Амортизаторы: исправны или нет?

Капель напоминает о приближении активного автомобильного сезона. Перед большим путешествием нужно убедиться в исправности авто. Амортизаторы проверяем с Михаилом Колодочкиным.

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу. Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней. Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться. Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта. Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы. Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры. При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

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4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов. Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности. Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески. А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально. Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!