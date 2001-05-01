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ОТДЫХ НА УКРАИНЕ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

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ОТДЫХ НА УКРАИНЕ: ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ТЕКСТ / ЛЕОНИД САПОЖНИКОВ

На Украине принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, однако нет действующего общегосударственного механизма его реализации и контроля. Плата за такую страховку зависит от времени пребывания и составляет, например, для легкового авто $9 за 15 дней. Но будьте готовы, что пограничник не поднимет шлагбаум, пока вы "добровольно" не заплатите еще $10-20 за страхование автомобиля, $2-10 за страхование жизни и здоровья водителя и по доллару за пассажира. Ваше дело - знать, что в должностные обязанности пограничника входит проверка законности пересечения границы, но никак не противоправное принуждение к необязательным платежам. На один доллар экологического сбора, скорее всего, придется разориться, а вот помощь стоимостью $5 в таможенном оформлении или заполнении справки о временном ввозе машины - услуга добровольная. Между прочим, на обратном пути придется заплатить введенный местной администрацией сбор ($10 с легкового автомобиля) за проезд по Харьковской области. Близ Харькова вам попытается навязать платную услугу автомойка, представитель которой, хоть и с полосатым жезлом, не имеет законных оснований вас даже останавливать. По оценке экспертов из Министерства курортов и туризма Крыма, средняя сумма разных сборов и поборов на пути от границы до черноморского берега составляет $40 с автомобиля. На оплату регистрации и курортного сбора (от последнего освобождены дети до 16 лет, инвалиды, пенсионеры и приехавшие по путевкам) надо иметь еще примерно по $5 на человека.

Несмотря на досадные препоны, в Крыму ежегодно отдыхает до двух миллионов россиян. Очень многие проводят отпуск в других регионах Украины или едут через нее транзитом. Присоединиться ли к ним этим летом - решайте сами.

Полезные телефоны:

Консульский отдел посольства РФ в Украине:

(044) 294-6816, 294-7797.

Генеральное консульство РФ в Харькове: (0572) 40-8838.

Генеральное консульство РФ в Симферополе:

(0652) 23-9300.

Благодарим заведующего консульским отделом посольства Российской Федерации в Украине Василия Ивановича Кирюшина за содействие.

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Количество просмотров 6173
01.05.2001 
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