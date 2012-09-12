Geely Emgrand: любви навстречу сделай шаг

Китайцы знают толк в добродетелях, ценимых простым народом: вместительный кузов, богатое оснащение и умеренный ценник. Но это – содержание предыдущих серий.

А «Джили» со своим «Эмграндом» замахнулась на новый сезон и более продвинутую аудиторию, вытребовав у экспертов «ЕвроNCAP» четыре звезды за безопасность.

Рука мастера

Был такой советский мультик "Странный зверь" про ленивую девочку, которая сложила из кубиков неправильную картинку – чудную зверушку с головой ослика, туловищем тигренка и петушиным хвостом. С этим беднягой другие игрушки дружить не хотели – он был не такой, как все. "Эмгранд" отчасти той же породы: с лица он похож на "Кэмри", а с кормы – на S-класс. Но у этого зверя друзья и поклонники, я уверен, все же найдутся: при всей своей эклектичности он удивительно гармонично сложен и даже, не побоюсь этого слова, красив. Нынешнего шеф-стилиста "Джили" Питера Хорбери нельзя уличить в нерадивости: именно он в свое время превратил чемоданоподобные "Вольво" в образец элегантности и стиля. Искренне надеюсь, что похожее будущее ждет и "Джили". Вернее, "Эмгранд": это не просто название отдельно взятой модели, а имя нового суббренда китайского концерна. Отсюда и отсутствие фирменной сине-голубой эмблемы на капоте, которая уступила место пестрому геральдическому щиту. Только не подумайте, что это всего лишь маркетинговые игры, затеянные ради того, чтобы получить достаточное основание поднять цену. Невооруженным глазом видно, что "Эмгранд" вывел "Джили" на новую ступень развития.

Кисть художника видна сразу. Четкая плечевая линия, которая плавно поднимается от передних крыльев к задним фонарям, и рельефные штампы на дверях вызывают ощущение стремительности. Блестящего декора на кузове ровно столько, сколько нужно, чтобы придать солидности, не скатываясь в свойственный китайцам азиатский кич. Одним словом, "Эмгранд" по-настоящему элегантен и, вне всякого сомнения, находится в тренде дизайна современных европейских автомобилей. Господи, да мне нравится эта машина!

Да с потрошками!

Очарованный внешностью, я в предвкушении отворил водительскую дверь – и… Наваждение рассеялось: отрезвляющий сладковатый запах фенола, источаемый жестким пластиком, настойчиво напомнил о стране происхождения "Эмгранда". Впрочем, говорят, что запах со временем исчезает, а дизайн остается. Смотрится салон неплохо: зазоры и стыки аккуратные, светло-серая перфорированная кожа гармонично сочетается с бежевым пластиком. Никаких пошлых понтов вроде имитаций под дерево или металл. Зато всяких опций-прелестей тут как в том кино: "Не желаете лососины с повидлом? А может быть, марципаны или, например, трюфеля?" Бортовой компьютер, стеклоподъемники и зеркала с электроприводом, обученная пониманию MP3 аудиосистема, климат-контроль, который позволяет настраивать температуру в салоне с шагом полградуса – все это атрибуты даже не самой богатой комплектации. А по максимуму можете рассчитывать еще и на переднюю панель, обтянутую кожей, мультимедийную DVD-систему с кнопицами на руле и электропривод водительского кресла.

Подумали китайцы и о насущном комфорте: у задних седоков есть удобные карманы в спинках кресел и подстаканники в подлокотнике, а у водителя и переднего пассажира оборудованы места для бутылок в дверных карманах. В потолке обнаружился футляр для очков, а зеркала в солнцезащитных козырьках оказались дополнены подсветкой. Некоторым укором выглядит ну очень скромный перчаточный ящик, в который поместится не более двух пар этих самых перчаток.

Зато багажник удался на славу! Сами китайцы заявляют аж 680 литров объема! В это, конечно, поверить сложно, но чисто визуально трюм «Джили» крупнее, чем грузовые недра, скажем, у «Мазды-6». Кроме того, в подполье спряталась полноразмерная «запаска» и набор инструментов. Если нужно перевезти что-то длинномерное, можно сложить спинку дивана – целиком или по частям. Кстати сказать, трюм обит вполне приличным мягким материалом и располагает подсветкой, а доступ в него достаточно удобен: замок отпирается как из салона, так и при помощи кнопки на ключе. Хотя без сюрприза и тут не обошлось: крышка багажника не оснащена гидравлическим упором и свободно болтается на пружине. Для меня это откровение обернулось досадной шишкой на затылке, когда я, нагнувшись за сумкой, получил весьма ощутимую затрещину – ветер дует, крышка качается.

