно болеет за своего пилота вплоть до финального взмаха клетчатого флага. А иные просто пришли потусоваться, к их услугам многочисленные кафе под открытым небом.

Даже мобильные кафетерии выполнены в соответствующем стиле. Даже мобильные кафетерии выполнены в соответствующем стиле.

Даже мобильные кафетерии выполнены в соответствующем стиле.

Любимая еда болельщиков — разнообразные сосиски, жареные на открытом огне, картофель фри, обильно политый кетчупом, и, конечно же, холодное немецкое пиво в большом количестве. Недалеко ходя, можно приобрести обмундирование настоящего пилота, например, кожаную куртку и перчатки.

ISDERA Imperator 108i ISDERA Imperator 108i

ISDERA Imperator 108i

Стандартный билет стоит 38 евро, за 58 евро у зрителя появляется возможность пройти ближе к трассе и паддокам. Здесь также можно полюбоваться эффектным стартом, когда гонщики по сигналу судьи бегут к своим машинам и стартуют в соответствии со своими спринтерскими способностями. Хоть раз в жизни это стоит увидеть!



