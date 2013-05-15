Первый автокемпер

Первый российский комфортабельный дом на колесах был создан на нижегородском заводе спецавтомобилей «АвтоЛИК». Тогда, в 2002 году, он произвел настоящий фурор на международной выставке в Москве. Сегодня на этом предприятии могут изготовить любой автокемпер. Мобильные офисы и дома на колесах этого производителя Горьковский автозавод использует для сопровождения международных и всероссийских выставок.

Дом-офис на колесах, изготовленный компанией АвтоЛИК по заказу «Горьковского Автозавода». Дом-офис на колесах, изготовленный компанией АвтоЛИК по заказу «Горьковского Автозавода».

Дом-офис на колесах, изготовленный компанией «АвтоЛИК» по заказу Горьковского автозавода.

Впервые в России

В 2002 году мы изготовили дом на колесах на базе цельнометалической «Газели», став первыми в России доработчиками, самостоятельно создавшими такой автомобиль, — рассказывает директор компании «АвтоЛИК» Игорь Юрьевич Овчинников. — Мы специально делали его для 7-й Московской международной автомобильной выставки. Нам хотелось продемонстрировать возможности доработки этой машины и создать инновационный, качественно новый продукт. Ведь тогда на базе «Газели» были только автолайны, 8-местные купе, грузовики и фургоны с тремя или семью местами.

На ограниченном пространстве салона «Газели» предстояло разместить кухню, спальные места, туалет, водопровод, кондиционер, отопитель, телевизор, аудиосистему и большое количество мебели. При этом машина должна была оставаться функциональной, надежной и безопасной. Не стоит забывать и о том, что бытовая техника в то время была более громоздкой, чем сейчас.

В итоге проект не просто удался, он вызвал настоящий фурор. Где бы ни демонстрировался наш дом на колесах, он всегда вызывал повышенный интерес. И не только у рядовых посетителей выставок, которым автокемперы были в диковинку, в особенности на отечественном шасси, но и у профессионалов.

Качеству исполнения и оригинальности технических решений удивлялись даже на ГАЗе. Руководство отдела конструкторских разработок ГАЗа с большим интересом осматривало нашу машину.

Как это было

Нам пришлось рассчитывать характеристики электропроводки и материалов, подбирать оптимальное оборудование.

Такой проект даже сейчас под силу реализовать только грамотным инженерам-конструкторам. И у нас к тому времени сложился сильный коллектив. Многие из наших инженеров прошли школу оборонных заводов и имели высочайшую квалификацию. Благодаря этому нам удалось создать машину, которая и сейчас выглядела бы актуально.

Первенец

Тот автомобиль получил высокую крышу и усиленную подвеску. Пассажирское кресло кабины могло вращаться и сдвигаться вбок, что позволило сделать проход в жилой отсек. В самом помещении установили двухъярусную кровать купейного типа. Она позволяла разложить верхнюю полутораспальную полку, не мешая нижним пассажирам сидеть вчетвером за столиком. Стол и сиденья нижнего яруса также легко трансформировались в полутораспальную кровать.

Напротив купейной части разместились телевизор с видеомагнитофоном и барная стойка, в которую вмонтировали плиту, холодильник и мойку, вода в неё подавалась электронасосом из бака, расположенного в багажном отсеке. Над стойкой повесили эргономичные травмобезопасные шкафчики для посуды.

Чуть дальше расположились кабина биотуалета и одежный шкаф. Комфорта добавили дополнительный отопитель, кондиционер, большой люк в крыше и мощная аудиосистема.

Снаружи сбоку, над сдвижной дверью, установили вытяжной тент размером 2 х 2,5 метра со складными стойками. Его конструкция была проста и функциональна, быстро установить или свернуть навес не составляло труда.

Самый первый в России автокемпер, построенный компанией АвтоЛИК на отечественном шасси. Самый первый в России автокемпер, построенный компанией АвтоЛИК на отечественном шасси.

Самый первый в России автокемпер, построенный компанией «АвтоЛИК» на отечественном шасси.

Новые технологии

Мы способны создать дом на колесах на базе любого российского или импортного автомобиля. Главное, чтобы это позволяла его грузоподъемность или высота фургона, если речь идет о цельнометаллическом варианте.

Есть два варианта: кемпер на базе цельнометаллического фургона или в виде кунга, и фургона, установленного на шасси машины.

Кунги, при необходимости, можно переставить на другой автомобиль. К тому же кунг выгоднее в объеме — в нем больше места, там легко можно разместить нужную мебель и оборудование.

Правда, в отличие от цельнометаллического фургона, в кунге нет прямого доступа в кабину автомобиля, а связь с водителем осуществляется по специальному переговорному устройству.

Дом для ГАЗа

В прошлом году от «Группы ГАЗ» пришел спецзаказ на разработку уникального мобильного дома-офиса на базе «Газели». Машину планировалось использовать в качестве автомобиля сопровождения, при обслуживании всероссийских и международных выставок или мобильной переговорной. Поэтому требования к удобству компоновки жилой зоны и качеству материалов были высочайшими.

Совместно с нашими партнерами мы спроектировали кунг из сверхпрочных, экологичных сэндвич-панелей. Выбор материала был обусловлен его энергоэффективностью и долговечностью. Такая конструкция превосходно сохраняет микроклимат, требуя минимальных затрат на отопление и кондиционирование.

Автомобиль буквально нашпиговали современным немецким бытовым оборудованием: газовая плита и холодильник фирмы Truma, работающие на природном газе; отопитель той же фирмы, совмещенный с водонагревателем, подающий горячую воду в умывальник, душевую кабину и кухонную мойку.

Автокемпер, построенный для ГАЗа, используется в качестве мобильного офиса и переговорной на крупнейших автомобильных выставках. Автокемпер, построенный для ГАЗа, используется в качестве мобильного офиса и переговорной на крупнейших автомобильных выставках.

Автокемпер, построенный для ГАЗа, используется в качестве мобильного офиса и переговорной на крупнейших автомобильных выставках.

Также есть биотуалет кассетного типа. Широкая двуспальная кровать (шириной 2 метра) размещена в навесе над кабиной, что позволило сделать салон просторнее.

Стол, складные кресла-трансформеры, ниши для вещей под ними. Медиасистема с DVD, с которого подается изображение на 19-дюймовый ж/к монитор, имеющий сервопривод. Снаружи сбоку автомобиля установлен роллерный тент размером 2 x 2,5 метра. Под ним можно разместить пляжный столик со стульями.

Двойные поликарбонатовые окна со спрятанным между стеклами автоматическим механизмом жалюзи снабжены противомоскитной сеткой и откидным механизмом.

В машине установлена вентиляционная система и климатическая установка с двумя большими люками, способная работать и в качестве отопителя. Под дверью, ведущей в жилой отсек, расположена выдвижная ступенька с электроприводом.

В этом году Горьковский автозавод планирует создать передвижной офис-дом на базе удлиненной газели Next по той же кунговой технологии. Этот заказ снова доверили нам. Работать над ним очень интересно.

Уверен, заказчик останется доволен.

Иван Лапырин

Завод спецавтомобилей ООО «АвтоЛИК»

603014, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 24, корп. 9 (на территории «НМЗ „Варя“)

e-mail: auto-lik@mail.ru

тел.: (831) 272-03-70

www.autolik.nn.ru