В стиле ретро

Удобно устроиться за рулем в "Эмгранде" оказалось легко, даже несмотря на то, что руль здесь не регулируется по вылету. Зато водительское кресло можно подогнать по высоте и настроить поясничный упор для пущего комфорта. И за подлокотник китайцам большое спасибо: это исключительно полезная штуковина в далеких поездках. Порадовала и сервисная подсветка замка зажигания – не надо искать скважину в сумерках. А вот настройки гидроусилителя позабавили: как только мотор завелся, руль сразу же провалился вниз под весом руки, отчетливо воскресив в памяти мой старый "Форд-Таурус" образца 1993 года.

Сдается мне, понятие "обратная связь" до сих пор не вошло в лексикон китайских автомобилестроителей. Как выяснилось чуть позже, "Эмгранд" с «Тарасом» роднит не только совершенно пустая «баранка», но и настройки подвески: «Джили» столь же легко и с залихватским грохотом пролетает над трамвайными рельсами и столь же валок в поворотах, а на поперечных волнах асфальта обнаруживает склонность к раскачиванию. Так что если среди ваших пассажиров есть люди, склонные к морской болезни, стоит придерживаться очень умеренного стиля вождения.

Кстати о динамике: 126 сил 1,8-литрового двигателя, конечно, не побуждают к агрессивной езде, однако в городском режиме запас мощности кажется вполне достаточным. Длинная вторая передача позволяет разгоняться весьма резво, а в районе 4000 об/мин, когда двигатель по-настоящему "живет" и тянет, 5-ступенчатая "механика" начинает как-то странно, по-троллейбусному завывать – и самое интересное, что такие звуки здесь воспринимаются чуть ли не как должное. А вот умеренность "Эмгранда" в потреблении топлива искренне порадовала: в городе он выпивает порядка десяти литров бензина на сотню километров, что мне кажется весьма неплохим показателем.

Игра в классы

Итак, в очередной раз констатируем, что китайцы усердно учатся, ловко перенимают идеи у европейских компаний и успешно адаптируются к потребностям рынка. Правда, в данном случае бюджетный "Эмгранд" они всерьез причислили к жирной породе бизнес-седанов. Да, по габаритам – это средний класс. Но самый мощный из моторов большой машины – всего лишь 1,8-литровый, а с такими данными, увы, место новоиспеченного «Джили» только в «гольф»-классе. Так что не стоит кичиться тем, что завтракаешь исключительно бутербродами с икрой, если это икра мойвы. Хвастаться вообще некрасиво.

В остальном "Джили" нам предлагает, как говорится, много автомобиля за вменяемые деньги. Другого среднеразмерного седана с аналогичным оснащением за 539 000 рублей (столько просят за "Эмгранд" в максимальной комплектации) на российском рынке просто нет. При этом "Джили" может похвастать не только впечатляющим списком оборудования, но и позволяет всерьез рассуждать о его безопасности – все-таки честные четыре звезды в краш-тесте по методике «ЕвроNCAP» дорогого стоят! А ведь еще совсем недавно считалось, что китайские автомобили делают чуть ли не из картона…

На днях, подъезжая к Московскому вокзалу, на стоянке такси я усмотрел знакомую корму с характерными цепочками светодиодов в задних фонарях. Я не удержался и подошел к таксисту поинтересоваться, как ему "Эмгранд". И получил вполне созвучный собственным ощущениям ответ: дескать, да – можно заменить амортизаторы на чуть более жесткие. И еще – неплохо бы поставить дополнительную шумоизоляцию. Но и без всяких доработок "Эмгранд" оправдывает свою цену на все сто.

С миру по нитке

Специалисты "Джили" начали разработку "Эмгранда" в 2006 году, и в этом непростом деле им помогали компании со всего мира – например, настройками шасси занималась голландская PDE, среди клиентов которой значатся "Ауди", БМВ и "Вольво". Перед тем как машина пошла в серию, она прошла 160 000 км испытаний в различных условиях. В России "Эмгранд" предлагается с двумя двигателями объемом 1,5 (94 л. с.) и 1,8 литра (126 л. с.), коробка передач при этом только одна – механическая 5-ступенчатая. Комплектаций три: "Стандарт", "Комфорт" и "Лакшери", причем уже в базе имеется кондиционер, гидроусилитель руля, ABS, противотуманные фары, MP3-аудиосистема, электростеклоподъемники и много чего еще. Для нашего рынка "Эмгранд" собирают на заводе "Дервейс" в городе Черкесске.

+ Богатое оснащение; просторный салон; большой багажник; умеренный расход топлива

– Недостаточная шумоизоляция; невнятное рулевое управление; бюджетная отделка салона