Nissan Almera: добро пожаловать!

В марте первые товарные Almera, собранные на ВАЗе, обретут владельцев. Примечательно, что название базовой комплектации самого доступного Nissan в России, Welcome, звучит приглашением в ряды поклонников японской марки.

Nissan Almera Nissan Almera — от 429 000 руб.

Nissan Almera — от 429 000 руб.

Nissan Almera

Первый журналистский тест-драйв предсерийных Nissan Almera состоялся в Великобритании осенью («За рулем — Регион», №16/2012). Но тогда ни окончательных вариантов комплектаций, ни их стоимости не знали даже авторы проекта. Не прошло и полугода, как с одной из самых интересных новинок российского авторынка-2013 окончательно упала завеса «секретности». Цены, официально объявленные в феврале, — от 429 000 до 565 000 руб. — выглядят более чем привлекательными на фоне «усредненного нового легкового автомобиля» — его стоимость в России по итогам 2012 года уже шагнула за 800 000 руб.

Nissan Almera

Новый игрок на поле бюджетных седанов — это значительно переработанный «японец» Nissan Blubird Sylphy 2005-го модельного года, построеный на единой с Logan платформе. Его силовой агрегат — бензиновый мотор (102 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой МКП или 4-ступенчатым «автоматом» знакомые нам по Renault Logan, Duster и тольяттинскому Largus. Есть и чисто российская составляющая: место сборки — новая линия АВТОВАЗа. Уровень локализации на сегодняшний день — порядка 40%, а к концу года он должен достичь 70. В общем, новая Almera в полной мере результат взаимодействия всех членов тройственного союза Renault-Nissan-АВТОВАЗ. Ну а что от этого союза получим мы, покупатели?

Nissan Almera Отделочные материалы в салоне соответствуют бюджету, а эргономика у тех, кто не сталкивался с Logan, дежавю не вызовет, но адаптации к расположению вспомогательных органов управления все же потребует

Отделочные материалы в салоне соответствуют бюджету, а эргономика у тех, кто не сталкивался с Logan, дежавю не вызовет, но адаптации к расположению вспомогательных органов управления все же потребует

Nissan Almera Подрулевые переключатели такие же, как у Logan — с кнопкой звукового сигнала на торце

Подрулевые переключатели такие же, как у Logan — с кнопкой звукового сигнала на торце

Nissan Almera Щиток приборов — тоже и с той же неопределенностью индикатора по сторонам поворота

Щиток приборов — тоже и с той же неопределенностью индикатора по сторонам поворота

Благодаря стилистической схожести экстерьера с Teana выглядит Almera дороже, чем стоит. Правда, черные ручки дверей, зеркала, молдинг багажника и заг­лушки вместо противотуманок в базовой версии портят общее впечатление. Зато в средней и полной комплектациях с этим все в порядке — зеркала в цвет кузова, есть противотуманки и хромированная фурнитура. Кстати, обещано, что наружный хром Almera и других моделей Nissan, продаваемых в России, теперь будет долговечнее — сос­тав покрытия новый.

Nissan Almera Зато к креслу, сделанному в Тольятти, претензий почти нет: для бюджетной машины оно неплохое и по форме, и по набивке

Зато к креслу, сделанному в Тольятти, претензий почти нет: для бюджетной машины оно неплохое и по форме, и по набивке

Это тот случай, когда бюждетный автомобиль не выглядит дешевым «пасынком» уважаемой марки

Салон новинки не слишком широк, но спереди локтями толкаться не приходится. Расстояние для ног задних пассажиров не по рангу велико, хотя в плечах троим взрослым там все же тесновато. У дивана плоские поверхности и сильно заваленная назад, прикрученная болтами спинка. Увы, трансформация пала жертвой повышения жесткости кузова. Вот тут и вспоминается «родственничек» — Logan. Унифицированных деталей и стилистических решений в интерьере множество. Среди них панель приборов с архаичным одиноким индикатором на два поворотника и кнопка звукового сигнала в торце левого подрулевого переключателя. Перекочевала на Almera и пресловутая уже пробка бензобака, которую на заправке нужно нести с собой в кассу. А еще клавиши передних стеклоподъемников на центральной консоли и задних (только в комплектации Tekna) в конце узенькой накладки тоннеля. Это дежавю разбавлено оригинальной формой передней панели и в самой дорогой версии фирменной аудионавигационной системой Nissan Connect. Увы, в комплектациях Welcome и Comfort лишь аудиоподготовка. В общем, садясь за руль солидного на вид седана, чувствуешь себя немного обманутым: при такой внешности пластик должен быть побогаче, а интерьер хотя бы пооригинальнее в деталях. Но тогда и о высокой конкурентоспособности в самом тесном сегменте авторынка России скорее всего пришлось бы забыть: в данном случае цель — снижение себесто­имости за счет уже выпускаемых элементов — оправдывает выбранные средства.

