Citroen C3 Picasso: яркое пятно в серой массе

Пабло Пикассо не любил серость. В его творчестве были разные периоды: «голубой», «розовый», «африканский» и пр. Ни один из них не был приземленным, так же как и Citroen C3 Picasso. Был бы маэстро жив, непременно оценил бы!

Некоторых людей возраст практически не берет. Они в 40 выглядят как в 20, а в 60 им больше 45 не дашь. Есть долгожители и среди автомобилей. Согласитесь, для большинства иномарок пять лет на конвейере почтенный возраст. Но только не для Citroen С3 Picasso.

Автомобиль и сегодня выглядит молодо и зелено. При этом оставаясь одним из самых интересных предложений в классе. Но чем же еще может привлечь С3 Picasso, кроме соблазнительной цены?

Конечно, дизайном. Когда автомобиль был впервые представлен публике, его целевая аудитория была обозначена как MoMo и BoBo или Bourgeois Bohemians: Mobile Morals, активная, но высокодуховная молодежь и «буржуазная богема». Сливки общества и тонкие ценители искусства и изящных форм.

Впрочем, есть у C3 Picasso и задатки коммерсанта: багажное отделение в автомобиле, наверное, самое просторное в классе — объемом 500 литров. А при сложенных задних и одном переднем сиденье в салоне можно перевозить поклажу длиной до 2 метров 40 сантиметров.

Кстати, непривычный дизайн никак не сказался на обзоре с водительского кресла — он прекрасен, к тому же сдвоенные передние стойки практически избавили автомобиль от «мертвых» зон.

Рулевое колесо в менее чем три оборота позволяет легко маневрировать в городских переулках. А очень легкий руль превращает этот процесс в детскую забаву даже для субтильных женщин.

В России автомобиль продается только с двумя бензиновыми двигателями (созданными, к слову, в партнерстве с BMW) 1,4 литра мощностью 95 л.с. и 115-сильным мотором в 1,6 литра.