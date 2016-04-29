60 часов «За рулем»: итоги и видео

Все уже казалось ясным, три места ждали своих обладателей, но после финиша мы заехали на эстакаду для внимательного осмотра и… Итоги марафона-2013 представляет Антон Чуйкин.

В последний день марафона всегда ждешь какой-нибудь «подарок», который внес бы сумятицу в уже предсказуемые результаты. Но нет, все машины без замечаний отъездили крайние смены, и мы загоняем их на эстакаду, чтобы утвердиться во мнении — по сравнению с утром ничего не изменилось, места заняты следующим образом…

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«Шевроле-Кобальт» третий. Он хотя и не набрал штрафных минут на внеплановых остановках, но с первого дня ездил, так сказать, с действующей неисправностью. Контрольная лампа Check engine зажглась еще в день старта, сигнализируя о неверной работе системы впуска (регулируемая длина впускного тракта). В наших режимах движения это не было заметно, но неисправность есть неисправность. К тому же не единственная — еще выбрасывало масло из коробки-«автомата», то ли из-за нагрева, то ли по причине перелива — в условиях марафона разобраться было затруднительно, знаем только, что уровень выше минимума. Наконец, давал сбои датчик уровня топлива, так что лампа на указателе загоралась уже после того, как мотор останавливался «с голодухи». В общем, «Кобальт» не вполне выдержал тест «максималкой».

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«Ситроен-С4 седан» второй, причем набранные им штрафы потрачены на контроль и исправление бед, которые наделал прилетевший под днище камень. А то и не один. Самое яркое последствие — приварившийся к глушителю адсорбер, разгромленный кронштейн «ручника» (см. фото в репортаже). Случайность? Не вполне, мы считаем, что на российской машине нужно было получше защищать днище и важные узлы снизу. И не размещать то, что плохо совмещается, в такой близости друг от друга. В общем, не идеал надежности и выносливости, есть над чем поработать.

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«Ниссан-Алмера» тихой сапой приехал на первое место?

Не торопитесь! Помните его тормозные шланги, которые по отзыву меняли первой партии машин? На этом проблемы не кончились. Еще тогда, при замене, мы обратили внимание, что закреплены шланги неудачно, они находятся в уязвимом месте, торчат немного вбок из рабочего цилиндра, вместо того чтобы прятаться в колесе, как у того же прародителя-«Логана», или «Дастера», или соперников по марафону. Риск задеть их в нашем случае оправдался: поврежденный щиток из-под бампера, очевидно, касался на высокой скорости правого шланга и изрядно потер его, в одном месте до корда. Надо ли пояснять опасность? И заслуживает ли такой автомобиль высшей ступени пьедестала?

В такой ситуации мы, команда марафона «60 часов», приняли решение не присуждать первое место.

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Результаты таковы:

1 место. Не занял никто.

2 место. «Ниссан-Алмера» и «Ситроен-С4 седан».

3 место. «Шевроле-Кобальт».

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Сколько выпито бензина и масла, что еще сломалось, какую максималку показали машины до и после, что и как сказали производители автомобилей и все-все-все подробности марафона читайте в 8-м номере журнала «За рулем»!