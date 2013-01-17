Peugeot 208: компактная разница

И вот, видимо, я разрушил очередной собственный стереотип. Уже после 300 километров за рулем Peugeot 208 я совершенно забыл про то, что еду в небольшом городском автомобильчике. В багажник без особого труда поместился личный саквояж, редакционные ноутбук и фотоаппарат в кофре. При этом половина пространства осталась свободной. И немудрено — объем грузового отсека в сравнении с предыдущей моделью стал больше на 41 литр (311 л).

Peugeot 208 Внешность почему- то сюрпризом не стала. Бывает, что на фотографии машина выглядит непримечательно, а вживую она намного интереснее. Нынешнее поколение «пыжа» выглядит нейтрально по сравнению с революционными 206-м и 207-м генерациями.

Внешность почему- то сюрпризом не стала. Бывает, что на фотографии машина выглядит непримечательно, а вживую она намного интереснее. Нынешнее поколение «пыжика» выглядит нейтрально по сравнению с революционными 206-й и 207-й генерациями.

Несмотря на то, что «француз» уменьшился в длину на 70 мм, в салоне стало просторнее: пространство для ног задних пассажиров выросло на 50 мм. Все просто — длина сократилась за счет более коротких свесов, а «галерку» увеличили, изменив каркас сидений. Но что более важно — рекордное снижение веса: для примера, модификация 1.6 (120 л.с.) с «автоматом» похудела на 123 килограмма.

Peugeot 208

Эргономика новой машины заслуживает отдельного слова. По-спортивному маленькая баранка может и должна быть отрегулирована так, чтобы не перекрывать взгляд на приборную панель, для этого приборы нарочито подняты повыше к лобовому стеклу. Это решение, несомненно, удачнее перенесения бортовых измерителей, к примеру, в центр торпедо, как в Citroen C3 Picasso.

Peugeot 208

Peugeot 208

На центральной консоли вместо привычной магнитолы и множества кнопочек — большой сенсорный экран, включаемый в стандартное оснащение уже со второй комплектации. Расположен он удобно и действительно весьма чувствителен к прикосновению, как заявляет производитель. Однако прогулка по древу виртуальных клавиш требует большого внимания и отнюдь не отличается простотой. Компьютерный интерфейс должен быть проще. К тому же при подключении смартфона программа иногда забывает про выбранный «плейлист». А вот любители гаджетов будут рады — при включении в список опций навигации полагается еще один USB-разъем.

Peugeot 208

Peugeot 208

Зато от CD-проигрывателя производитель постарался отделаться как от архаичного носителя. Хотя, за доплату, его, конечно, еще можно будет включить в оснащение, но место для него отныне определено только в бардачке. Безусловный плюс мультимедиа — навигационная система, уже знакомая с картами России. Неплохая детализация и грамотный интерфейс, цена удовольствия — 22 тысячи рублей.

Peugeot 208 7-дюймовый дисплей, воспроизводит аудиофайлы с внешних носителей, наделен ситемой Bluetooth, выдает на экран фотогфайлы,а также дублирует показания борткомпьютера.



7-дюймовый дисплей воспроизводит аудиофайлы с внешних носителей, наделен технологией Bluetooth, выводит на экран фотографии, а также дублирует показания борткомпьютера. За доплату можно установить навигацию с предустановленными картами России

В целом, внутри довольно просторно. Один из коллег ростом под два метра и внушительных габаритов оценил свободу водительской посадки даже выше, нежели в более крупном кроссовере Peugeot 3008. Правда, многие сошлись в том, что кресла в компакте отнюдь не отличаются удобством. Маленькие подушки с жестким наполнителем плохо держат спину; чтобы найти приемлемое положение, нужно основательно повозиться с регулировками. Меня очень выручило то, что руль можно опустить и вытянуть. Благодаря этому принимаешь более горизонтальное положение. Дополнительные сантиметры для второго ряда действительно существенно улучшили участь задних пассажиров. Для высоких людей сзади в обшивке крыши предусмотрена выштамповка.

Peugeot 208 Фирменная опция от Peugeot

Фирменная опция от Peugeot — панорамная крыша — доступна только в последней комплектации Allure за 20 тысяч рублей

Peugeot 208

Первой мне досталась бензиновая пятидверка с мотором 1,6 литра (120 л.с., 160 Нм) и автоматической коробкой передач. Как ни старается уверить производитель в том, что старый 4-ступенчатый общеконцерновый «автомат» откалиброван по-новому, распоряжается тягой он все равно по-старому. Трогаешься либо очень медленно, либо с излишней «перегазовкой» мотора. Его рваный стиль общения с двигателем мне памятен еще по Citroen C4. Впрочем, на средних скоростях коробка ведет себя спокойнее. И надо признать, при обгоне попуток из-за нее проблемы не возникали. Расход бензина на загородной трассе в среднем темпе движения (около 110 км/ч) и с периодическими обгонами (по борткомпьютеру) составил 8,2 литра на сотню.

