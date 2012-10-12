Opel Mokka: со вкусом кофе

Новый глобальный проект GM — Opel Mokka грозится захватить лидерство в сегменте кроссоверов В-класса. На его стороне притягательная внешность и широкий набор технологичных опций. Есть ли у него шансы стать «царем горы»?

Он должен был родиться раньше. Такого маленького и априори популярного кроссовера у Opel до сих пор не было из-за кризиса 2008–2009 годов, уверяют представители GM. Паркетник Mokka длиною 4,278 м по формату стоит между Nissan Juke и Qashqai, а по цене вполне может соперничать с обоими бестселлерами. Впрочем, немецкий менеджмент к числу его конкурентов относит лишь Juke, Mitsubishi ASX и Skoda Yeti.

Opel Mokka

Mokka — это один из сортов кофе Арабика. Почему именно такое название, затрудняется ответить даже менеджмент Opel

Молодежный Mokka — симпатяга и модник. Он не эксцентричнее «Джука», родившегося на дискотеке, но уж точно веселее ASX и Yeti. Этакий хэтчбек, накачанный силиконом, и оттого расплывшийся в ширину и высоту. Выглядит явно крупнее своих габаритов.

Opel Mokka

Первоначально в Россию Opel Mokka будет поставляться с двумя моторами. Для бензинового 1.8 (140 л.с., 175 Нм) предлагаются 5-скоростная «механика» и монопривод либо «автомат» и полный привод. Бензиновый турбомотор 1.4 (140 л.с., 200 Нм) сразу будет доступен с 6-скоростной «механикой» с передним и полным приводом. Дизельные модификации, «автомат» плюс передний привод с атмосферным мотором и «автомат» для 1.4 Turbo появятся в 2013 году. Тогда же будет и полная гамма окраски из 10 цветов.

Формально автомобиль построен на глобальной платформе Gamma II. Однако многие компоненты (пружины, сайлент-блоки, стабилизаторы поперечной устойчивости) изменены под конструкцию Mokka. Архитектура задней подвески с мощной торсионной балкой, огибающей электромагнитную муфту, разработана специально под джиэмовский проект компактного кроссовера. Более того, спецификации по амортизаторам и некоторым элементам подвески различаются в зависимости от силового агрегата, что вполне логично с учетом разницы в массе.

Opel Mokka В стандартном режиме Mokka переднеприводный, но умная электроника находится в режиме мгновенной переадресации «момента» при пробуксовке колес переднего моста. На скользких участках под запрос бортовой электроники на заднюю ось может быть переброшено до половины тяги мотора. Для этого в приводе задних колес установлена электромагнитная муфта. Собственно, брутальный оффроуд не был в числе главных задач конструкторов Mokka. Среднеарифметические атаки весенних распутиц и неглубоких сугробов — и этого достаточно. Главное — не перегрузить машину лишним весом и ценой.

В стандартном режиме Mokka переднеприводный, но умная электроника находится в режиме мгновенной переадресации «момента» при пробуксовке колес переднего моста. На скользких участках под запрос бортовой электроники на заднюю ось может быть переброшено до половины тяги мотора. Для этого в приводе задних колес установлена электромагнитная муфта. Собственно, брутальный оффроуд не был в числе главных задач конструкторов Mokka. Среднеарифметические атаки весенних распутиц и неглубоких сугробов — и этого достаточно. Главное — не перегрузить машину лишним весом и ценой.

Внутри владельцы современных «Опелей», особенно «астроводы», найдут много знакомого: рулевое мультифункциональное колесо, центральная консоль, насыщенная кнопками, рычаг КП и многое другое. Мягкий пластик приятного серо-голубого оттенка. Его цвет, кстати, можно подобрать по вкусу. Красная строчка подсветки элегантным росчерком отделяет верхний ярус торпедо. В целом все выглядит очень даже опрятно, за исключением нескольких мелочей: у отдельных кнопок на центральной консоли плохая чувствительность на нажатие, козырек над приборкой под рукой качается, словно молочный зуб, и швы на руле сходятся криво порезанной кожей.

Opel Mokka

Кожаный салон Opel Mokka

Opel Mokka

Тканевый салон Opel Mokka

В салоне места ровно для четверых взрослых. Руль регулируется в двух положениях, сиденье опускается достаточно низко, да и над головой места- на боярскую шапку, так что высокий водитель сумеет устроиться удобно. Левая рука рулевого удобно ложится на дверную ручку, для правой есть небольшой подлокотник, «растущий» из спинки сиденья. Передние сиденья более комфортны для высоких людей. Заявленная производителем ортопедическая адаптация не особо чувствуется. Одному коллеге среднего роста (178 см) край сидушки давил на внутреннюю часть колена, а опустить подушку ниже не давал ограниченный угол регулировки. Можно опустить само сиденье, но тогда придется смотреть в торпедо. В результате ноги, сдавленные собственным весом, затекают в дальней дороге…

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Рост человека на фото — 178 см

Горизонтальная обзорность на высоком уровне, но из-за расширяющихся к низу передних стоек и высокой оконной линии маневры около бордюров затруднительны. Поэтому камера с визуализированной траекторией руления весьма кстати. Боковые зеркала дают хорошую картинку, правда, установлены они на дверях ближе, чем обычно. Много всевозможных ниш для дорожной мелочи, но не все они вместительны. Нижние кармашки у передних дверей слишком узкие, а полезный объем верхнего бардачка практически полностью съедает внутренняя выпуклость крышки.

Технологичный продукт

Набор бортового оборудования по делу. Навигация расположена в удобном для взора месте, ее самая важная информация (к примеру, расстояние для ближайшего поворота) может быть продублирована на дисплейчике по центру приборной панели. Туда же выводится указание временных знаков, считанных системой распознавания. Производитель уверяет, что это устройство совладает и с российской спецификой установки дорожных указателей.

