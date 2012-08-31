Издательство «За рулем» на ММАС-2012

31 августа открылся Московский международный автомобильный салон. Издательство «За рулем» традиционно принимает активное участие в работе MMAC и является Генеральным информационным партнером выставки.

Стенд За рулем на MMAC 2012 Стенд «За рулем» на MMAC-2012

Стенд «За рулем» на MMAC-2012

На стенде компании (павильон № 3, зал № 15) представлены основные издания холдинга: журналы «За рулем», «Купи авто», «Мото», «Рейс», газета «За рулем — Регион». Сайт «За рулем.РФ» (www.zr.ru) ежедневно ведет онлайн-трансляции и рассказывает о важнейших событиях, происходящих на автосалоне. Отдельного внимания заслуживают iPad-версии журналов «За рулем» и «Мото» — любой желающий может испытать их возможности прямо на стенде, в специально отведенной для этого интерактивной зоне.

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В течение всей выставки посетители могут приобрести по специальной цене последние номера всех изданий, а также продукцию книжного Издательства «За рулем» — книги, справочники, каталоги, атласы и энциклопедии.

Еще один экспонат на стенде, требующий особого упоминания, — автомобиль Lada Largus, победитель марафона «60 часов „За рулем“, доставленный на выставку прямо с Дмитровского полигона. С подробностями этого уникального тест-драйва, а также других мероприятий издательства — Гран-При и „Гонки звезд“ — все желающие могут ознакомиться, посмотрев видеоролики на большой плазменной панели.

31 августа, 1, 2, 7, 8 и 9 сентября на стенде «За рулем» состоятся увлекательные конкурсы и викторины. Победители получат памятные подарки и сувениры от Издательства «За рулем». Начало розыгрышей в 12.00 и 15.00.

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Посетители выставки могут принять участие в Гран-При «За рулем»-2013 — главном автомобильном конкурсе года — и отдать свой голос за лучшую новинку. Практически всех номинантов Гран-При можно увидеть на MMAC-2012. Получить путеводитель по автомобилям-номинантам и анкету участника, а также проголосовать можно на стенде «За рулем». Анкеты, заполненные на выставке, будут участвовать в розыгрыше четырех автомобилей Kia Rio, который состоится 24 декабря 2012 года!