Peugeot 208

Куда более привлекательным вариантом выглядит дизельный агрегат 1,6 литра (92 л.с., 230 Нм) сочлененный с механической «пятиступкой». Уже с 1500 об/мин малолитражник принимается за дело настолько резво, что невольно подстегивает желание перестраиваться и обходить тихоходы. С включенной четвертой передачей я невольно забывал про то, что коробка механическая. Двигатель настолько эластичный, что в диапазоне от 40 до 110 км/ч можно использовать только четвертую скорость. «Общелкать» пробку, выстроившуюся за фурой, — пару пустяков. Стоит ли говорить, что солярочник намного экономичнее бензиновой версии: расход 5,5 л дизеля на 100 км (по борткомпьтеру). С учетом 50-литрового топливного бака (одного из самых объемных в классе) запас хода составляет около 900 километров. Неплохо для малолитражки?

Peugeot 208

Модернизированное шасси с передними стойками McPherson и U-образной балкой сзади сюрпризов не преподнесло. При быстром ускорении, особенно на скользкой поверхности, хэтчбек стремится к активному сносу передней оси, а при резком сбросе газа задняя ось склонна к заносу. Все очевидно и предсказуемо, кроме того, что при сильном торможении на миксте компакт поворачивается градусов на 20 в правую сторону. Сначала мне показалось это локальным недочетом, но на второй машине аналогичная история повторилась. Ход у тормозной педали небольшой, и практически сразу колодки крепко схватывают диск.

Peugeot 208

Peugeot 208

На чистом асфальте машина хорошо цепляется за асфальт, особенно если он не удобрен отечественным реагентом. Боковые порывы ветра и встречные потоки от фур также существенных проблем 208-му не доставляют. На скорости свыше 130 км/ч в салоне на удивление не так шумно, как ожидаешь от машины малого класса. Аэродинамические звуки навскидку не громче, чем у иного «старшеклассника». Бензиновый мотор из-за устаревшего 4-скоростного «автомата» показался даже голосистее дизеля. Последнему, кстати, тоже было бы легче, будь у «механики» дополнительная, шестая передача.

Peugeot 208

Адаптация Peugeot 208 для России включает металлическую защиту картера, подогрев форсунок омывателя лобового стекла, полноразмерную запаску, перенастроенную дозировку подачи жидкости на лобовое стекло, что позволяет сократить ее расход в три раза. Насчет последнего факта производитель не соврал. Доливка омывайки потребовалась только после 2000 км по слякотно-заснеженным трассам России, Беларуси, Польши, Чехии и Словакии. Единственное, что не понравилось, — заднее стекло орошается слишком большой дозой жидкости, и с этим ничего нельзя поделать.

Peugeot 208

Машины с бензиновыми моторами 1.0 и 1.2 для теста не предлагались. Но вскоре эти версии появятся у дилеров. Для обоих двигателей предлагается 5-ступенчатая «механика», а модификацию 1.2 в середине года можно будет заказать с АКП. Для старшего бензинового агрегата 1.6 не предусмотрена «ручка», а для дизеля — «двухпедальный» вариант. Хотя представители российского офиса Peugeot заверяют, что постараются убедить Сошо в необходимости расширения ассортимента силовых агрегатов.

Peugeot 208

В базовом исполнении Peugeot 208 получается не такой уж и голый. Трехдверка с «механикой», мотором 1.0 (68 л.с.), простеньким электропакетом (замки, электростекла), ABS, двумя фронтальными подушками безопасности, аудиоподготовкой (проводка, 4 динамика, антенна) обойдется в 499 тысяч рублей. Более оснащенный автомобиль с мотором 1.6 (120 л.с.), AT, мультимедийным комплексом с 7-дюймовым сенсорным экраном, кондиционером, подогревом сидений потянет уже на 623 тысячи рублей. Начальная цена для дизельной машины — 665 тысяч в средней комплектации, а максимальная стоимость — 715 тысяч рублей. За доплату предлагаются такие приятные опции, как панорамная крыша, кожаный салон, двухзонный климат-контроль и пакеты индивидуализации.

Peugeot 208