Nissan Almera Под капотом Almera — старый знакомый: 102-сильный бензиновый мотор Renault, и альтернативы ему нет

Под капотом Almera — старый знакомый: 102-сильный бензиновый мотор Renault, и альтернативы ему нет

Nissan Almera

Зато на ходу ассоциаций с Logan меньше, чем ожидаешь. У обеих моделей высокая энергоемкость подвесок, но Almera лучше «сглатывает» мелкие неровности, а динамические крены кузова вызывают в ней меньше дискомфорта и кажутся даже вполне уместными. Ну а плавность хода — прямая противоположность: там, где Logan норовит «скозлить», Almera просто мягко качнется — сказываются увеличенная база и совершенно иная настройка упругих элементов подвесок. Да и с акустическим комфортом у Almera чуть получше, но шумы в колесных арках и знакомый «крик» мотора на высоких оборотах все же присутствуют.

Nissan Almera Багажник огромный — 500 л. Мог быть и больше, но велики арки колес

Багажник огромный — 500 л. Мог быть и больше, но велики арки колес

Nissan Almera Полноценная запаска в просторной нише — это по-нашему!

Полноценная запаска в просторной нише — это по-нашему!

О существенной разнице в динамике разгона и максимальной скорости говорить не приходится: силовой агрегат общий, но управлять Almera куда приятнее. Обратная связь на руле прозрачнее, нулевое положение не так сильно «размыто», а точность повыше. Главная проблема МКП, «занятой» у Logan, — низкая избирательность за счет малого поперечного перемещения рычага — никуда не делась. Зато с информативностью сцепления у Almera все в порядке — педаль потяжелее, чем у Logan, с нормальным ходом, и момент замыкания легко определяется «на ощупь» уже при первом нажатии.

Nissan Almera Диван не самый удобный — подушка плоская, а спинка излишне завалена назад, зато нет проблемы, куда деть ноги

Диван не самый удобный — подушка плоская, а спинка излишне завалена назад, зато нет проблемы, куда деть ноги

Nissan Almera Стекло задней двери до конца не опускается. Впрочем, этим грешат многие современные автомобили

Стекло задней двери до конца не опускается. Впрочем, этим грешат многие современные автомобили

АКП Almera страдает тем же недостатком, что и «донор», — ощутимые задержки при резком увеличении подачи газа. И тем не менее они раздражают меньше — автомобиль заметно больше и выглядит солиднее Logan, а потому доказывать всем, что «ты главный на дороге», за счет рваной манеры езды не требует. На высоких скоростях Almera заметно устойчивее, а значит, позволяет ехать быстрее. И вот здесь вылезает общая для обеих трансмиссий проб­лема: комфортная крейсерская скорость на трассе на верхних передачах заставляет раскручивать мотор до 3000−4000 об/мин. Он начинает раздражать шумом, и растет расход бензина. Хочется перейти на следующую передачу, а ее нет. Вот и получается — либо ход сбрасывай, либо привыкай включать радио погромче…

Nissan Almera Корма у Almera зрительно тяжеловата из-за маленьких по нынешним временам 15-дюймовых колес. Тем не менее и сзади автомобиль выглядит дороже, чем стоит

Корма у Almera зрительно тяжеловата из-за маленьких по нынешним временам 15-дюймовых колес. Тем не менее и сзади автомобиль выглядит дороже, чем стоит

Nissan Almera Пробка бензобака и ключ — привет от Logan!

Пробка бензобака и ключ — привет от Logan!

Предшественник

Это не чистокровный «японец», а SM3 — «подретушированная» в Корее копия Nissan Almera 2000 модельного года. Продажи в России начались в 2006-м под именем Nissan Almera Classic. «Настоящая» Almera тогда уже была снята с производства, а упус­кать «честно заработанную» у нас нишу альянс Renault-Nissan не захотел.

Nissan Almera Classic

Итог

Андрей Кочетов, редактор:

Андрей Кочетов

− В нынешнем изобилии бюджетных моделей трудно выбрать, что подойдет именно тебе. Хочется и подешевле, и не хуже, чем у соседа. Новая Almera — это один из редких случаев, когда баланс между доступной ценой и потребительскими качествами в целом в пользу покупателя. Вот бы еще спинка дивана складывалась, и, возможно, даже я, с испорченным «по долгу службы» вкусом, рассмотрел бы ее в качестве «домашнего» авто.