«ГАЗели» и «Соболи» с блокировкой дифференциала: первый тест

Вчера на полигоне НАМИ в подмосковном Дмитрове «Группа ГАЗ» и американская корпорация Eaton показали первые образцы легких коммерческих автомобилей «ГАЗель-Бизнес» и «Соболь-Бизнес» с электрическим блокируемым дифференциалом ELocker.

ELocker — это не требующее технического обслуживания устройство, которое в выключенном режиме функционирует как открытый дифференциал. При приближении к труднопроходимому участку или уже попав на него и столкнувшись с пробуксовкой одного из ведущих колес, водитель включает дифференциал, нажав кнопку, расположенную на приборной панели. После включения электромагнитные катушки активизируют кулачковый механизм, который блокирует боковую шестерню. В результате этого происходит 100%-ная блокировка оси. Крутящий момент двигателя направляется на колесо, находящееся на участке с наибольшим коэффициентом сцепления, у автомобиля появляется возможность продолжить движение.

Разработка ELocker для «ГАЗели» и «Соболя» велась в течение 18 месяцев совместно специалистами Eaton и командой инженеров «Группы ГАЗ». В результате им удалось предложить эффективное и одновременно бюджетное решение, позволяющее в определенной степени приблизить возможности заднеприводных машин к полноприводникам. При этом вариант оснащения самоблокирующимся дифференциалом был отвергнут из-за сложности и дороговизны производства, что идет вразрез с идеологией легких коммерческих машин ГАЗ. В то же время, как утверждают в Eaton, данная технология отлично показала себя при эксплуатации в странах Южной Америки, где дорожные условия порой тяжелее российских.

Как заверили нас специалисты ГАЗа, установка узла не ведет к повышению расхода топлива или какому-либо изменению характеристик автомобиля в худшую сторону. Наоборот. Во время заездов на Дмитровском полигоне система продемонстрировала свою эффективность ровно в том объеме, как и было заявлено. Оснащенный ELocker порожний автомобиль с разгруженной задней осью уверенно трогался на роликовой дорожке, базальтовом покрытии и грязевой «ванне», отключаясь совершенно незаметно при достижении скорости 30 км/ч. Что особенно удобно, так это то, что если водитель забудет отключить систему, электроника сделает это за него — как заверили нас специалисты Eaton, сломать этот узел практически невозможно и его ресурс сопоставим с ресурсом моста.

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Как считают специалисты ГАЗа, в первую очередь новая опция заинтересует тех, кто профессионально эксплуатирует эти автомобили в местностях со сложными участками дорог. Изначально дифференциал будет устанавливаться на заднеприводных моделях автомобилей ГАЗ в качестве опции, а на полноприводных модификациях войдет в базовую комплектацию. Первые поставки автомобилей «ГАЗель» и «Соболь» начнутся в декабре 2012 года, а продажи по всей дилерской сети — в начале 2013 года. По словам представителей «Группы ГАЗ», в открытую продажу дифференциал не поступит — его установка будет осуществляться только на предприятии и в дилерской сети. При этом цена останется в пределах 12 000 рублей как для покупателей новых автомобилей, так и для тех, кто захочет дооснастить имеющееся у него авто.

Сам узел будет поставляться на ГАЗ с североамериканского предприятия Eaton в Мексике. Первоначально рассчитывается оснащать им до 30 000 автомобилей ежегодно, но обе компании готовы ответить на повышенный спрос — в Eaton называют возможной объем поставок ELocker в 50 000 штук в год и даже могут рассмотреть вопрос о локализации производства в России.