Opel Mokka Набор кновок

Принцип — одна функция, одна кнопка реализован наглядно. Клавиши первой важности расположены слева от руля, справа — второстепенные.

Система слежения за разметкой срабатывает не всегда, да и в некоторых случаях уже может быть поздно. А вот устройство, предупреждающее сигналом о впереди идущем транспорте, работает точно. Электроника высчитывает время подачи сигнала исходя из скорости приближения к объекту. Но дистанцию, на которой будет раздаваться сигнал, можно принудительно изменить (три варианта).

Opel Mokka Показания дисплея бортового компьютера на приборной панели

Показания дисплея бортового компьютера на приборной панели

Звезда автобана

«При работе с шасси основная задача была в том, чтобы сделать автомобиль комфортным и устойчивым для асфальтовых дорог, где больше всего придется ездить Mokka», — поясняет главный конструктор подразделения компактных автомобилей Opel Маркус Лотт. По его словам, настройки подвески и характеристики некоторых деталей отличаются в зависимости от мотора. Об этих особенностях и поговорим. Для теста были доступны только два варианта кроссоверов: бензиновый полноприводный с турбоагрегатом 1.4 (140 л.с., 200 Нм) и дизельный (1.7 CDTI, 130 л.с., 300 Нм) монопривод. Обе машины с механическими трансмиссиями, но о равноценном сравнении трудно говорить из-за разницы приводов. Хотя некоторые особенности все же проявились очень ярко.

Opel Mokka Все механические трансмиссии дополнены системой «старт/стоп». Это очень удобно, потому что, когда из-за ошибки водителя глохнет двигатель, достаточно нажать два раза на педаль газа, чтобы он снова завелся. Набор бензиновых движков такой: атмосферный 1.8 (140 л.с., 200 Нм) и турбодвижок 1.4 (140 л.с., 200 Нм). Для Европы также предлагается бензиновый мотор 1.6 (115 л.с., 155 Нм). Дизельная альтернатива — 130-сильный 1.7 CDTI (300 Нм).

Все механические трансмиссии дополнены системой «старт/стоп». Когда из-за ошибки водителя глохнет двигатель, достаточно нажать два раза на педаль газа, чтобы он снова завелся. Для Европы также предлагается бюджетный бензиновый мотор 1.6 (115 л.с., 155 Нм). Нам его не дадут, вместо него старый атмосферный агрегат 1.8. В Opel заверяют, что этот мотор не имеет никаких конструктивных просчетов.

Динамика разгона 1.4 Turbo не впечатляет, с 2500 об/мин начинается что-то похожее на турбоподхват. Улучшить темпы движения можно выключив функцию Eko. Машина быстрее реагирует на газ и в зоне рабочих оборотов становится более живой. Руль у кроссовера достаточно острый, но активные перестроения вызывают у бензиновой полноприводной машины сильные крены. Высокий центр массы очень чувствуется в этой модификации, ей больше подходят плавные манипуляции рулем. В рваном темпе движения по автобану с резкими ускорениями расход малолитражника держится в районе 11–13 л (по бортовому компьютеру).

Opel Mokka Нижние точки у Mokka — это кромка переднего бампера и колено глушителя в районе задней оси — 163 и 165 мм соответственно

Нижние точки у Mokka — это кромка переднего бампера и колено глушителя в районе задней оси — 163 и 165 мм соответственно

Дизельная машина, по паспортным данным, на 0,6 с медленнее (10,5 с до сотни). Но в нашем случае на ней нет полного привода, который прибавляет 65 кг. Сравнение, конечно, некорректное, но по субъективным ощущениям 100 преимущественных «ньютонов» бьют 10 козырных «лошадей» бензинового движка. Урчащий кроссовер резво разгоняется, движок тянет во всем диапазоне рабочих оборотов. Думается, с автоматическими коробками эта разница в пользу солярочника проявится еще заметнее. И еще — подвеска у дизельной машины по-дорожному жесткая. поперечные крены — минимальны. Руль и шасси ладят великолепно, так что по управляемости дизель выглядит предпочтительнее. Расход в рваном темпе по автобану 5,3–8 л на сотню.

Opel Mokka

Во всех версиях Opel Mokka в багажнике есть докатка, баллонный ключ и домкрат

После небольшой обкатки тормоза во всех модификациях становятся адекватными. Аэродинамические шумы — минимальны. Шум ветра проявляется только на скорости свыше 120 км/ч. В бензиновой машине высокий звук двигателя проникает в салон после 3000 об/мин, а в дизельной сразу же нужно привыкнуть к его громкому голосу. В целом по удовольствию от вождения Mokka — типичный паркетник. Малыш Juke, возможно, превосходит его по части легковой дисциплины, но вместительность и более адекватный выбор движков явно на стороне Mokka.

Opel Mokka Фирменное крепление Opel для велосипедов интегрировано в задний бампер Opel Mokka (опция)

Фирменное крепление Opel для велосипедов интегрировано в задний бампер Mokka (опция)

В продажу в России Mokka поступит в конце этого месяца. В европейском портфеле Opel уже 40 тысяч предзаказов. При индивидуальном заказе доставка автомобиля займет около пяти месяцев. Представители Opel рекомендуют брать автомобили из тех, что будут в наличии, потому что все комплектации у Mokka фиксированные. Крупноузловая сборка Mokka для России налажена на заводе «Автотор» в Калининграде. Оттуда по железной дороге автомобили отправляются в Центральную Россию. Машинокомплекты поставляются в Калининград морем из Южной Кореи. Цены на автомобиль можно узнать, перейдя по этой ссылке.